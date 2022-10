Im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, berichtet Gathmann davon, wie die Zivilbevölkerung die russischen Scheinreferenten erlebt hat, was der Krieg emotional mit den Menschen macht und wie man in den zurückeroberten Gebieten im Süden des Landes über einstige Freunde und Nachbarn denkt, die möglicherweise mit den Russen kollaboriert haben. Zudem berichtet Moritz Gathmann von einem Besuch in einem ukrainischen Stahlwerk und gibt so Einblicke in eine zumindest oberflächliche Normalität des Krieges in der Ukraine.