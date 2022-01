Es ist nicht bekannt, ob Präsident Putin schon entschieden hat, die Ukraine anzugreifen und weitere Teile ihres Territoriums zu besetzen oder nicht. Falls er dies entschieden hat, werden ihn Gespräche nicht abhalten. So wie ihn die Gespräche mit Frankreich, der Ukraine und Deutschland im Normandie-Format nicht davon abhielten, gleichzeitig militärisch vorzugehen und die Region Donbass weiter zu destabilisieren. Dass Präsident Putin nicht schießt, wenn er spricht, kann nur glauben, wer die Scheuklappen schmerzhaft eng geschlossen hat. Zwei weitere Beispiele: Während der Olympiade im August 2008 in Peking eskalierte der Krieg Russlands in Georgien. Während der Olympiade im Februar 2014 in Russland entschied Putin die Annexion der Krim. Und setzte sie kurz darauf um.