Am Sonntag war es soweit: Die ersten drei israelischen Geiseln, die im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas freigelassen wurden, erreichten in Fahrzeugen des Roten Kreuzes ihre Heimat. Nach 15 Monaten Gefangenschaft konnten die drei Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31) endlich ihre Familien wiedersehen. Die drei Frauen gehören zu denjenigen, die von palästinensischen Terroristen nach dem grauenvollen Massaker am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Auf Fotos ist zu sehen, dass Emily Damari – entweder während des Massakers oder in der Zeit ihrer Gefangenschaft – zwei Finger ihrer linken Hand verloren hat. Was die Frauen und die übrigen Geiseln sonst noch durchmachen mussten, lässt sich kaum vorstellen.

Am Freitag hatte sich die israelische Regierung bereit erklärt, das Abkommen mit der Terrorgruppe Hamas zu unterzeichnen. Vorausgegangen war dem ein heftiger regierungsinterner Streit, denn das dreistufige Abkommen hat es in sich: In der ersten, 42-tägigen Phase soll die Hamas insgesamt 33 israelische Geiseln freilassen – Frauen, Kinder und ältere, verwundete oder kranke Männer, von denen nicht alle noch am Leben sind. Im Gegenzug wird Israel knapp 2000 palästinensische Häftlinge freilassen, die wegen Terroraktivitäten in israelischen Haftanstalten einsitzen. Die nächsten Geiseln sollen am Samstag freigelassen werden. Erst in etwas mehr als zwei Wochen sollen die Gespräche über die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens beginnen.

Die Hamas veröffentlichte ein Video von der Freilassung der Geiseln

Während sich in Israel Freude und Erleichterung über die Freilassung der Geiseln mit Ernüchterung und dem dumpfen Gefühl mischt, bei diesem Deal – der offenbar auf Druck des Nahost-Sondergesandten der neuen Trump-Regierung zustandekam – den Kürzeren gezogen und den Krieg gegen die Hamas im Grunde verloren zu haben, wird das Abkommen in den palästinensischen Gebieten als Sieg gefeiert. Die Hamas veröffentlichte ein Video von der Freilassung der israelischen Geiseln in den sozialen Netzwerken. Darin sieht man, wie Gonen, Damari und Steinbrecher an das Rote Kreuz übergeben werden. Um sie zu verhöhnen, hat man ihnen Bänder mit der Aufschrift „Palestine“ in den Farben der palästinensischen Flagge um den Hals gehängt sowie Tüten mit „Andenken“ an ihren Aufenthalt im Gazastreifen und eine offiziell anmutende Mappe mit der Aufschrift „Freilassungsentscheidung“ in hebräischer Sprache überreicht. Die Fahrzeuge mit den Frauen sind von schwer bewaffneten Hamas-Kämpfern sowie einer Menschenmenge umringt, die „Allahu Akbar“ skandiert. Auch Geiseln, die bereits in früheren Runden freigelassen worden waren, hatten berichtet, dass sie bei der Übergabe von einer aggressiven und hasserfüllten Menschenmenge umringt waren, nachdem sie in den Häusern palästinensischer Familien gefangengehalten und von palästinensischen Zivilisten gequält worden waren.

Gefeiert wurde auch im palästinensischen Westjordanland. Am frühen Montagmorgen entließ Israel im Rahmen des Abkommens 90 palästinensische Sicherheitsgefangene, die daraufhin vom Roten Kreuz in die Stadt Beitunia im Westjordanland gebracht wurden. Dort erwartete sie ein Jubelchor aus Hunderten von Menschen, von denen einige auf den Bus kletterten und Hamas-Fahnen entrollten, wie die Times of Israel berichtet. Andere schwenkten die Fahnen der Fatah, des Islamischen Dschihad und anderer Terrorgruppen sowie die palästinensische Flagge und die Flagge der libanesischen Terrorgruppe Hisbollah.

Immer wieder Baklava

Warum sich die westliche Palästina-Solidarität mit Leuten gemein macht, die Terror verherrlichen und Folteropfer verhöhnen, während sie für abgeschlachtete und entführte Israelis keinen Funken Empathie übrig hat, muss sie mit sich selbst ausmachen. Wer aber den Ereignissen eher indifferent gegenübersteht und glaubt, das seien eben die Gepflogenheiten im Nahostkonflikt, der weit weg sei und uns nichts angehe, der möge dieser Tage einmal in das Zukunftslabor Berlin-Neukölln schauen. Dort in der Sonnenallee, dem Gazastreifen Deutschlands, gab es bereits am 7. Oktober 2023, dem Tag des Massakers, und dann wieder am 15. Januar dieses Jahres, als die Details des Waffenstillstandsabkommens bekannt wurden, volksfestartige Freudenszenen.

Und wie bei diesen Gelegenheiten wurde am selben Ort auch am gestrigen Sonntag, als das Hamas-Video mit der Demütigung der israelischen Geiseln durchs Netz ging, wieder die klebrige Süßigkeit Baklava an Passanten verteilt – die traditionelle Art und Weise, einen Triumph über den verhassten jüdischen Staat zu feiern. Am Abend wurden auf einer Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern antisemitische Parolen gebrüllt und Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei nahm 12 Personen fest, bevor sie die Versammlung auflöste.

Diejenigen, die es nicht nur für völlig normal, sondern für geboten und erfreulich halten, wenn Männer, Frauen, Kinder und Greise gefoltert, vergewaltigt, massakriert und in Verliesen gefangen gehalten werden, weil sie sich vermeintlich unrechtmäßig auf islamischem Land aufhalten, sind mitten unter uns – und selbstbewusster denn je. (Und islamisches Land ist im Zweifel überall da, wo Muslime leben.) Ein weiterer 7. Oktober muss sich nicht unbedingt auf Juden beschränken. Längst ist auch Deutschland im Visier, unter anderem, weil es sich nicht dezidiert genug von Israel abwendet. Die Staaten Westeuropas gehen in ihrer Nahost-Politik schon jetzt auf Eierschalen, um den wachsenden muslimischen Radikalismus innerhalb ihrer Grenzen nicht zu noch weiteren Taten zu reizen. Wer sich in der Außenpolitik erpressen lässt, wird auch in der Innenpolitik Forderungen nachgeben, die mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht vereinbar sind. Und wer Israel im Kampf gegen islamischen Terror nicht unterstützen mag, der wird sich auch selbst im Fall des Falles nicht verteidigen können.