Nord Stream 2

Seymour Myron Hersh, so der volle Name des 1937 in Chicago geborenen Top-Journalisten, hat mit seinen Essays, Reportagen und Büchern, wie es dann immer so schön heißt, nicht nur Geschichte(n) geschrieben. Er ist selbst Geschichte geworden. Hersh hat zum israelischen Atomwaffenprogramm recherchiert und zum Golfkriegssyndrom geschrieben. Bis heute wirklich legendär aber sind seine Recherchen zum Massaker im vietnamesischen My Lai, die zusammen mit den unvergesslichen Fotos von Nick Ut den Anfang vom Ende des amerikanischen Abenteuers in Indochina markierten. Gegen diese Nachrichten konnte selbst ein harter Hund wie Richard Nixon damals nicht mehr anregieren. Und ebenso bahnbrechend wie auch erschütternd seine Artikelserie über das Foltergefängnis Abu Ghraib. 2003 verfasste er diese zunächst für den New Yorker. Ein Jahr später erschienen sie unter dem Titel „Chain of Command“ als Buch und wurden ein Bestseller. Kurz: Es gibt wohl kaum eine Schweinerei in der zweiten Hälfte des einst von Henry Luce so hoch gelobten „amerikanischen Jahrhunderts“, der Hersh nicht irgendwann auf die Schliche gekommen wäre.