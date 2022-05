Konflikte des 21. Jahrhunderts - „Amerikas Aufmerksamkeit für Europa bedeutet nichts Positives“

Mit den Konflikten in Osteuropa sowie im asiatisch-pazifischen Raum gerät auch die amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik vermehrt in den Fokus. Während Transatlantiker gerne von einer Renaissance des Westens träumen, warnt Eberhard Sandschneider, Experte für Geopolitik sowie für die Politik Chinas, vor den unterschiedlichen Interessen Amerikas und Europas. Für Sandschneider liegt der eigentliche Konflikt des 21. Jahrhunderts in Asien. Die jüngst veröffentlichten Xinjiang Police Files scheinen ihm recht zu geben.