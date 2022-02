Der richtige König, der mit der Krone, ist nicht mehr da. Nur noch die goldverzierte Schlossfassade schimmert an diesem nassen Januartag durch den Regen. Ludwig XIV. wacht noch auf seiner Reiterstatue über den riesigen Vorplatz, und die Pracht­straßen der Stadt, von der Avenue de Sceaux bis zum Boulevard de la Reine, laufen schnurgerade auf den früheren Machtpol Frankreichs zu, den einstigen Nabel der Welt. Langsam zeigen sich in der Stadt westlich von Paris wieder Touristen – Amerikaner eher als Chinesen, sagt der Wirt der Brasserie Lyautey. Wie von einem Magneten angezogen, pilgern sie an diesem Morgen Richtung Palast, vorbei am Kutschenmuseum und an der Reitakademie, die heute vom Pferdetrainer Bartabas betrieben wird. Die Reisenden werden den Spiegelsaal besuchen, die königliche Oper und die Wasserspiele in der herrlichen Parkanlage zwischen dem Trianon und La Lanterne, wo, den Außenstehenden gut verborgen, Emmanuel I., genannt Macron, seine Wochenendresidenz hat.