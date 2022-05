Die Vereinigten Staaten haben soeben erklärt, dass sie Taiwan im Fall einer chinesischen Invasion verteidigen würden. Noch interessanter ist, dass Japan – ein Land, das seit 1945 keine militärischen Aktionen mehr unternommen hat – sich nun ebenso positioniert. Militärisch ändert sich dadurch nicht viel; die Amerikaner könnten mit ihren Raketen bei einem amphibischen Angriff vernichtend zurückschlagen, bevor chinesische Truppen Taiwans Küste erreichen. Weshalb Peking übrigens viel über eine mögliche Invasion spekuliert, ohne tatsächlich einzumarschieren. Aber das politische Umfeld wird durch die Ankündigung der USA dramatisch verändert – nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Amerika und Japan sind nicht nur die größte beziehungsweise die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern sie sind auch wichtige Kunden Chinas. Die militärische Warnung ist implizit mit einer wirtschaftlichen gekoppelt. Hinzu kommt die Erklärung des von Washington so bezeichneten „Indo-Pazifischen Wirtschaftsrahmens“, dem angeblich Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Indonesien, Vietnam, die Philippinen, Thailand und Brunei angehören werden. Es ist zwar nicht ersichtlich, was genau diese Gruppe vorhat und wann sie es umsetzen will. Klar ist jedoch, dass viele asiatische Länder bereit sind, sich an einer Vereinigung mit gemeinsamen Wirtschaftsinteressen zu beteiligen, die im Wesentlichen von den Vereinigten Staaten gesponsert wird und deren erstes Mitglied Japan ist.

China wird an Wettbewerbsfähigkeit verlieren

Das ist keine Kleinigkeit. China befindet sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und Präsident Xi Jinping steckt deshalb ebenso in Schwierigkeiten. Das chinesische Wirtschaftswunder hing von den Exporten ab, um inländisches Kapital zu generieren. Aus verschiedenen Gründen ist die Nachfrage nach Exportgütern jedoch rückläufig, was zusammen mit anderen Problemen zu einer Destabilisierung des chinesischen Finanzsystems geführt hat. Indien ist bestrebt, Chinas Platz als weltgrößter Exporteur einzunehmen, und auch Malaysia, Indonesien, Vietnam, die Philippinen und Thailand würden gern einen Teil davon übernehmen. Wenn also einer von ihnen freien (oder zumindest besseren) Zugang zu den amerikanischen und japanischen Märkten erhält, wird China an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Der Ausgangspunkt von Chinas Problem war jedoch politischer Natur. Die USA waren Chinas größter Kunde (und sind es immer noch, wenn auch nicht mehr in früherer Dimension), und das hat vielen gesellschaftlichen Gruppen in den Vereinigten Staaten geschadet. Ex-Präsident Donald Trump verhängte Zölle auf Waren, die in die USA verkauft wurden, und signalisierte damit eine Veränderung der amerikanischen Politik. Für die chinesische Seite bedeutete dies, von der Vorstellung unbegrenzter Exporte abzulassen und sich der Frage zuzuwenden, wie es mit möglicherweise sinkenden Exporten umgehen soll. Auf lange Sicht führte dies zu einer Vertrauenskrise, die das chinesische Finanzsystem untergrub, weil es auf Immobilien basierte – und das nun unter den Schmerzen der wirtschaftlichen Umstrukturierung stabilisiert werden muss. Dies wiederum führt zu einer politischen Krise, die entweder neue Machthaber hervorbringt oder mehr Repressionen nach sich zieht.

Es gibt aktuell zwei Waffen, die auf China gerichtet sind. Die eine ist militärischer Natur, wozu auch der vierseitige Sicherheitsdialog zwischen Japan, Indien, Australien und den Vereinigten Staaten gehört. Die andere ist wirtschaftlicher Art und stellt eine ernsthafte Herausforderung für Chinas Exportstrategie dar – lange bevor das Land bereit ist, sich auf den Binnenkonsum zu verlegen. Kriege können wirtschaftliche Probleme lösen, wie es der Zweite Weltkrieg für die Vereinigten Staaten tat. Es ist allerdings äußerst unwahrscheinlich, dass die gegen China gerichtete Militärkoalition einen Krieg anzettelt. Umgekehrt weiß auch Peking, dass es mit einer schlagkräftigen Koalition zu tun bekäme, würde es selbst einen Krieg beginnen.

Russland hat sich verspekuliert

Das alles vollzieht sich in einer Zeit, in der der russisch-ukrainische Krieg wütet. Russland entschied sich für den Einmarsch in der Annahme, dass die Ukraine schnell zusammenbrechen würde. Das ist nicht geschehen, vor allem wegen der massiven Waffenlieferungen an die Ukraine und wegen der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Auch China sieht sich einer immer stärkeren militärischen Gegenmacht gegenüber, außerdem ist das Land zunehmend isoliert. Vor einigen Monaten hatte es eine Art Bündnis mit Russland geschlossen, aber es war nie klar, welchen Nutzen dieses Bündnis für eine der beiden Nationen haben würde. Jetzt werden wir es ohnehin nie erfahren – Russlands bisher erfolglosem Einmarsch in der Ukraine sei Dank. China kann es sich schlicht nicht mehr leisten, Russland politisch oder wirtschaftlich zu unterstützen. Und Russland kann es sich nicht leisten, China militärisch beizustehen.

Die Summe all dessen ist, dass die USA als globaler Hegemon wieder aufgetaucht sind (auch wenn sie als solcher nie wirklich verschwunden waren). Das Wachstum Russlands und Chinas hat die Vereinigten Staaten dazu veranlasst, in jene Position zurück zu streben, die sie zwischen 1945 und 1991 innehatten. Die USA engagieren sich jetzt in Russland und China und, was das betrifft, auch in Europa.

Ich habe bereits 2009 vorausgesagt, dass Russland die Ukraine angreifen würde – auch wenn ich mich hinsichtlich des Zeitpunkts der Invasion und der Frage, wie gut Russland dabei abschneidet, geirrt habe. Ich sagte ebenfalls voraus, dass der Krieg zu einer Krise innerhalb Russlands führen und dass in der Zwischenzeit eine Wirtschaftskrise in China dort eine politische Krise nach sich ziehen würde. Mit dem Ergebnis, dass die USA faktisch ihre Rolle als dominierende Macht in der Welt zurückerlangen.

Nachdem sich also etliche meiner Prognosen bewahrheitet haben, möchte ich darauf zurückkommen, wie damals meine Vorhersage für die nächsten zehn bis 20 Jahre mit Blick auf andere Regionen ausfiel. Ich hielt es für sehr plausibel, dass Polen sich als eine der führenden Mächte in Europa etablieren und dass Japan als dominierende asiatische Macht zurückkommen würde. Ebenso, dass wir einen Aufstieg der Türkei erleben würden. Der aktuelle Ukraine-Krieg bringt Polen tatsächlich in die Position einer bedeutenden Militärmacht und eines Entscheidungsträgers in Europa. Japan wird aufgrund seines wiedererstarkten Militärs und seiner Wirtschaftskraft ein entscheidender Machtfaktor auf dem asiatischen Kontinent sein – zumal China schwächer wird.

Für meine Vorhersage bezüglich der Türkei gibt es derzeit zugegebenermaßen wenig Evidenz. Aber ich bleibe trotzdem dabei.

