Als „perfekte Kombination aus sozialistischem System und Ingenieurstechnik“ beschreibt der Chinese Allen auf seinem Blog Wukan.me das Quarantänelager in Schanghai. Vier Tage musste er in diesem „Tierheim“ oder „Live-Rollenspiel“, in dieser „Dystopie“, wie er es abwechselnd nennt, verbringen. Ende April nämlich ist einer der unzähligen PCR-Tests, die er in den vergangenen Wochen über sich ergehen lassen musste, positiv. Symptome hat er keine, wo er sich angesteckt haben soll während der strikten Ausgangssperre, ist ihm auch ein Rätsel. Trotzdem werde er abgeholt, sagen ihm die „Da Bais“ – die „Großen Weißen“, wie die unzähligen gesichtslosen Sicherheitsleute wegen ihrer weißen Schutzanzüge heißen.

Allen wird in eine gewaltige Halle gebracht, wo man Tausende Betten aneinandergereiht hat. Der einzige Platz für Privates: ein kleines Nachtkästchen. Duschen gibt es keine, die Toiletten sind verdreckt. Das Licht brennt die ganze Nacht – warum man es nicht abschaltet, kann ihm keiner erklären. Die meisten Leute hier, schreibt er, würden ohnehin keine Fragen mehr stellen. „Ein surreales Gefühl: ein riesiges Gebäude und Menschen, die Schlange stehen, um sich lautlos vorwärtszubewegen.“ Allen hat Glück: Er hat zwei negative Testergebnisse und darf nach vier Tagen das Lager verlassen – zurück in seine Wohnung, zurück in den Lockdown. Andere verbringen 18 Tage und mehr dort.