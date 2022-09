Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Das staatliche russische Umfrageinstitut WZIOM hat vor einigen Tagen schon geliefert, was in den nächsten Tagen dann offiziell bekanntgegeben wird: die zu erwartenden Ergebnisse der Abstimmungen, die noch bis Dienstagabend in den beiden sogenannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk und in den von Russland besetzten Teilen der Gebiete Saporischja und Cherson abgehalten werden. In Luhansk und Donezk würden demnach 97 Prozent für den Anschluss, in Saporischja 87 und in Cherson 89 Prozent stimmen.

Es ist zu erwarten, dass sich die offiziellen Ergebnisse der sogenannten „Referenden“ auch in diesem Bereich bewegen werden. Und Russlands Präsident Wladimir Putin wird dieses Wahlausgang dazu nutzen, um analog zur Annexion der Krim 2014 in seiner Rede vor der „Föderalversammlung“ (beide Kammern des russischen Parlaments) am Freitag die Aufnahme der neuen Territorien in die Russische Föderation zu erklären. Darüber berichten übereinstimmend verschiedene russische Medien mit Verweis auf „Stimmen aus der Präsidialverwaltung“.