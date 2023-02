Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Seymour Hersh (geb. 1937) ist einer der bekanntesten amerikanischen Investigativjournalisten. 1969 deckte er Kriegsverbrechen der US-Armee im Vietnamkrieg auf. 2004 schrieb er über den Folterskandal im irakischen Abu-Ghraib-Gefängnis. In den vergangenen Jahren stellte er unter anderem offizielle Berichte zur Tötung von Osama bin Laden und zu Giftgasangriffen in Syrien in Frage.

Herr Hersh, in Ihrem Artikel zur Nord-Stream-Sabotageaktion zitieren Sie Ihre Quelle wie folgt: Die Sprengung der Nord Stream-Pipelines war „kein Lausbubenstreich, sondern ein kriegerischer Akt“. Aber aus dem Kontext geht nicht hervor, gegen wen – Deutschland oder Russland?

Das ist eine interessante Frage. Die Absicht war eindeutig, Russland aufzuhalten. Daran ließ die Biden-Regierung überhaupt keinen Zweifel. In meinem Artikel zitiere ich unter anderem den US-Außenminister Antony Blinken, der nach der Explosion der Pipelines sagte, dass mit Nord Stream Russland ein Mittel genommen wurde, Energie als Waffe einzusetzen. Nord Stream 2 war durch deutsche Sanktionen und Nord Stream 1 durch die Russen selbst eingestellt worden, doch wenn sich die politischen Umstände entspannen würden, könnte man die Pipelines jederzeit wieder in Betrieb nehmen. Das Ziel der Biden-Regierung war also Russland. Aber die Aktion könnte sich für Deutschland als außerordentlich nachteilig erweisen. Vielleicht nicht dieses Jahr, denn Europa erlebt einen milden Winter, und man hat bis dahin viel Gas auf Vorrat gespeichert. Aber jetzt kann man nicht mehr so viel Gas speichern wie noch letztes Jahr. Das heißt, die ganzen Konsequenzen der Sabotage wird man erst im kommenden Herbst und Winter spüren.

Haben Sie in Ihrer Berichterstattung auch Reaktionen aus Deutschland eingeholt?

Ich habe mit Menschen in Berlin geredet, die sagten, wie wütend sie seien, dass sie frieren und mehr für Gas bezahlen müssen. Mitglieder des Bundestags haben sich nach Veröffentlichung des Artikels an mich gewandt, ebenso amerikanische Kongressabgeordnete. Ich weiß nicht, was im deutschen Bundestag geschehen wird. Bisher nicht viel. Aber es könnte für Bundeskanzler Scholz ein Problem werden. Die Demokraten im US-Senat waren seinerzeit sehr gegen den Vietnamkrieg, ebenso moderate Republikaner. Aber wer hätte ahnen können, dass sich im Ukraine-Krieg alle einig sein würden? Die Demokraten fahren ja eine härtere Linie als das Weiße Haus selbst.

Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass das Weiße Haus bemüht war, selbst den Fraktionsführern beider Kongresskammern Informationen über den Sabotage-Akt vorzuenthalten. Aber wo wäre denn das Risiko gewesen? Immerhin sind sich beide Parteien zum Großteil in ihrer Unterstützung für die ukrainische Seite einig.

Das kann man nicht wissen. Das wäre bloß Spekulation. Wir wissen kaum, was Biden wollte und was nicht. Wir können spekulieren, aber wir haben bisher nichts von deren Seite gehört, außer dass sie’s nicht gewesen sein wollen.

Hatten Sie bei Ihren Recherchen Einsicht in irgendwelche Dokumente? Oder basierte Ihr Artikel einzig auf Interviews?

Ich muss gestehen, ich habe keinen Top-Secret-Schirm mit 40 Signalen darauf, der mir Zugriff auf jegliche Behörden-Beschreibungen der Operation verschaffen würde. Wenn ich das hätte, wäre meine Arbeit sehr viel einfacher.

Ihr Artikel erntete viel Kritik, auch in den deutschen Medien. Dabei bezog man sich unter anderem auf Aussagen von Eliot Higgins von der Organisation „Bellingcat“. Bellingcat hat unter anderem Ihre Recherchen zum vermeintlichen Giftgas-Angriff durch die syrische Regierung im Jahr 2013 scharf angegriffen. Doch Bellingcat selbst wird durch andere Investigativjournalisten, wie zum Beispiel Glenn Greenwald und Aaron Maté, als Frontorganisation der amerikanischen Regierung dargestellt, was Higgins natürlich vehement bestreitet. Wer hat Recht?

Seymour Hersh / Wikimedia Commons

Ich mag Bellingcat überhaupt nicht. In meinen langen Jahren habe ich eines gelernt: Niemand liest aufmerksam. Bellingcat beklagte sich über einen Artikel, den ich für die London Review of Books geschrieben habe. Die Reportage besagte nicht, was viele behaupten. Ich habe niemals gesagt, ich wüsste, wer was getan hätte. Bei dem Gasangriff, der angeblich von Baschar al-Assad durchgeführt wurde, starben nach einigen Angaben 1500 Menschen. Aber alles, was ich in dem Artikel schrieb, war, dass im Sommer zuvor bei den amerikanischen und israelischen Geheimdiensten Panik herrschte, weil sie herausgefunden hatten, dass die Oppositionsgruppe al-Nusra, eine Nachfolgeorganisation von al-Qaida, auf die grundlegenden Chemikalien Zugriff erlangt hatte, mit denen man Sarin-Gas herstellen konnte. Das beschrieb ich in meinem Artikel. Ich sagte also, für den Giftgasangriff gab es zwei Verdächtige, wohingegen uns die Obama-Administration nur von einem Verdächtigen erzählt hatte. Es ist furchtbar schwierig, sich über Sachen zu streiten, die niemand gelesen und verstanden hat.

Ich frage danach, weil sich anscheinend immer mehr Nachrichtenredaktionen auf solche privaten Investigativorganisationen wie Bellingcat verlassen, anstatt selbst zu recherchieren. Das sah man auch neulich wieder bei den Enthüllungen des Journalisten Matt Taibbi, der bei seinen Recherchen zu den „Twitter Files“ herausgefunden hatte, dass die regierungsnahe Organisation „Alliance for Securing Democracy“ den US-Medien irreführende Informationen über den vermeintlichen Einfluss russischer Bots auf den amerikanischen Diskurs geliefert hat. Wie kam es also dazu, dass sich die Nachrichtenmedien mehr und mehr auf solche fadenscheinigen privaten Gruppen verlassen?

Unter diesen Gruppen gibt es eine große Vielfalt. Die Nichtregierungsorganisation „Human Rights Watch“ zum Beispiel hat eine der besten Berichterstattungen zum Irakkrieg und den Folterfällen gemacht. Bei anderen Themen sind sie nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen haben Sie Recht, dass sich viele Zeitungen kaum mehr Investigativrecherchen leisten, weil das eben sehr teuer ist und sie nicht viel Geld haben. Die Nachrichtenmedien sind eine sterbende Industrie. Und ich glaube, das ist die Ursache für das Entfallen ihrer Investigativteams.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten stellten sich die deutschen Bundeskanzler dem Willen der USA auch ab und zu in den Weg. Gerhard Schröder mit Hinblick auf den Irakkrieg, Angela Merkel bei der UN-Resolution zur Intervention in Libyen. Scholz zeigte da im Vergleich eher weniger Rückgrat, aber forderte bei den Panzerlieferungen auch Zugeständnisse durch die USA.

In Deutschland gibt es sehr viele wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, nicht nur im Hinblick auf Gas. Darum ist es ersichtlich, warum die Deutschen nicht den amerikanischen Hass auf Russland teilen. Also kann man verstehen, warum Biden Nord Stream zerstören wollte, weil er sich eben nicht sicher sein konnte, dass auf Scholz Verlass ist. Wer weiß. Ich weiß nur, was die Geheimdienstbehörden dachten und was sie von dem Einsatz hielten. Aber es ist nicht deren Aufgabe zu denken, sondern das zu tun, was ihnen befohlen wird.

Viele Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie sich bei Ihren Nord-Stream-Recherchen auf eine einzige Quelle verlassen hätten. Die Behauptung fand ich persönlich jedoch nirgends im Artikel. Stattdessen eine andere Frage …

Kann ich ganz schnell etwas über meine Quellen sagen? Eine Sache, die die Regierung ganz gut beherrscht, ist es, Personen ausfindig zu machen, die Informationen weitergeben. Und während der ganzen 50 Jahre, die ich jetzt schon schreibe, habe ich noch nie einen Artikel veröffentlicht, der zur Festnahme einer Quelle geführt hat. Gegen mich selbst wurde schon oft ermittelt, aber was soll’s? Was wollen die schon tun? Wir sind immer noch ein freies Land.

Worauf ich Sie ansprechen wollte, war der Artikel des Open-Source-Analysten Oliver Alexander, der Ihre Berichterstattung scharf verurteilte. [Open Source Intelligence (OSINT) sind sicherheitsrelevante Informationen, die aus frei verfügbaren Quellen gesammelt werden. Auf den unterschiedlichen Informationen werden mithilfe von Analysetools verwertbare Erkenntnisse gewonnen; d.Red.]

Lassen Sie mich ganz schnell sagen, in welches Themenfeld wir uns damit begeben. Open Source oder OSINT war vor einigen Jahrzehnten ein Riesending, weil dadurch viele Sachen an die Oberfläche gekommen waren. Die Nachrichtendienste wollten einen Senator oder ein Kongresskomitee über Entwicklungen unterrichten, ihnen wurde dann aber entgegnet, das habe man am Tag zuvor doch schon in der Zeitung gelesen. Sagen wir mal so, die Open-Source-Leute sind sehr selbstsicher. Ich schreibe, bei der Sabotageaktion in Sachen Nord Stream sei ein norwegisches Schiff benutzt worden, irgendein Detail. Ein Flugzeug flog zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt kommen die OSINT-Menschen, greifen auf Open-Source-Quellen zu, und finden nichts entsprechendes. Dann heißt es, deswegen sei es auch nicht geschehen, man habe das Schiff nicht zu dieser Zeit an jenem Ort gesehen.

Sie sagen also, es fände viel statt, das nicht öffentlich einsehbar ist?

Glauben Sie mir, in den USA gibt es sehr raffinierte Menschen, die für den Präsidenten Aufgaben erledigen. Darum habe ich absichtlich in meinem Artikel die Anhörungen des Church-Komitees angesprochen [ein Untersuchungsausschuss des US-Senats, der in den 1970er-Jahren illegale Aktivitäten der US-Geheimdienste untersuchte; d.Red.]. In einer Anhörung sagte der ehemalige CIA-Direktor Richard Helms, er arbeite „für die Krone, nicht für die Verfassung“. Mit anderen Worten: Sie bekommen Befehle und führen Dinge aus, die nicht legal sind.

Und solche Aktivitäten würde man nicht über Open-Source-Quellen finden?

Das ist nicht alles. OSINT wird bei so einer Mission zum eigenen Vorteil gewendet. Wenn der Einsatz beginnt, werden viele falsche Informationen herausgegeben. Das verstehen die Open-Source-Leute einfach nicht. Alles, wovon die OSINT-Analysten reden, verbessert die Deckung. In dem Artikel, den Sie ansprachen, stand, das Minenräumboot hätte gar nicht vor Ort sein können. Aber die Norweger sind sehr kompetent. Darum wandte man sich an sie. Und sie denken sehr wirtschaftlich. Sie haben ihre Gaslieferungen verdoppelt. Aber das ist nicht der Grund, weswegen sie mitgemacht haben. Sie sind loyale Alliierte. Sie hassen Russland so sehr wie die meisten Nato-Mitglieder. Sie haben die Gründungscharta mit unterschrieben.

Oliver Alexander bezweifelte auch die Stichhaltigkeit Ihrer Behauptungen, dass die Sprengsätze bei einem Tauchmanöver angebracht worden seien.

Normalerweise würde so ein Tauchmanöver sehr lange dauern. Desweiteren sprengt man nicht nur die Stahlkomponenten der Pipelines, sondern auch deren Schutzmantel aus Beton. Also braucht man unglaublich erfahrene Taucher. Das Minenräumboot hatte keine Dekompressionskammer, aber die CIA flog sie ein, und diese Kammer befand sich auf dem Schiff. Also konnten die Teams sehr schnell auftauchen, denn sie hatten sehr wenig Zeit. Reinspringen, bang bang, auftauchen. Die Dekompressionskammer befand sich wahrscheinlich unter Bord. Ich weiß nicht, wo genau sie war. Sie wurde mit einem speziellen C-5-Transportflugzeug eingeflogen. Es war also alles ganz anders, als die OSINT-Spezialisten meinen. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen das alles ein bisschen detailliert, weil die OSINT-Analysten interessante Leute sind. Sie waren mir sehr behilflich dabei, als ich über den Angriff auf Osama bin Laden schrieb, weil es ihnen gelang, die Positionen eines Flugzeugs ausfindig zu machen. Die US-Regierung behauptete, die pakistanische Regierung hätte nicht die Fähigkeiten gehabt, zwei Black-Hawk-Helikopter, die über den Hindukusch die Grenze überquerten, ausfindig zu machen. Das ist doch irre. Pakistan hat ein hochentwickeltes Radarsystem, das die USA ihnen gegeben haben. Darum wusste ich, dass das, was das Weiße Haus behauptete, absurd war. Es war einer dieser Artikel, bei dem mir die Kritiker vorwarfen, wie ich denn nur die Obama-Regierung hätte infragestellen können.

Also sagen Sie, es sei nicht so einfach, im Internet Informationen ausfindig zu machen und sich dann die Bewegungen eines Spezialkommandos zu errechnen?

Meine Kritiker werfen mir vor, das norwegische Schiff sei nicht vor Ort gewesen, hätte gar nicht dort gewesen sein können. Oder dass ich das Flugzeugmodell falsch identifiziert hätte. Die P-8 war ein Boeing-Modell. Und wir haben in ihnen norwegische Piloten ausgebildet. Die Norweger haben fünf dieser Modelle gekauft. Das sind sehr teure Aufklärungsflugzeuge. Wer weiß schon, welche Markierungen auf welchem Flieger waren?

Eine Zeile, die mir beim Lesen Ihres Artikels zu Nord Stream ins Auge sprang, war die, in der Sie schreiben, der jetzige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe „mit den amerikanischen Nachrichtendiensten seit dem Vietnamkrieg kooperiert“. Als der Vietnamkrieg zu Ende ging, war Stoltenberg gerade einmal 16 Jahre alt. Ein Teenager. Können Sie das bitte erklären?

Ach, wenn Sie ein paar Recherchen anstellen möchten, werden Sie sehen, dass er als Teenager bei Protesten als einer der Anführer einer radikalen Antikriegsgruppe festgenommen wurde. Sie wollten aus Protest gegen den Krieg ein Gebäude bombardieren, darüber gibt es Zeitungsartikel. Als Ministerpräsident rückte er weit nach rechts und war dann sehr antirussisch.

Und Sie wollen implizieren, er habe nach der Festnahme irgendwie die Seiten gewechselt oder sei irgendeiner Art Druck ausgesetzt worden?

Das habe ich nirgends geschrieben.

Deutsche Regierungen bemühten sich schon seit den 1950er Jahren darum, mit den Russen, damals den Sowjets, Gasröhren-Geschäfte abzuschließen. Der erste Versuch wurde 1962 durch die Kennedy-Regierung noch unterbunden, einzig durch diplomatischen Druck. Die US-Regierung ließ letzten Endes im Kontext der Ostpolitik der 1970er Jahre so einen deutsch-russischen Vertrag geschehen, weil man selbst an einer Entspannung der Beziehungen zur Sowjetunion beteiligt war. Worauf ich hinaus will, ist, dass diplomatischer Druck allein ja historisch schon ausgereicht hat. Auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine schlug sich die deutsche Bundesregierung auf die westliche Seite. Darum ist die Sabotage an Nord Stream so unglaublich. Wenn man Ihnen Glauben schenkt, hat das auch Teile der Geheimdienst-Community der USA dazu getrieben, mit Informationen an Sie heranzutreten. Die US-Regierung ist also kein Monolith, sondern hat konkurrierende Lager?

Genau das ist der Kern der Sache. Wenn man meinen Artikel liest, wird klar, dass es da Leute gab, die unglücklich darüber waren, was geschehen ist. Nicht zu vergessen, sie arbeiten für die Krone und nicht die Verfassung. Ihnen wird befohlen, herauszufinden, ob sich mit den Pipelines etwas machen lässt. Man macht sich dort in Panama City, Florida, für ein paar Monate an die Arbeit. Panama City ist übrigens wirklich der letzte Ort, an dem man sein möchte, voller Militärkram, weitaus mehr, als sich viele bewusst sind. Jedenfalls sagen sie dem Weißen Haus dann Anfang/Mitte Januar 2022, wir können da was machen. Und dann reißen natürlich der Präsident und die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland ihr Maul auf, denn so sind sie nun mal.

Sie spielen unter anderem auf das berüchtigte Statement Bidens vom Februar 2022 an, als er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz in Washington sagte, ein russischer Einmarsch würde das Ende von Nord Stream bedeuten.

Ich habe mir das Statement von Scholz noch mal angeguckt. Er ergriff Partei für Biden, aber nicht für die Nord-Stream-Geschichte. Im ursprünglichen Entwurf des Artikels hatte ich eine Passage zur Antwort von Scholz, aber meine Redakteure und ich entschlossen uns, den Teil zu streichen. Ich finde, die deutsche Position muss jetzt sein, zu fragen: Was wusste Scholz und wann wusste er es? Ich glaube nicht, dass Scholz sagen wird, er hätte von Anfang gewusst, was Sache ist. Er wäre ja verrückt, wenn er das täte. Aber das ist möglich. Was ging wirklich vor sich? Ist alles so einfach, wie es erscheint? Dachte man, man könne Putin per Drohung vom Krieg abhalten? Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post schreiben immer, Putins Einmarsch sei unprovoziert gewesen. Spinnen die? Es gab sehr viele Provokationen. Raketen an der polnischen Grenze, die in Offensivraketen umgewandelt werden konnten. Die rhetorischen Spitzen durch Biden, Blinken und den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Eine der Tragödien der amerikanischen Geschichte ist, dass Krieg für die Ziele eines Präsidenten sehr förderlich ist. Wir scharen uns um die Flagge und um Biden. Ich weiß nicht, ob er ahnt, wohin er damit gerät.

Aber heute scheint das doch nicht aufzugehen, denn in der amerikanischen Bevölkerung herrscht enorme Kriegsmüdigkeit. Was aber nicht in der Politik abgebildet wird, denn in Washington herrscht in puncto Außenpolitik überparteilicher Konsens. Sie sprachen Victoria Nuland an. Sie ist ein Zögling des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, eines neokonservativen Republikaners, diente danach aber in den Außenministerien sowohl Obamas als auch Bidens, die beide den Demokraten angehören.

Und vergessen Sie nicht, wer ihr Ehemann ist: Robert Kagan, einer der Architekten der brillanten Idee, dass man auf die Anschläge des 11. September mit einem Krieg gegen den Irak reagieren sollte. Das war eine der dümmsten Entscheidungen aller Zeiten. Saddam Hussein und Baschar al-Assad waren sich in einem einig: Sie hassten die Extremisten in ihren Ländern. Wenn schon, dann waren die Syrer sogar anfangs unsere Verbündeten. Ich habe im New Yorker mal geschrieben, dass sie uns nach dem 11. September enorme Unterstützung leisteten, was Geheimdienstbefunde über al-Qaida anging. Der Plan wurde ja in Hamburg geschmiedet, und da hatten die Syrer viele Informationen. Assad half uns also, und wir bekriegten uns dennoch mit ihm. Einige Dinge, die wir tun, sind einfach unerklärlich.

Das Gespräch führte Gregor Baszak.