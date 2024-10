Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Nur wenige Tage vor dem Angriff der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober prahlte die Hisbollah mit ihren militärischen Fähigkeiten und drohte, Israel in Obergaliläa direkt anzugreifen. Im Mai 2023 lud die Hisbollah ausländische Journalisten ein, über eine Militärübung ihrer Elitetruppe al-Radwan zu berichten. Bei der Übung wurde eine Operation simuliert, bei der ein israelischer Angriff abgewehrt und eine Gegenoffensive auf israelischem Gebiet eingeleitet werden sollte. Am Tag nach dem Hamas-Angriff eröffnete die Hisbollah in Solidarität mit der Hamas eine Front gegen Israel und beschoss den Norden Israels mit Raketen und Panzerabwehrwaffen.

Der Hisbollah-Führung wurde bald klar, dass ihr Angriff angesichts der hohen Opferzahlen in den eigenen Reihen zu einer selbst zugefügten Wunde geworden war. Doch anstatt ihre aussichtslosen Kriegsanstrengungen einzuschränken, entschied sich die Hisbollah für eine Eskalation der Konfrontation, indem sie weitere ungelenkte und ungenaue Katjuscha-Raketen auf Israel abfeuerte. Ihr Trotz hat sich als nachteilig für ihre militärische und politische Struktur erwiesen. Nach der Tötung ihres Führers Hassan Nasrallah muss sie sich nun auf einen israelischen Bodenangriff und lautstarke Forderungen der libanesischen Christen nach Entwaffnung einstellen.

Nach den Angriffen der Hisbollah zur Verteidigung der Hamas hat das israelische Militär die Einrichtungen und das Personal der Gruppe systematisch ins Visier genommen und schnell die Schwachstellen der Hisbollah aufgedeckt, indem es ihre Feldkommandeure auf ihren Reisen durch das Land ausschaltete. Es begann im Januar 2024, als Israel einen hochrangigen Hamas-Funktionär in der Hauptbastion der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut ausschaltete. Wenige Tage später tötete es einen hochrangigen al-Radwan-Offizier im Südlibanon. Seitdem hat Israel die gezielte Tötung hochrangiger Hisbollah-Kommandeure vorangetrieben.

Die Hisbollah reagierte zaghaft und verzichtete auf den Einsatz ihrer Langstreckenraketen

Am 17. September ließ Israel Pager von Hisbollah-Mitgliedern detonieren, wodurch mindestens 3000 Angehörige der Gruppe, die bei der Operation verletzt wurden, außer Gefecht gesetzt wurden. Am nächsten Tag brachte Israel auch Walkie-Talkies von Hisbollah-Mitgliedern zur Explosion, wodurch Hunderte weitere Mitarbeiter und Kämpfer der Hisbollah ausgeschaltet wurden. Am 27. September führte Israel einen folgenschweren Luftangriff auf das Hauptquartier der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut durch, bei dem Generalsekretär Nasrallah sowie der Oberbefehlshaber der Gruppe und sein wahrscheinlicher Nachfolger getötet wurden, wodurch die Hisbollah führerlos wurde. Die Hisbollah reagierte zaghaft und verzichtete auf den Einsatz ihrer Langstreckenraketen, die sie zuvor als äußerst präzise angepriesen hatte.

Vor der Ausschaltung Nasrallahs führte die israelische Luftwaffe eine verheerende Luftkampagne durch, die sich gegen die Waffendepots und Raketenwerfer der Hisbollah in den Tälern des Südlibanon sowie gegen Langstreckenraketen in der Geburtsstätte der Hisbollah, dem Bekaa-Tal, richtete. Die Luftangriffe wurden bis zum heutigen Tag ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Am 8. Oktober 2023, dem Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel, kündigte Premierminister Benjamin Netanjahu an, dass Israel sich nach der Zerstörung der Hamas im Gazastreifen der Nordfront (sprich: der Hisbollah) zuwenden und den Nahen Osten verändern werde. Unmittelbar vor der Tötung Nasrallahs sagte Netanjahu, Israel habe den Wandel eingeleitet. In einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York stellte er zwei Karten vor: Eine mit dem Titel „Der Fluch“ zeigte den Iran und seine sogenannte Achse des Widerstands, die andere mit dem Titel „Der Segen“ die arabischen Länder, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Bemerkenswert ist, dass Netanjahu Saudi-Arabien in die zweite Karte einbezog, obwohl Riad keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Israel aufgenommen hat.

Der lange Arm des israelischen Militärs

Israel ist entschlossen, die iranische Achse des Widerstands zu zerschlagen. Dazu müsste es nicht nur in den Südlibanon entlang der israelischen Grenze einmarschieren, sondern auch in den Ostlibanon entlang der syrischen Grenze, um die Hisbollah zu ersticken und das syrische Regime davon zu überzeugen, den Forderungen Israels nachzukommen. Der syrische Staatschef Bashar al-Assad hat sich von dem Krieg im Gazastreifen und Israels Kampagne gegen die Hisbollah distanziert. Kürzlich hat Saudi-Arabien seine Botschaft in Damaskus wiedereröffnet, was möglicherweise auf Assads Bereitschaft hindeutet, die Beziehungen zum Iran zu lockern.

Ein Paar steht in der Nähe eines behelfsmäßigen Zeltes, das es an der Küste von Beirut errichtet hat, nachdem es vor den schweren israelischen Luftangriffen auf den südlichen Vorort von Beirut geflohen ist / picture alliance

Der derzeitige Krieg zwischen Israel und der Hisbollah unterscheidet sich von ihrem Konflikt im Jahr 2006. Der derzeitige Konflikt könnte der letzte Krieg zwischen Israel und einer arabischen Kraft wegen eines Gebietsstreits und ein Vorspiel für den regionalen Frieden sein. Israel ist an einem entscheidenden Sieg interessiert, da die Hisbollah ein wichtiger Stellvertreter des Iran in der Region ist. Ein entscheidender israelischer Sieg, einschließlich der Beseitigung aller verbleibenden Friedenshindernisse, erfordert eine Invasion in das nördliche Bekaa-Tal, von wo aus Israel der Hisbollah endgültig den Garaus machen kann. Israel muss seine militärische Macht und den langen Arm seiner Armee unter Beweis stellen, indem es seinen Feind bis zu seiner wichtigsten Bastion verfolgt.

Jahrelang wurde die libanesische Politik von der Hisbollah dominiert

Der Libanon ist in Aufruhr und steht vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. In Entwicklungsländern nimmt das Blutvergießen zwischen den Fraktionen tendenziell zu, wenn das politische Zentrum kollabiert, insbesondere wenn auch das Militär Gefahr läuft, zu zerbrechen. Jahrelang wurde die libanesische Politik von der Hisbollah dominiert, deren militärischer Flügel die schlecht bewaffnete nationale Armee in den Schatten stellte, die es traditionell vermieden hat, in der konfessionellen Politik des Landes Partei zu ergreifen. (Die Armee ergriff während des Bürgerkriegs von 1975 bis 1989 zweimal Partei und zersplitterte in beiden Fällen entlang konfessioneller Linien). Nachdem Israel die Hisbollah als regionale militärische Kraft vernichtet hat, wird eines der Hauptprobleme des Libanon die Verbreitung leichter Waffen unter den Mitgliedern der schiitischen Sekte sein. Dieser eine Faktor könnte ausreichen, um einen weiteren Bürgerkrieg auszulösen.

Jahrelang hatten libanesische Christen und Sunniten gefordert, die Hegemonie der Hisbollah über die libanesische Politik zu beschneiden und sie in eine etablierte politische Partei zu verwandeln. Nun, da Israel die Hierarchie der Hisbollah zerschlagen hat, muss das libanesische Volk abwarten, ob die neue Führung der Hisbollah das Ende ihrer Rolle als iranischer Stellvertreter akzeptiert. Wenn nicht, könnte der Libanon in einen weiteren Konflikt hineingezogen werden, den das Land nicht gewinnen kann.

Die libanesische Armee hat bereits eine Erklärung herausgegeben, in der sie die Bürger auffordert, die nationale Einheit zu bewahren – obwohl es die Einheit im Libanon noch nie gegeben hat. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu, da Dutzende von Häftlingen aus zwei Gefängnissen des Landes geflohen sind und viele von Sicherheitskräften und Bürgerwehren gefasst wurden. Viele Schiiten sind zu Binnenvertriebenen geworden, was für das Land nichts Gutes verheißt, vor allem wenn sich der Konflikt, auch infolge des jüngsten iranischen Angriffs auf Israel (Anm. d. Red.), weiter hinzieht. Selbst in diesem Chaos liegt die Zukunft des Libanon immer noch in den Händen der Hisbollah.