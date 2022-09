Die Wahlsiegerin macht sich rar. Am Montag und Dienstag tauchte Giorgia Meloni überhaupt nicht in der Öffentlichkeit auf. Die ganze Welt will von der 45-jährigen Römerin wissen, wie es nach der Parlamentswahl am Sonntag in Italien weitergeht. Welches sind die ersten Projekte der erst noch zu bildenden neuen Rechts-Regierung unter Führung der Fratelli d'Italia („Brüder Italiens“)? Wer bekommt welchen Posten? Meloni ließ die beiden Fraktionsvorsitzenden in Senat und Abgeordnetenhaus auf einer Pressekonferenz für sich sprechen. Klare Antworten gab es da nicht.

Sicherheitspolitik ist den Postfaschisten wichtig, konnte man erfahren. Das Haushaltsgesetz für 2023 steht gleich nach der Regierungsbildung an. Fraktionschef Francesco Lollobrigida, der als Regionalpolitiker 2012 in der Nähe von Rom noch ein Kriegerdenkmal für den faschistischen Kriegsverbrecher Rodolfo Graziani durchgeboxt hatte, gestand auch die Pläne zur Verfassungsänderung ein. Die Rechtskoalition mit Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia hatte sich im Wahlkampf für die Direktwahl des Staatspräsidenten ausgesprochen. „Die Verfassung ist schön, aber auch schon 70 Jahre alt“, sagte Lollobrigida. „Lollo“, wie er im engen Kreis um Meloni genannt wird, ist Melonis Schwager.