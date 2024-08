Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Selten passiert es dem polnischen Premier Donald Tusk, dass Vertreter der nationalistischen Opposition an der Weichsel einer Meinung mit ihm sind. Doch nun gab es verhaltenes Lob für ihn: Tusk hat, wenn auch nicht direkt, deutsche Spitzenpolitiker scharf attackiert. Nicht anders lässt sich sein Kommentar zu den Berichten lesen, deutsche Staatsanwälte hätten drei Ukrainer zur Fahndung ausgeschrieben, die angeblich im September 2022 vier Lecks in die deutsch-russische Pipeline Nord Stream gesprengt haben: „An alle Initiatoren und Förderer von Nord Stream 1 und 2. Das einzige, was Sie heute tun sollten, ist sich zu entschuldigen und zu schweigen.“

Wen er damit meinte, ist für die Warschauer Kommentatoren klar: Gerhard Schröder, der in Diensten von Gazprom und Rosneft Millionen gescheffelt hat; Frank-Walter Steinmeier, der naiv glaubte, Wladimir Putin und sein Regime mit der Parole „Annäherung durch Verflechtung“ zivilisieren zu können; Sigmar Gabriel, der als SPD-Chef und Wirtschaftsminister peinlicherweise Putin sogar um ein Autogramm bat; und vor allem Angela Merkel, die wider besseres Wissen Nord Stream als „privatwirtschaftliches Projekt“ verteidigte. Das Gleiche tat auch ihr Nachfolger Olaf Scholz, bis er wenige Tage nach der Eskalation des 2014 ausgebrochenen russisch-ukrainischen Kriegs die „Zeitenwende“ verkündete.