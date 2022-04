Und es war ja bis zuletzt nicht ausgemacht, dass es gestern in Frankreich nicht auch anders hätte kommen können. Dass das Wahlergebnis letztlich eher ein Votum für einen Amtsinhaber war, der beim Rennen von vielen Französinnen und Franzosen als das kleinere Über angesehen wurde, dem immer wieder Abgehobenheit und Bürgerferne zum Vorwurf gemacht worden ist, hinterlässt einen Schatten auf der Person des 44-Jährigen. Aber so kann es eben sein in einer Demokratie. Emmanuel Macron hat denn auch keinen Hehl daraus gemacht; er weiß selbst um seinen Makel und ist gestern in einer beeindruckenden Ansprache als frisch gekürter Wahlsieger ausdrücklich auf die Anhängerschaft Marine Le Pens zugegangen: Ein Präsident aller Franzosen wolle er sein. Das Auspfeifen seiner Konkurrentin durch das ihm wohlgesinnte Publikum verbat er sich ausdrücklich. Die bevorstehenden fünf Jahre werden zeigen, ob es ihm gelingt, die Bevölkerung wieder zusammenzuführen.