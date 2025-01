Es begann und endete mit Baklava auf den Straßen von Berlin-Neukölln. Am 7. Oktober 2023 verteilten Sympathisanten der Hamas die orientalische Süßigkeit an Passanten in der Sonnenallee, um in volksfestartiger Stimmung den Massenmord an 1200 Israelis zu feiern. Und gestern Abend versammelten sich am Hermannplatz in Neukölln rund 300 Teilnehmer zu einer Kundgebung mit, so die Berliner Polizei, „Jubelcharakter“ – wieder wurden Baklava verteilt –, die gegen 22 Uhr aufgelöst werden musste, weil es zu gewaltsamen Ausschreitungen und dem Gebrüll israelfeindlicher Parolen wie „From the river to the sea“ gekommen war.

Anlass für die Jubelfeier waren die Nachrichten über eine unmittelbar bevorstehende Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Die Freude in Neukölln dürfte sich aber wohl kaum auf jenen Punkt des Abkommens beziehen, der die Freilassung der israelischen Geiseln vorsieht, die sich noch in der Gewalt der palästinensischen Terroristen befinden. Vielmehr wird die Waffenruhe in weiten Teilen der arabischstämmigen Bevölkerung in Neukölln und anderswo als Triumph über den verhassten jüdischen Staat gedeutet.