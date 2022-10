So erreichen Sie Moritz Gathmann:

Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Von der Großstadt Kriwoj Rog zur Front im Gebiet Cherson dauert die Fahrt etwa zwei Stunden. Je näher man der Front kommt, desto weniger zivile Fahrzeuge sind unterwegs. Ab der Einfahrt ins Gebiet Cherson praktisch nur noch Militärtechnik: Sattelschlepper bringen von den Russen eroberte Panzer und Geschütze zur Reparatur ins Hinterland. Ukrainische Truppen fahren in Jeeps, alten Sowjet-Autos und Truppentransportern in Richtung der Front. In der Straße und den Äckern daneben stecken Geschosse verschiedener Kaliber, die von den Positionskämpfen der letzten Monate zeugen.

Das Gebiet Cherson, das sich südlich und nördlich des Flusses Dnjepr erstreckt, gehört zu jenen Gebieten, die Putin erst vor wenigen Tagen annektiert hat. Doch seit einer Woche hat die ukrainische Gegenoffensive gerade hier bedeutende Erfolge zu verzeichnen: Von westlicher Richtung bearbeiten ukrainische Truppen die russischen Verteidigungslinien und dringen in Richtung der Stadt Cherson vor. Im nördlichen Teil des Gebiets ist die Armee nach einem Durchbruch am Dnjepr-Ufer etwa vierzig Kilometer entlang des Flusses vorgedrungen.