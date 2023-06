Eigentlich bündelt sich die Kritik am päpstlichen Friedenswerben in zwei Punkten. Zum einen gilt es als aussichtslos und zum zweiten als zu „russlandnah“. Seit Beginn des Krieges wird dem Papst der Vorwurf gemacht, er habe den Aggressor des Krieges nicht deutlich genug benannt und auch Putin selbst nicht an den Pranger gestellt. Als der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj vor kurzem im Vatikan war, hat er dann auch die päpstliche Initiative kritisiert. Der einzige Weg zum Frieden sei der Rückzug der Russen. Alles andere sei Unterwerfung.