Das Ergebnis wird eine zunehmende Entfremdung sein, die nicht mehr durch quartalsorientierte Profitmaximierung verschüttet wird. Gleichzeitig werden die EU-Staaten die Wohlstandsgewinne durch internationale Kooperation nicht aufgeben wollen, denn ihre wichtigste Ressource, um international gehört zu werden, ist ihre wirtschaftliche Kraft. So gilt es, für die europäisch-chinesischen Beziehungen eine neue Balance zu finden. Das wird auf dem Gipfel nicht geschehen, sondern Jahre in Anspruch nehmen. Wie auch im Verhältnis zu Russland muss in den Beziehungen zu China der Aufschlag einer geostrategisch blinden Wirtschafts- und Energiepolitik der letzten sechzehn Jahre bezahlt werden. Jetzt geht es darum zu überlegen, wie das Verhältnis zukünftig aussieht. Die EU steht vor der Aufgabe, eine entsprechende realitätstüchtige Strategie zu entwickeln.