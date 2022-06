Das „Indo-Pacific Economic Framework“, die von den USA angeführte Initiative gegen die Interessen Chinas und zur Förderung des wirtschaftlichen Engagements in der Region, ist offiziell angelaufen. Indien, Vietnam, Indonesien, Thailand, Brunei und die Philippinen haben sich Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Singapur und Malaysia angeschlossen, um an den Rahmenverhandlungen teilzunehmen, die darauf abzielen, den Handel von China auf die Vereinigten Staaten umzulenken. Damit der neue Pakt erfolgreich sein kann, muss er die bestehenden Sicherheitsallianzen nutzen, während neue wirtschaftliche Komponenten und Möglichkeiten entstehen.

Von entscheidender Bedeutung ist auch die Beteiligung der Staaten des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean), die für jeden, der den indopazifischen Raum kontrollieren will, von strategischer Bedeutung sind. In dieser Hinsicht hat Washington noch Nachholbedarf. In den vergangenen Jahrzehnten lagen die Prioritäten der USA im Nahen Osten und im Nordatlantik. Die Länder des asiatisch-pazifischen Raums nahmen dies zur Kenntnis und erkannten, dass sie von den USA keine große wirtschaftliche Unterstützung erwarten konnten. Dies gab Peking die Möglichkeit, die Beziehungen zur Asean zu stärken. Für China mag der Block ein wichtiger wirtschaftlicher Verbündeter sein, doch sein wahrer Wert liegt im Zugang zur See, den er Chinas exportorientierter Wirtschaft bietet. Es ist also kein Zufall, dass Washington die Asean ins Visier nimmt.

Wirtschaftsklima begünstigt die USA

Das derzeitige Wirtschaftsklima begünstigt die USA. Einfach ausgedrückt: Die einzige Möglichkeit für die Asean-Mitglieder, ihre Wirtschaft zu entwickeln, besteht darin, sich mit einer stärkeren Wirtschaftsmacht zu verbünden. Chinas wirtschaftliche Schwierigkeiten haben seine Zuverlässigkeit in Frage gestellt, da Investitionsprojekte ins Stocken geraten, die Handelsströme unregelmäßiger werden und Umwelt- wie auch soziale Probleme die „Belt and Road Initiative“ (Neue Seidenstraße) gefährden. Angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges braucht die Asean mehr denn je einen stabilen Partner. Die US-Wirtschaft ist vergleichsweise stabil, und Washington versucht bereits, sich nach Asien zu orientieren, auch um China einzudämmen.

Ebenso wichtig ist das Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), das die Wirtschaftstätigkeit seiner Mitglieder ankurbeln soll, allerdings in einer Weise, die die Asean-Länder an die Regeln und Standards der USA anpasst. Bislang haben die IPEF-Teilnehmer lediglich zugesagt, die Verhandlungen fortzusetzen, die sich mit digitalem Handel und Handelserleichterungen, sauberer Energie und Dekarbonisierung, der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten sowie Korruptionsbekämpfung und Steuern befassen. Die Unterzeichner bestimmen, was in den einzelnen Bereichen verhandelt wird, und können sich in jedem Bereich für oder gegen eine Teilnahme entscheiden. Flexibilität ist in dieser frühen Phase von entscheidender Bedeutung, denn die Asean-Mitglieder wollen auch sicherstellen, dass sie ihre Beziehungen zu China nicht gefährden.

Das IPEF hat aber auch eine klare Sicherheitskomponente. Tatsächlich dreht sich Washingtons Strategie zur Sicherung der Teilnahme seiner Mitglieder um gemeinsame Sicherheitsinteressen und besteht aus drei Bemühungen: die Stärkung bestehender Sicherheitsverbündeter, die Verbesserung der Beziehungen zu Indien und die Verbesserung der Beziehungen zu Ländern, die Anspruch auf das Südchinesische Meer erheben.

Bestehende Sicherheitsverbündete sind ein natürlicher Eckpfeiler des IPEF. Dazu gehören Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland, die alle einen stärkeren und widerstandsfähigeren Indopazifik mit diversifiziertem Handel und verstärkten kommerziellen, politischen und militärischen Maßnahmen anstreben.

Die geografische Lage Japans und Südkoreas ist besonders wichtig. Durch ihre Lage am Gelben Meer und am Ostchinesischen Meer tragen beide Länder dazu bei, Chinas direkten Zugang zum Pazifischen Ozean zu beschränken. Japan und Südkorea haben ihre Differenzen, vor allem in Bezug auf historische Missstände und ihren Spielraum bei der Bekämpfung Chinas. Aber sie unterstützen die US-Militärpräsenz in der Region, verfügen über eine jeweils hoch entwickelte Wirtschaft und haben ein Interesse daran, China daran zu hindern, zum regionalen Hegemon zu werden. Durch den IPEF-Rahmen können Handelsrouten zu Gunsten Japans und Südkoreas vorangetrieben werden, wodurch regionale Staaten, die zuvor von China abhängig waren, fest in der wirtschaftlichen Umlaufbahn Japans und Südkoreas verankert werden.

Australien und Neuseeland

Australien und Neuseeland sind noch enger in den Sicherheitsapparat der USA eingebunden. Zusammen mit Großbritannien und Kanada sind sie Mitglieder des Geheimdienstbündnisses „Five Eyes“ und haben gemeinsame historische Wurzeln, eine gemeinsame Kultur und gemeinsame Sicherheitsinteressen. Die USA und Australien arbeiten in maritimen Fragen des pazifischen Raums eng zusammen; Australien stellt strategische Standorte für US-Marineeinheiten zur Verfügung, und die USA leisten zusätzliche militärische Unterstützung zum Schutz der australischen Handelsinteressen, die in hohem Maße vom Seehandel abhängig sind. Canberra ist vom IPEF als Alternative zu Peking besonders angetan.

Neuseeland wiederum steht dem IPEF aufgrund seiner Handelsbeziehungen zu China etwas skeptischer gegenüber. Die Neuseeländer möchten, dass ihre Optionen im Rahmen des IPEF klar und detailliert formuliert werden, um in weitere Verhandlungen eintreten zu können, die es ihnen ermöglichen, die möglichen Folgen besser zu beurteilen. Das Abkommen kann wahrscheinlich immer noch eine praktikable Alternative zu China bieten, indem es Handelsverbindungen und neue Lieferketten mit Asean-Ländern schafft. Dennoch müssen die Beziehungen zu China in Neuseeland wie auch in Südkorea sorgfältig verwaltet werden.

Das zweite Ziel, die Stärkung der Beziehungen zu Indien, ist ähnlich wichtig. Aufgrund seiner geografischen Lage ist Indien für die US-Strategie, China auf dem Landweg nach Westen einzudämmen, von entscheidender Bedeutung. Indien nimmt zwar am Quadrilateralen Sicherheitsdialog mit den USA, Japan und Australien teil, ist aber seit langem das zurückhaltendste Mitglied der Gruppe. Washington hofft, dass das IPEF der wirtschaftliche Anreiz sein könnte, um eine stärkere Sicherheitskooperation zu fördern. Indien seinerseits sieht im IPEF eine Gelegenheit, seinen Einfluss weiter östlich und südöstlich auszudehnen, insbesondere indem es bestehende Transport- und Versorgungslinien dorthin verlegt. Darüber hinaus stehen die IPEF-Initiativen im Einklang mit vielen der nationalen wirtschaftlichen Entwicklungsinitiativen Indiens, wie dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft, der Umwandlung Indiens in ein globales Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und dem Übergang zu einem Energieverbrauch, der sich stärker auf saubere erneuerbare Energien stützt.

Ebenso wichtig ist, dass die Teilnahme Indiens am IPEF die Beteiligung von Thailand, Vietnam, Indonesien und Singapur nach sich ziehen wird – also von Ländern, für die der indische Handel immer wichtiger wird. Die Inflation in diesen Ländern schießt in die Höhe, und sie brauchen ständige Einfuhren von Lebensmitteln und Brennstoffen, die Indien liefern kann. Wenn Indien dies über das IPEF zu leisten in der Lage ist, wird es die Abhängigkeit dieser vier Länder von China erheblich verringern.

Von China enttäuscht

Die verbleibenden IPEF-Teilnehmer – die Philippinen, Brunei und Malaysia – sind Länder, die von den unerfüllten chinesischen Versprechungen enttäuscht sind. Diese Länder brauchen einen stetigen Zufluss ausländischer Direktinvestitionen, um ihre Infrastruktur mit gut geplanten und strukturierten Projekten zu modernisieren. Auf den Philippinen und in Malaysia sind die Neue-Seidenstraßen-Projekte ins Stocken geraten, während Brunei die versprochenen Investitionen nicht erhalten hat. Die USA, Japan und Südkorea haben bereits Ad-hoc-Bemühungen unternommen, um Chinas „Belt and Road“-Bemühungen in diesen Ländern durch den Rahmen des Freien und Offenen Indopazifiks entgegenzuwirken – ein vielversprechendes, aber nicht gut strukturiertes Paket von Mechanismen, die das Wohlergehen der Staaten der Region verbessern sollen. Das IPEF unterstützt eine verbesserte Wirtschaftstätigkeit dieser Länder sowie eine stärkere Anbindung an und einen besseren Zugang zu entwickelten Volkswirtschaften, die in der Lage sind, ihren Infrastrukturbedarf zu decken.

Doch wie bei anderen IPEF-Ländern haben verbesserte Wirtschaftsbeziehungen auch einen Sicherheitsaspekt. Alle diese Länder beanspruchen im langwierigen Streit um das Südchinesische Meer einige Seegebiete für sich. Dadurch sind ihre Beziehungen zu China natürlich angespannt, vor allem jetzt, da China in der Region wieder selbstbewusster aufgetreten ist. Einzeln haben die Philippinen, Brunei und Malaysia nur wenig Möglichkeiten, um China zu konfrontieren oder zu beeinflussen. Die Unterstützung durch die USA und ihre stärkeren Sicherheitsverbündeten in der Region wie Japan und Südkorea könnte sie dazu bewegen, sich von China abzuwenden und sich den USA anzunähern.

Natürlich gibt es Asean-Mitglieder, die nicht in das IPEF einbezogen sind: Kambodscha, Myanmar und Laos. Diese Länder sind die am wenigsten entwickelten des Blocks und die am stärksten von China abhängigen, insbesondere im Hinblick auf ausländische Direktinvestitionen. Sie wurden daher nicht eingeladen, der Gruppe beizutreten. Sie stehen China einfach zu nahe, und ihre inneren Angelegenheiten würden Washington zu viele Hindernisse in den Weg legen.

Die übrigen Länder mögen vielversprechendere Kandidaten sein, aber sie sind nicht unproblematisch. Ihre Teilnahme wird von den Regeln und Strukturen des Paktes abhängen und davon, inwieweit diese Regeln und Strukturen ihnen tatsächlich helfen, sich von China zu distanzieren, das immer noch ein wohlhabender und geografisch günstiger Partner ist. Was die USA betrifft, so könnte der Zeitpunkt jedenfalls nicht besser sein.

