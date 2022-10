Angst und Verunsicherung

Heute dagegen ist die russische Gesellschaft nach sieben Monaten Krieg verunsichert: Aus einer im Februar begonnenen „Spezialoperation“ ist ein Krieg mit Zehntausenden Toten allein auf russischer Seite geworden, wie ihn das Land seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat. Hunderttausende Männer fliehen vor der „Teilmobilisierung“ aus dem Land, mit der Putin den wichtigsten (inoffiziellen) Eid seiner Regierungszeit gebrochen hat: Ihr beschäftigt euch mit eurem Privatleben und überlasst uns die Politik, dann lassen wir euch in Ruhe. Und plötzlich kommen Einberufungsbescheide in ganz normalen russischen Familien an. Wozu das führt, hat das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Lewada in einer Umfrage herausgefunden: Fast die Hälfte der Russen verspürten Angst oder Verunsicherung, als Putin die „Teilmobilmachung“ verkündete, ein weiteres Viertel verspürte einen „Schock“, 13 Prozent Empörung, ähnlich viele Niedergeschlagenheit. Nur 23 Prozent antworteten: Stolz auf Russland.



Der Westen hat als Reaktion auf Russlands Aggression Sanktionen beschlossen, die die russische Wirtschaft um Jahre zurückwerfen, auch wenn ihre Wirkung für den normalen russischen Rentner noch nicht zu spüren ist. Russland ist zum internationalen Paria geworden, China und Indien, selbst der lange Zeit enge Verbündete Kasachstan, halten kritische Distanz zu Putin, um nicht mit in den Strudel gezogen zu werden.