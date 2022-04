Der Verdacht ist verführerisch, die Masche ist alt. Ausgerechnet der Papst nenne das Böse nicht beim Namen, so die Anklage. Der Papst in Rom kungele mit den Bösewichtern der Welt. Der selbst ernannte Stellvertreter Christ auf Erden genüge seinem eigenem Grundsätzen nicht und versage den Opfern seine Solidarität, so der Vorwurf. Vor fast 60 Jahren thematisierte „der Stellvertreter“ von Rolf Hochhuth das vermeintliche Versagen von Papst Pius XII. in dessen Haltung zum Holocaust und den Nationalsozialisten. Heute nun sei es Papst Franziskus, der den Aggressor in Moskau nicht beim Namen nenne. Es sei der Pontifex in Rom, der sich nicht genügend einschalte, Russland verurteile und der Ukraine beistehe, so der Vorwurf.

Ausgelöst werden solche Anwürfe durch symbolische Handlungen des Papstes, die in der kommunikativen Welt des 21. Jahrhunderts zu „zärtlich“, sind, um ein Lieblingswort von Franziskus zu verwenden, oder zu archaisch-religiös, und vor allem zu uneindeutig und verschieden interpretierbar, um nicht Widerspruch ernten zu müssen. So hat der Papst bereits vor Wochen Russland und die Ukraine gemeinsam dem Herzen Mariens geweiht. Was soll das denn? Sowas versteht natürlich kaum noch jemand. Doch weder das Widerspenstige, noch das Uneindeutige, oder auch der Widerspruch müssen kontraproduktiv sein. In der Karfreitagsprozession am römischen Kolosseum haben am vergangenen Freitag zwei Frauen, beide Krankenschwestern in der Ewigen Stadt, das schlichte Holzkreuz ein Stück des Weges getragen. Die eine Frau war Ukrainerin, die andere Russin, beide sind miteinander befreundet. Das war tatsächlich ein Stein des Anstoßes!