Wenn sich Politiker und Beamte in Brüssel und den europäischen Hauptstädten einen Ministerpräsidenten Italiens kneten könnten, dann sähe er so aus wie Mario Draghi: solide und krisenerprobt, seriös und weltgewandt, vor allem strikt pro-europäisch. Giorgia Meloni, die nächste Hausherrin im Palazzo Chigi, ist, wenn man der in Deutschland veröffentlichten Meinung glauben darf, das genaue Gegenteil: eine postfaschistische Krawallnudel, die nur für den Wahlkampf Kreide gefressen hat, tatsächlich aber das leidgeprüfte Land ins Chaos stürzen wird. Wie post-, neo- oder gar authentisch faschistisch ist Giorgia Meloni? Steht in Italien die Demokratie am Abgrund? Das sind so die Fragen, die deutsche Journalisten umtreiben.

Mich nicht. Denn viel interessanter als die Befindlichkeiten der deutschen Presse ist doch, dass die historisch gewachsene politische Landkarte Italiens, die zugleich ein Spiegel der Kulturgeschichte des Landes ist, mit dieser Wahl endgültig im Archiv abgeheftet werden muss. Die Wahl am vorvergangenen Sonntag markiert für Italien einen veritablen Umbruch. Mehr Zeitenwende geht nicht.