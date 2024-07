Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Werner Patzelt ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler in Deutschland. Von 1991 bis 2019 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden. Derzeit ist er Forschungsdirektor des Mathias Corvinus Collegium in Brüssel.

Herr Patzelt, wird das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs Auswirkungen auf Ursula von der Leyens Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin im Europaparlament haben? Es besagt immerhin, dass die Geheimhaltung bestimmter Teile der Covid-Impfstoffverträge durch die bisherige Leyen-Kommission aufgehoben werden muss.