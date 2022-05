Der Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato ist Folge dieses Konflikts: Nach welchen Normen werden die europäischen Staaten in Zukunft miteinander leben? Entweder nach der Logik von Großmächten und Einflusszonen, dem Modell Russland, oder nach der Logik von Souveränität und rechtlicher Gleichheit, dem Modell EU. Die EU-Staaten sind bestrebt, ihre Form der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit (mit allen Schwächen und Verstörungen) zu bewahren. Daher kommt die schlagartige Einigkeit nach Kriegsausbruch, die – wie das diskutierte Ölembargo belegt – freilich nicht in Harmonie überging. Aber die wird es zwischen Staaten auch nicht geben. Gewaltfreiheit, das ist eine Lehre europäischer Geschichte, ist schon sehr viel. Helmut Kohl nannte die EU deshalb auch zu Recht eine Frage von Krieg oder Frieden. Das war 2014, während der Ukraine-Krise. Kohl sagte damals: „Europa ist unser Schicksal. Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden mit allem was dazugehört: neben dem Frieden auch die Freiheit, der Wohlstand und die Demokratie.“ Zuvor schon hatte er der deutschen Außenpolitik attestiert, den Kompass verloren zu haben. Sie fand ihn auch nach 2014 nicht, weshalb sich die Lage so entwickelt hat, wie sie sich heute darstellt.