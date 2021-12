Vor wenigen Tagen hat der größte rumänische Hersteller von chemischen Düngemitteln, Azomures, angesichts steigender Energiepreise eine vorübergehende Produktionskürzung angekündigt. Es ist nur der jüngste Fall, in dem ein europäisches Düngemittelunternehmen in letzter Zeit gezwungen war, seine Produktion einzustellen oder zu reduzieren. Im September mussten mehrere britische Unternehmen, CF Industries mit Sitz in den USA sowie das norwegische Unternehmen Yara (mit einer Jahresproduktion von vier bis neun Millionen Tonnen einer der größten Ammoniakproduzenten Europas) die Produktion drosseln. Auch die litauische Achema, die niederländische OCI Nitrogen, die spanische Fertiberia, die österreichische Borealis AG und die deutsche BASF verringerten ihre Herstellung. Alle verwiesen auf die steigenden Erdgaspreise – und keiner hat angegeben, wann die Produktion wieder in vollem Umfang aufgenommen werden soll.

Angesichts der engen Verbindung zwischen den Erdgaspreisen – die auf dem gesamten Kontinent in die Höhe schießen – und der Produktion von Stickstoffdünger steht die EU vor einer Düngemittelkrise, die sich zu einer Nahrungsmittelkrise ausweiten könnte. Das Hauptproblem der EU sind nicht die Produktionskapazitäten (die europäischen Hersteller decken 90 Prozent des Bedarfs der EU), sondern die Beschaffung erschwinglicher Ausgangsstoffe. 68 Prozent aller in Europa verwendeten Düngemittel sind auf Stickstoffbasis.