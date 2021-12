Nicht nur zum Heizen oder Kochen wird Gas gebraucht, auch die Stromversorgung hängt teilweise vom Import dieses Rohstoffs ab. Rund 70 Gaskraftwerke gibt es in Deutschland – und es sollen noch deutlich mehr werden. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung setzt auf Erdgas, um die Energiewende zu retten. Sie will, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden, damit nach dem Atom- und Kohleausstieg kein Blackout droht. Wenn nicht genug Wind weht und keine Sonne scheint, sollen die Dampfturbinen einspringen. Irgendwann einmal könnten diese Kraftwerke dann mit klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden, so der Ampel-Plan.