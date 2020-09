Gehen wir die Treppen im Haus namens Europäische Union kurz hoch. Da ist Stockwerk eins: Die Hilfe für die Herkunfts- und Transitländer. Früher bekannt unter der wohlklingenden Ausflucht-Floskel „Fluchtursachen bekämpfen“. Interessanter wird es schon im zweiten Stock mit dem Schutz der Außengrenzen und das bessere Registrieren und auch Sortieren der ankommenden Menschen: danach, ob ihr Antrag auf Asyl Aussicht auf Erfolg hat oder eben nicht. Innerhalb von 12 Wochen soll diese Frage künftig geklärt werden. Die EU-Grenzschutzorganisation Frontex und ein neu geschaffener Posten eines Koordinators für Rückführung sollen dann schnell dafür sorgen, dass abgelehnte Asylbewerber wieder in ihr jeweiliges Herkunftsland zurückgebracht werden.

Bleibt der dritte Stock, der Umgang der Mitgliedsländer mit jenen Menschen, die an der Außengrenze ein Bleiberecht zugesprochen bekommen haben. Deren Ansiedlung können Mitgliedsländer übernehmen, und wer das nicht möchte, übernimmt eine sogenannte „Rückkehrsponsorship“. Wird also operativ und finanziell für diejenigen aufzukommen haben, die an der Außengrenze eine negativen Bescheid bekommen haben.

Die neue Möglichkeit, sich freizukaufen

Das ist im Kern die neue Idee des Vorschlags der EU-Kommission, mit dem sich nun die Staats- und Regierungschef auf ihrem auf kommende Woche verschobenen EU-Gipfel auseinanderzusetzen haben. Bisher gab es die alte Idee des früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, wonach ansiedlungsunwillige Länder finanzielle Einbußen hätten hinnehmen müssen. Dieser Gedanke ist nun modifiziert. Sie kaufen sich von der Ansiedlung der Asylbewerber gewissermaßen frei, in dem sie die Rückkehr der Abgelehnten übernehmen, sprich: bezahlen.

Der Ansatz hat politischen Charme. Denn Länder, deren Regierungen und Bevölkerungen sich eine restriktivere Migrationspolitik wünschen, das sind fast alle außer Deutschland, können in diesem Sinne tätig werden, in dem sie die Rückführungen übernehmen. Kein Land kann sich die Migration einfach wegwünschen. Sie ist ja da. Dieser Verantwortung kann sich keiner per Vogel-Strauß-Methode entziehen. Wer dann lieber zurückführt als aufnimmt, kann das nach diesem nun vorgestellten Modell der EU-Kommission tun.

Ein harter Ton zur Abschreckung

Das führt zum operativ entscheidenden zweiten Knackpunkt: Dem Schutz der Außengrenze und der effektiven und strikten Trennung der Ankommenden in solche, die Aussicht auf eine Bleiberecht habe und den größeren Teil derer, bei denen das nicht der Fall ist. Deutlich wurde bei den Pressekonferenzen, dass hier tough talk von allen praktiziert wurde. Freunden einer Open-Border-Politik wird dieser Ton gar nicht gefallen haben. Er ist aber dringend nötig, um eine bessere Kontrolle über die Migrationsströme zu bekommen.

Und das neue Grenzregime könnte schon rein rhetorisch Wirkung zeigen: weil sich bis in die Herkunftsländer herumspricht, dass man sich auf die teure und mitunter lebensgefährliche Reise nicht zu machen braucht, wenn keine Aussicht besteht, über einen Aufenthalt in einem Lager für 12 Wochen hinauszukommen.

Vor Ort muss sich dann erst noch erweisen, ob der Striktheit der Worte auch eine Striktheit der Praxis folgt. Auch das hätte eine abebbende Wirkung auf die Migrationsströme aus Ländern ohne große Aussicht auf Asyl.

Substanzieller und konkreter als alles bisherige

Wie es ihre Art ist, hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dieses Paket, diesen Vorschlag der Kommission an die Staats-und Regierungschefs zur weiteren Befassung mit vielen wohltönenden Worten umkränzt. Von diesen Girlanden befreit bleibt aber in der Tat ein Reformvorschlag übrig, der substanzieller und konkreter ist als alles, was man in den vergangenen Jahren dazu aus der Europäischen Union gehört hat.

Er trägt auch nicht die deutsche Handschrift, sondern eher jene der Mehrheit der Mitgliedsländer, die sich eine restriktivere und begrenztere Einwanderung von Asylbewerbern in die Europäische Union wünschen. Es könnte sein, dass die neue Kommissionspräsidentin den Vertrauensvorschuss, den sie bei ihrer Nominierung vor einem Jahr aus Ländern wie Ungarn oder Polen bekommen hat, von ihr jetzt eingelöst wird.

Die Staats- und Regierungschef täten gut daran, diesen Vorschlag konstruktiv aufzunehmen. Und die deutsche Bundesregierung täte gut daran, ihre derzeitige Ratspräsidentschaft verantwortungsbewusst im Sinne aller wahrzunehmen. Sie hat etwas gutzumachen nach den unseligen Jahren 2015 und 2016, für die sie in erster Linie verantwortlich war.