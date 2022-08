Das gelingt momentan nur einem Staatschef! Zuerst die Regierungen von Finnland und Schweden, ihres Zeichens Musterdemokratien, in engere Regierungskonsultationen zu zwingen, um ihrem Beitritt zur Nato nicht länger im Weg zu stehen, und kurz darauf mit den Kollegen aus Russland und dem Iran, ihres Zeichens Musterautokratien, händchenhaltend in die Kamera zu blinzeln. Und dabei, das ist das Perfide, nicht als Schelm, sondern als wichtiger internationaler Akteur wahrgenommen zu werden. Spätestens seit dem Hinweis auf das ikonische Bild der in Dreiheit verbundenen Herrscher Raisi, Putin und Erdogan, das sich als Triptychon der repressiven Gewalt betrachten lässt, ist klar, dass hier vom türkischen Präsidenten Erdogan als Repräsentant der Türkei die Rede ist.

Die Türkei hat unter Erdogan erreicht, was die EU jahrelang erfolglos anstrebt: strategische Autonomie. Sie unterlässt es, allzu viele Rücksichten auf andere Staaten zu nehmen, weil sie von allen Seiten als ein Land betrachtet wird, mit dem man besser irgendwelche, und seien es auch noch so angespannte, Beziehungen unterhält, als diese zu kappen – und die Türkei anderen Bündnissen fest zurechnen zu müssen. Das liegt erstens an der geographischen Lage der Türkei, die ein Scharnier zwischen Europa, Asien und Afrika darstellt. Es liegt zweitens daran, dass das Land eine strikt interessengeleitete Schaukelpolitik verfolgt (die einen nationalistischen und islamischen Überbau pflegt). Und schließlich daran, dass Präsident Erdogan diese Politik ist höchst elastischem Maß verfolgt. Repression nach innen und die Bereitschaft zur Gewaltanwendung nach außen ergänzen sich dabei.

Diese Elastizität ist auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine zu beobachten. Von Beginn an hielt die Türkei Nähe und Distanz zu beiden Seiten, Russland und der Ukraine, in einer offensichtlichen Balance. Den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Türkei im März 2022 in den Vereinten Nationen verurteilt. Die daraufhin gegen Russland verhängten Sanktionen trägt die Türkei jedoch nicht mit. Das hat sie schon bei der Annexion der Krim 2014 so gehandhabt. Auch hat sie gegenwärtig ihren Luftraum nicht für russische Flugzeuge gesperrt, wie dies in der EU, den USA und Kanada der Fall ist. Im März 2022 gelang es der Türkei, die sich sehr rasch in die Rolle eines Vermittlers begab, hingegen, die Außenminister der Ukraine und Russlands, Kuleba und Lawrow, in der Türkei zu Gesprächen über Verhandlungen zusammenzubringen. Der türkische Außenminister reiste anschließend nach Kiew und Moskau. Allerdings konnten weder Ergebnisse erzielt werden noch verfestigte sich die Vermittlerrolle in einer konstanten Pendeldiplomatie.

Die Türkei gehört zu den größten Investoren in der Ukraine

Erst mit dem Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine und Russland waren im Juli 2022 Ergebnisse der türkischen Bemühungen vorzuweisen. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen gelang es, ein Verfahren zu vereinbaren, dem beide Kriegsparteien zustimmen konnten und das in der Türkei zur Überwachung der Schiffe und Waren umgesetzt wird. Ob es vollständig erfolgreich sein wird, ist noch unklar. Denn derzeit verlassen Schiffe, die monatelang in Odessa festlagen, das Schwarze Meer durch den Bosporus, vollgeladen mit Getreide. Ob sie aber wiederkehren, wenn die Ladungen der 17 Schiffe, die dort ankern, verbracht wurden, ist offen, allein schon der gestiegenen Versicherungskosten wegen. Und auch, ob Russland Hunger erneut als Kriegswaffe nutzen will.

Dass sich die Türkei so intensiv für die Exporte aus der Ukraine einsetzt, hängt mit ihrer Wächterrolle am Bosporus, aber auch mit wirtschaftlichen Interessen zusammen. Denn die Türkei gehört zu den größten Investoren in der Ukraine. Infrastruktur und Rüstung sind dabei wichtige Branchen. Das Handelsvolumen lag in den letzten Jahren jeweils zwischen 4 und 7 Milliarden jährlich. Besonders aber war die Türkei an der Rüstungskooperation gelegen. Sie wollte nicht nur Rüstungsgüter in die Ukraine verkaufen, sondern auch von ukrainischen industriellen Fähigkeiten profitieren, z.B. beim Bau von Drohnen. Die Ukraine täuschte sich allerdings in der außenpolitischen Orientierung der Türkei, die es als ebenso wichtigen strategischen Partner ansah wie Polen. Derart wollte sich die Türkei nicht binden lassen, weil sie auch gegenüber Russland eigene Interessen verfolgt.

Die hängen vor allem mit den Energiebeziehungen zusammen, denn die Türkei bezieht ein Drittel des Erdgases aus Russland, und die russische Firma Rosatom baut das erste Atomkraftwerk auf türkischem Boden. Der Handelsaustausch mit Russland ist weit größer als mit der Ukraine und könnte enorm ansteigen, wenn die Türkei als Zwischenmarkt für sanktionierte Waren Russland beliefert. Es wäre verwunderlich, wenn dieses Thema beim Treffen von Raisi, Putin und Erdogan in Teheran keine Rolle gespielt hätte. Denn es wurde verabredet, den Handel auszubauen – und zwei der drei Staaten unterliegen drastischen Sanktionen. Wirtschaftlich bedeutsam sind auch die russischen Touristen, die von der russischen Führung immer wieder als Hebel eingesetzt wurden, um türkisches (Wohl-)Verhalten zu beeinflussen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der Türkei sind temporäre Exportbeschränkungen ebenfalls ein probates Mittel, um darauf Einfluss zu nehmen.

Die Nato-Staaten wollen die Türkei um jeden Preis im Bündnis halten

Diese gegenseitigen Beziehungen werden an mehreren Konfliktplätzen auf eine harte Probe gestellt, weil die Türkei und Russland unterschiedliche Interessen in Libyen, Syrien und im Kaukasus verfolgen. Aber das führte nicht zum Bruch. Im Gegenteil. Es erhöhte die Intensität der Beziehungen. Aktuell plant die Türkei, eine Sicherheitszone in Nordsyrien militärisch einzurichten, wovon sie Russland und der Iran sowie die USA und die EU abhalten wollen. Bisher wurden die Pläne jedoch nicht aufgegeben, weil es der Türkei darum geht, ein festes Siedlungsgebiet der Kurden an der türkischen Grenze zu unterbinden. Stattdessen sollen dorthin die in die Türkei geflüchteten Syrer rückgeführt werden. Russland, das den syrischen Machthaber Assad unterstützt, lehnt ein militärisches Eingreifen in Syrien ab. Im Gegenzug könnte ein militärisches Vorgehen der Truppen Assads gegen Städte im Norden erneut zu einem großen Flüchtlingszustrom in die Türkei führen, was Präsident Erdogan angesichts der Meinungslage im Land unbedingt verhindern möchte. Eine weitere geopolitische Rivalität mit Russland besteht im kaspischen Raum, wo die Türkei im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan 2020 Aserbaidschan offen unterstützte.

Das Verhältnis zu Russland bleibt prekär: Die Türkei kaufte zwar russische Rüstungsgüter; insbesondere der Kauf der Raketenabwehrsystem S-400 hat das Verhältnis zu den Nato-Staaten belastet. Deshalb bekommt das Land derzeit keine Kampfflugzeuge aus den USA. Gleichzeitig rüstet es Polen und die Ukraine mit bewaffneten Drohnen aus. Im Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien unterstützte die Türkei die aserbaidschanische Position, während Russland zu vermitteln versuchte. Aber selbst der Abschuss eines russischen Militärflugzeugs an der syrisch-türkischen Grenze im November 2015 konnte das Verhältnis nicht allzu lange trüben. Die Türkei wollte damit Russland davon abbringen, türkische Verbündete gegen Präsident Assad in Syrien anzugreifen. Russland reagierte brüsk, wollte jedoch die Beziehungen zur Türkei ebenfalls nicht dauerhaft eingefroren halten.

Diese geopolitische Lage nutzt Präsident Erdogan konsequent aus. Seine Interessen lassen sich in folgenden drei Prioritäten zusammenfassen. Erstens soll die Sicherheit des eigenen Regimes gewährleistet werden (das bei den Wahlen nächstes Jahr gefährdet sein könnte). Zweitens soll der geopolitische Einfluss in den Regionen Zentralasiens, des östlichen Mittelmeers und Afrikas erweitert werden. Drittens sollen die Beziehungen zu den unterschiedlichen Großmächten so geführt werden, dass die Türkei nicht von einer Großmacht alleine abhängig ist und alle gegeneinander ausgespielt werden können.

Russland ist besonders daran interessiert, die Türkei aus der Nato zu herauszubekommen und, falls das nicht gelingt, über sie möglichst viele Konflikte in das Bündnis zu tragen. Die Nato-Staaten wollen die Türkei um jeden Preis im Bündnis halten, auch wenn es beispielsweise Territorialkonflikte mit Griechenland gibt. Die Türkei weiß diese unterschiedlichen Interessen zu nutzen, eine autonome Politik im regionalen Umfeld aufzusetzen.