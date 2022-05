Chodarjonok erwähnt zuallererst die „Informations-Betäubungsmittel“, die die russische Öffentlichkeit darüber hinwegtäuschen sollen, dass der Einsatz in der Ukraine überhaupt nicht so läuft wie geplant. Darunter etwa die Legende, dass die Kampfmoral der Ukrainer am Boden sei. Oder der russische Irrglaube, dass die russische Vertragssoldaten-Armee komplett aus Profis bestünde, gegen die die wehrpflichtigen Ukrainer keine Chance hätten. Als er das Gesamtbild an der Front anspricht, wird die Moderatorin nervös und unterbricht ihn.