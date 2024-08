Innerhalb weniger Stunden tötete ein israelischer Luftangriff in Beirut einen Militärkommandeur der Hisbollah, und ein weiterer in Teheran tötete den Anführer der Hamas. Attentate auf fremdem Boden gehören zu den schwierigsten Operationen, die eine Geheimdienstorganisation durchführen kann. Zwei so unmittelbare Schläge, fast 1.500 Kilometer (900 Meilen) voneinander entfernt, sind ein großer Erfolg für Israel. Und dies zu einer Zeit, in der eine Invasion des Libanon als einzige Option erschien, um eine nahezu vollständige Einkreisung durch iranische Stellvertreter zu verhindern. Doch trotz Israels Versuch, nach dem Prinzip „eskalieren, um zu deeskalieren“ zu handeln – ein Vorgehen aus der Nuklearstrategie – werden die Tötungen und die unvermeidliche Reaktion Irans die Region noch tiefer in die Krise stürzen.

Beschädigter Ruf

Der erste Angriff erfolgte am Abend des 30. Juli in Beirut und tötete Fouad Shukur, einen der ranghöchsten, wenn nicht den ranghöchsten, militärischen Kommandanten der Hisbollah. Shukur, der von den USA wegen seiner Rolle bei dem Bombenanschlag auf eine Kaserne der US-Marines in Beirut im Jahr 1983 gesucht wurde, ist von Israel beschuldigt worden, den Raketenangriff organisiert zu haben, der am vergangenen Wochenende 12 Kinder und Jugendliche in Nordisrael, auf den Golanhöhen, tötete. Wenige Stunden später, kurz nach Sonnenaufgang am 31. Juli, tötete ein „Luft-Boden-Rakete“ den Hamas-Führer Ismail Hanija in seinem Zimmer in einem nördlichen Viertel von Teheran, wie iranische Militärbeamte berichteten. Hanija war in Teheran, um an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilzunehmen.

Die Doppelmorde waren genau die Art von dramatischer Machtdemonstration, welche die israelische Regierung und die Sicherheitsbehörden anstrebten. Der Ruf der israelischen Geheimdienste hatte sich seit ihrem Versagen, den Hamas-Angriff vom 7. Oktober nicht verhindern zu können, nicht erholt. In fast zehn Monaten Krieg, die darauf folgten, haben israelische Streitkräfte Zehntausende palästinensische Zivilisten getötet, während sie die militärischen Fähigkeiten der Hamas nur teilweise vernichten konnten. Auch die israelischen Geheimdienste haben bei der Suche nach den noch 115 in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln weitgehend erfolglos agiert.

Währenddessen hat ein Netzwerk von Stellvertretern unter der Führung Teherans den Druck auf Israel erhöht. Die größte Bedrohung geht von der Hisbollah im Libanon aus, aber in letzter Zeit ist Israel auch von Drohnen und Raketen aus dem Jemen, abgefeuert durch die Huthi-Rebellenbewegung, angegriffen worden. Nach einem tödlichen Drohnenangriff der Huthis auf Tel Aviv versuchte Israel am 21. Juli, die Initiative zurückzugewinnen, indem es eine komplexe Luftoperation – unter Einsatz einer unbekannten Anzahl von F-15- und F-35-Kampfflugzeugen sowie Luftbetankungs- und Aufklärungsflugzeugen – gegen den Hafen von Hodeidah, einer Hochburg der Huthis im Jemen, ausführte. Seit 1985, als israelische Jets das Hauptquartier der Palästinensischen Befreiungsfront in der Nähe von Tunis bombardierten, hatte die israelische Luftwaffe keinen Schlag mehr so weit von zu Hause entfernt ausgeführt.

Zwei Jahrzehnte Erfahrung

Israels Versuche, die Abschreckung wiederherzustellen, waren gegenüber dem Iran und seinen Verbündeten im Libanon, Syrien und Irak weniger effektiv. Im April tötete ein solcher Versuch mehrere hochrangige iranische Militärs im Botschaftskomplex Irans in Damaskus, was Teheran dazu veranlasste, etwa 300 Raketen und Drohnen auf Israel abzufeuern – der erste direkte Angriff des Iran auf Israel. Die Angriffe aus dem Libanon gingen weiter, darunter der Raketenangriff am Wochenende, der einen Fußballplatz in den von Israel kontrollierten Golanhöhen traf. Israelische Beamte drohten mit einer Invasion des Südlibanon, aber die Zerstörung der Offensivfähigkeiten der Hisbollah würde erfordern, dass israelische Streitkräfte die Region besetzten.

Angesichts der fast zwei Jahrzehnte langen Erfahrung Israels bei dem Versuch, den Südlibanon in den 1980er und 1990er Jahren von potenziellen Bedrohungen zu säubern, und der Tatsache, dass das israelische Militär bereits einer unbefristeten Besetzung des Gazastreifens entgegensieht, hat Israel nur wenig Interesse daran, dasselbe im Libanon zu versuchen. Anstatt die Streitkräfte zu überlasten, scheint die israelische Führung darauf gesetzt zu haben, dass ein gezielter Doppelschlag Hisbollah und Iran dazu bringen könnte, ihre Risiko-Nutzen-Abwägung zu überdenken.

Nicht zuletzt werden die Doppelmorde jedes Gefühl der Sicherheit unter den militärischen Führern Irans und seinen regionalen Stellvertretern untergraben. Hochrangige Ziele sind gut bewacht und häufig unterwegs. Solch ein Ziel durch feindliches Terrain zu verfolgen oder zu wissen, wo es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten wird, erfordert ein sehr hohes Maß an Geheimdienstdurchdringung. Selbst wenn ein kritisches Ziel lokalisiert wird, muss die Angriffsgruppe in der Lage sein, ihren Angriff rechtzeitig auszuführen. In diesem Fall wäre es relativ einfach gewesen, dass israelische Kampfflugzeuge das nahe gelegene Beirut erreichen und den obersten Militärkommandanten der Hisbollah töten. Im Gegensatz dazu fand der Angriff auf den Anführer der Hamas viel weiter von Israel entfernt und in einer Umgebung statt, die gegenüber Mossad-Akteuren noch feindseliger ist als der Libanon oder Syrien selbst.

Kein Versteck ist sicher

Natürlich hat der israelische Geheimdienst viel Erfahrung in Operationen im Iran. Ein jüngstes Beispiel war im November 2020, als Israel den obersten iranischen Nuklearwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh außerhalb von Teheran ermordete. Dennoch kann kein Angriff ohne zeitnahe Kenntnis des Aufenthaltsortes des Ziels stattfinden – etwas, das typischerweise einen Hinweis von einem Informanten erfordert. Die Häufigkeit von Hanijas Reisen in den Iran, insbesondere seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen, könnte die Operation vereinfacht haben. Andererseits fand die Tötung nur wenige Stunden nach der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten statt, als viele ausländische Beamte – ebenso wie Führer von pro-iranischen Gruppen in der Region – sich in der iranischen Hauptstadt befanden und die Sicherheitsvorkehrungen höher als sonst schon waren.

Es hätte leichtere Orte für Israel gegeben, um den Hamas-Führer zu töten. Seit Jahren ist er in Katar ansässig, wo er wahrscheinlich eine etwas vorhersehbarere Routine entwickelt hat. Doch Katar ist ein Vermittler für viele radikale Gruppen, darunter Hamas, und hat Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung israelischer Geiseln vermittelt. Doha ist auch ein enger Verbündeter Washingtons. Ein Attentat im Golfstaat hätte mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Ein Schlag in Teheran jedoch zeigt Irans Unfähigkeit, seine Verbündeten auf eigenem Boden zu schützen, demütigt das iranische Regime und unterstreicht die Risiken, die es eingeht, indem es Hamas, Hisbollah, die Huthis, die Volksmobilisierungskräfte im Irak und die Milizen in Syrien unterstützt.

Eine Warnung an Teheran

Gleichermaßen ist es eine Warnung an das iranische Regime und die Sicherheitsbehörden durch das Zuschaustellen ihrer eigenen Verwundbarkeit, trotz ihrer „Durchdringung?“ großer Teile der arabischen Welt. Das Vertrauen, das Teheran aus seinem direkten Angriff auf Israel gewonnen hat – ganz zu schweigen von Israels hochsymbolischer Reaktion, die nur eine Raketenstelle beschädigte – ist erschüttert worden. Die Herausforderung für den Iran besteht nun darin, seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, ohne zusätzliche Angriffe zu provozieren, die weitere Schwächen offenbaren.

Es gibt nicht viel, was der Iran tun kann, um das Kräfteverhältnis zu Israels Ungunsten zu kippen, das in Sachen Geheimdienst, Feuerkraft und technologischer Überlegenheit führend ist. Sollte der Konflikt eskalieren, könnte es dazu führen, dass Israel beim nächsten Mal hochrangige iranische Persönlichkeiten ins Visier nimmt. Die Iraner erreichen die Grenzen dessen, was sie durch ihre Stellvertreter erreichen können, und sie haben seit den späten 1980er Jahren, als sie einen achtjährigen Konflikt mit dem Irak austrugen, keinen konventionellen Krieg dieses Ausmaßes mehr geführt.