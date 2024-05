Universitäten in ganz Amerika werden von Demonstrationen und Unruhen erschüttert, die zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei führen, den Universitätsbetrieb lahmlegen und Abschlusszeremonien ausfallen lassen. Die Demonstrationen konzentrieren sich dabei vor allem auf pro-palästinensischen Aktivismus, in deren medialem Mittelpunkt Eliteuniversitäten wie Columbia in New York stehen, die mit absurden Videos von betenden Wokisten, Zeltlagern und Hungerstreiks Schlagzeilen machen.

Während der Schwerpunkt der Berichterstattung zunächst auf antisemitischen Vorfällen und den Eskalationen mit der Polizei lag, rückt nun immer mehr die grundlegende Frage in den Mittelpunkt: Was wollen die pro-palästinensischen Demonstranten mit ihren Protesten überhaupt erreichen? Und dazu kommt die Erkenntnis, dass es unter ihnen erschreckende Wissenslücken gibt. Dazu gleich mehr.

Boykottaufrufe überall

Im Detail variieren die Forderungen von Uni zu Uni, doch die grundlegende Idee ist, dass sich Universitäten von Unternehmen oder Organisationen trennen sollen, die mit Israel verbunden sind oder von dessen Kampf gegen die Hamas profitieren würden. Im Fokus der Proteste stehen Unternehmen und Investoren wie Lockheed Martin, Boeing, Alphabet und Amazon. Studenten fordern auch den Boykott von Technologieunternehmen wie Google, das israelischen Truppen Cloud-Computing-Dienste anbietet.

Zudem sollen amerikanische Hochschulen Investitionsprofile offenlegen, akademische Beziehungen zu israelischen Universitäten abbrechen und dadurch quasi aus der Ferne einen Waffenstillstand in Gaza erzwingen. Einige Demonstranten verlangen auch, dass die Schulbehörden die Meinungsfreiheit schützen und Studenten nicht für ihre Teilnahme an Protesten bestrafen sollten. An der University of Southern California, an der bereits dutzende Studenten verhaftet wurden, wird sogar volle Amnestie gefordert.

Die Universitäten bleiben stur

Die Universitäten weigern sich jedoch weitgehend, auf diese Forderung einzugehen. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. Einerseits sind sich viele Experten einig, dass eine Desinvestition keine nennenswerten Auswirkungen auf israelische Unternehmen haben würde. Zudem sind viele israelische Institutionen und Einzelpersonen bedeutende Stifter, die regelmäßig auch horrende Summen an die Universitäten spenden. Etwa 100 US-Hochschulen haben laut einer Datenbank des Bildungsministeriums in den letzten zwei Jahrzehnten Geschenke oder Verträge aus Israel im Gesamtwert von 375 Millionen Dollar erhalten.

Die Stiftungen der Universitäten sind das finanzielle Rückgrat der Bildungseinrichtungen und umfassen riesige Summen, die für künftige Investitionen verwendet werden sollen und können. Das Stiftungsvermögen kann dabei laut dem Time-Magazin in die Milliarden gehen: Die Columbia University etwa verfügte im Jahr 2023 über ein Vermögen von 13,6 Milliarden Dollar. In Harvard beläuft sich das Stiftungsvermögen auf rund 50 Milliarden Dollar. Bei diesen Stiftungen, die Kuratorien anvertraut sind, handelt es sich somit nicht einfach um Geld, das ungenutzt herumliegt, sondern um aktiv verwaltete Investitionen, die Renditen erwirtschaften sollen und die Einrichtungen dabei unterstützen, ihren – bisweilen überaus ambitionierten – Bildungsauftrag zu erfüllen.

Die Geschichte der US-Studentenproteste

Studentische Proteste in den USA haben eine lange und komplexe Geschichte, die sich über Jahrhunderte erstreckt. Von den frühen Kämpfen um die Redefreiheit bis hin zu den Antikriegs- und Bürgerrechtsbewegungen der 1960er und 1970er Jahre haben Studenten eine wichtige Rolle beim Vorantreiben sozialer und politischer Veränderungen in den Vereinigten Staaten gespielt.

Palituch überm Kopf, manche um den Hintern gewickelt, dann beim Gebet mitgemacht, als wäre es ne Yogaübung. Wissen diese Typen eigentlich, was sie da tun? Die UCLA galt als eine der renommiertesten Universitäten der USA. Die hellsten Köpfe scheinen da aber nicht zu studieren. https://t.co/pKYaQgU62Z — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) May 2, 2024

Die Anti-Vietnamkriegsbewegung war eine der bedeutendsten studentischen Protestbewegungen in der US-Geschichte. Millionen von Studenten nahmen an Demonstrationen, Sit-Ins und anderen Formen des zivilen Ungehorsams teil, um gegen den Krieg zu protestieren. Und auch Forderungen nach Desinvestitionen waren in der Vergangenheit teilweise erfolgreich. In den 1980er Jahren etwa überzeugten Studenten die Columbia University erfolgreich davon, sich aus dem südafrikanischen Apartheidstaat zurückzuziehen. In jüngerer Zeit haben sich Columbia und andere Hochschulen auch von fossilen Brennstoffen oder der Zusammenarbeit mit privaten Gefängnissen getrennt.

Die Doppelmoral der antisemitischen Forderungen

Die aktuellen Proteste sind allerdings ein anderes Kaliber. Obwohl einige Demonstranten auf Desinvestitionen drängen, um Israel nach ihrer Meinung für den Gaza-Krieg zur Verantwortung zu ziehen, können die Forderungen grundsätzlich als antisemitisch angesehen werden. Mark Yudof, Vorsitzender des „Academic Engagement Network“ und ehemaliger Präsident der Universität von Kalifornien, sagte CNN in dem Zusammenhang, dass die Forderungen der Studenten von Doppelmoral geprägt seien. Er kritisierte die Protestierenden unter anderem dafür, dass sie sich einzig auf das demokratische Israel konzentrieren, anstatt ihre Blicke auf undemokratische Regime in der ganzen Welt, einschließlich Iran und Russland, zu richten.

Bei den Protesten herrscht eine aufgeheizte Stimmung. Wie ein Brandbeschleuniger wirken dabei extreme Kommentare in den sozialen Medien oder Videos, die dort die Runde machen. Etwa das eines Columbia-Studenten, der sagte: „Zionisten verdienen es nicht, zu leben.“ Die Universitätsleitung hat mittlerweile bekannt gegeben, dass sie den studentischen Protestführer vom Campus verbannt habe. Noch schlimmer ist für den Beobachter allerdings die schiere Ignoranz vieler Studenten, die anscheinend nur des Protestierens wegen auf die Straße gehen – und gar nicht wissen, was ihre Slogans eigentlich bedeuten.

Ein häufig verwendeter Satz, der sich gegen Israel richtet und das Existenzrecht des Landes negiert, ist „From the river to the sea, Palestine will be free“. Laut einer Umfrage wissen jedoch die allerwenigsten Studenten, die diesen Satz skandieren, dass es darin nicht um irgendeine vermeintlich noble Freiheitsvorstellung für die Palästinenser geht, sondern, dass dies ein Aufruf zur Auslöschung des jüdischen Staates Israel, inklusive seiner Bewohner, ist. In Deutschland ist die Verwendung des Slogans sowie anderer pro-palästinensischer Symbole und Aktionen bereits teilweise kriminalisiert. Mittlerweile hat nun auch das US-Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet, die den populären Schlachtruf als antisemitisch verurteilt.

Demonstrieren um des Demonstrierens Willen

Die Ignoranz der Demonstranten geht allerdings weiter. Viele Studenten konnten auf Anfragen von Reportern beispielsweise noch nicht einmal sagen, um welchen Fluss es sich bei der geografischen Anspielung in dem Slogan (das Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer) überhaupt handelt. Und laut Newsweek zeigt eine weitere Umfrage, dass viele Demonstranten die Bedeutung des umstrittenen Satzes überhaupt nicht erklären können.

Ron Hassner, Professor an der UC Berkeley, beauftragte ein Umfrageinstitut mit der Befragung von 250 College-Studenten aus dem ganzen Land. Eine Mehrheit von rund 86 Prozent der Befragten stimmte dem Satz zu, der häufig bei Protesten gesungen wird, um die Unterstützung für die Palästinenser im anhaltenden Konflikt mit Israel auszudrücken. Aber nur 47 Prozent konnten den Fluss Jordan und das Mittelmeer benennen, die das historische „Palästina“ bilden, das heute sowohl Israel als auch die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete ebenso wie jene, die nicht von Israel besetzt sind, umfasst.

Das Recht auf Proteste

Klar ist: Studenten – ob in den USA oder andernorts – haben ein Recht auf friedlichen Protest. Doch jeder Demonstrant sollte sich, bevor er auf die Straße geht, sicher sein, wofür er sich überhaupt einsetzt – und welche konkreten Aussagen hinter seiner Botschaft stecken. Der Krieg in Gaza wäre auch ohne Medienberichte und soziale Medien, die durch ungenaue Berichterstattung und euphemistische Sprache für Verwirrung sorgen, eine komplizierte Angelegenheit. Eines hat die Geschichte aber bereits mehr als deutlich gezeigt: Radikalisierung und übereiltes, uninformiertes Handeln führt ganz sicher nicht zur friedlichen Lösung irgendeines Konflikts aus der Ferne.



Ron Prosor im Gespräch mit Alexander Marguier

Cicero Podcast Politik: „Israel wird nie mehr so sein wie vor dem 7. Oktober“