Herr Steinberg, die Hisbollah greift Israel schon länger mit Raketen an. Diese Angriffe wurden jedoch nie dementiert, sondern sogar medial genutzt. Nun fordert der libanesische Außenminister eine internationale Untersuchung und dementiert einen Raketenangriff durch die Hisbollah auf die Golanhöhen, bei dem zwölf Kinder und Jugendliche starben. Ist das Beharren auf Unschuld der Angst vor einem Angriff geschuldet, oder könnte an der Erklärung der israelischen Abwehrrakete was dran sein?