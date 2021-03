Die Eingänge zu den Wohnblöcken sind mit Stacheldraht verbarrikadiert, Wachleute kontrollieren die Eingänge zu Geschäften, gepanzerte Fahrzeuge patrouillieren in den Straßen. Wer die Wüstenmetropole Aksu in den vergangenen Jahren besucht hat, erlebte eine Stadt wie im Kriegszustand. An jeder größeren Straßenkreuzung stehen Polizeistationen, auf denen rund um die Uhr rot-blaue Alarmlichter flackern. Nachts hört man die bellenden Befehle der paramilitärischen Einheiten, die durch die Straßen marschieren. Das war im Sommer 2018, China hatte gerade die Kampagne gegen die Muslime in Xinjiang gestartet. Obwohl ich offiziell nur als Tourist in der Stadt bin, verfolgen mich zwei Sicherheitsbeamte in Zivil auf jedem Schritt. Später auf meiner Reise werde ich nachts im Hotel verhört und gezwungen, Fotos zu löschen. Niemand soll erfahren, was in der Region passiert.