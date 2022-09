Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Am späten Montagabend kam es diese Woche zu schweren Zusammenstößen zwischen Armenien und Aserbaidschan entlang ihrer gemeinsamen Grenze. Beide Länder warfen sich gegenseitig vor, die Kämpfe angezettelt zu haben. Kurz nach Beginn der Scharmützel telefonierte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wandte sich an die Vereinten Nationen und forderte eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft: Da Baku ein Gebiet angegriffen habe, das international als Teil Armeniens anerkannt sei, werde sich Eriwan auf Artikel 4 der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) berufen. Nach diesem Artikel müssen die OVKS-Mitgliedstaaten einem anderen Mitglied, das angegriffen wird, zu Hilfe kommen.

Im Januar berief sich der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew auf dieselbe Klausel und bat Russland um militärische Unterstützung, nachdem in seinem Land regierungsfeindliche Unruhen ausgebrochen waren. Bei den armenisch-aserbaidschanischen Zusammenstößen hat Moskau keine militärische Unterstützung geschickt, aber am Dienstag erklärt, dass es einen Waffenstillstand vermittelt hat (was von beiden Seiten noch nicht bestätigt wurde). Die USA und die EU haben unterdessen zur Deeskalation aufgerufen, während die Türkei, Aserbaidschans Verbündeter, erklärte, sie unterstütze Baku.

Russlands Südflanke

Die Zusammenstöße sind die jüngsten Kämpfe in einem seit langem schwelenden Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Im Jahr 2020 kam es zum zweiten Krieg um Berg-Karabach, der mit einem von Moskau vermittelten Waffenstillstand und der Entsendung einer russischen Friedenstruppe endete. Seitdem kam es immer wieder zu sporadischen Grenzkonflikten, die Befürchtungen vor einer größeren Konfrontation weckten. Seit sechs Monaten – beginnend kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine – eskalierten die Feindseligkeiten in und um die abtrünnige Region Berg-Karabach, die hauptsächlich von ethnischen Armeniern bewohnt wird.



Der Südkaukasus ist eine wichtige Pufferzone für Russland und ein Ort, an dem russische, türkische, US-amerikanische und iranische Interessen aufeinanderprallen. Daher besteht immer die Gefahr, dass eine Auseinandersetzung hier regionale Mächte anzieht oder Russlands Südflanke destabilisiert.

Sieben aserbaidschanische Gebiete

Die Wurzeln des Konflikts aber reichen Jahrzehnte zurück. Im Jahr 1988 forderten ethnische Armenier, die in einer mehrheitlich armenischen Enklave in der Aserbaidschanischen Sozialistischen Sowjetrepublik, der Autonomen Region Berg-Karabach (NKAO), leben, die Abtretung des Gebiets an Armenien. Doch drei Jahre später brach die Sowjetunion zusammen, bevor das Problem gelöst werden konnte. Im Jahr 1994 endete der erste Berg-Karabach-Krieg mit einem von Russland unterstützten Waffenstillstand, und die armenischen Streitkräfte übernahmen die Kontrolle über die NKAO, die sieben aserbaidschanische Gebiete im Westen, Süden und Osten und erklärten ihre Unabhängigkeit.

Dieser Status quo hielt bis zum Beginn des zweiten Berg-Karabach-Kriegs im September 2020, der mit einem weiteren von Moskau ausgehandelten Waffenstillstand endete. Aserbaidschan übernahm die Kontrolle über einen Teil von Berg-Karabach, darunter die Städte Schuscha und Hadrut sowie die sieben angrenzenden Gebiete, die es 1994 an Armenien verloren hatte. Die armenischen Truppen zogen sich zurück, aber russische Friedenstruppen wurden in die Region entsandt, um in den Teilen der ehemaligen NKAO zu patrouillieren, die in armenischer Hand blieben.

In den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine befürchteten Beamte in Armeniens Hauptstadt Eriwan und in der De-facto-Hauptstadt von Berg-Karabach, Stepanakert, dass Aserbaidschan die Abgelenktheit Russlands und des Westens ausnutzen würde, um weiteren Boden in der abtrünnigen Region zurückzuerobern. Aserbaidschan betrachtet das gesamte Gebiet als sein Eigentum und hat kein Interesse an Verhandlungen über den Status von Berg-Karabach oder der dort lebenden ethnischen Armenier.

Kontrolle über Farukh

Die im März ausgebrochenen Zusammenstöße führten dazu, dass Aserbaidschan die Kontrolle über Farukh erlangte, ein Dorf, das in einem armenisch besiedelten Bezirk von Berg-Karabach liegt. Damals drängten die russischen Streitkräfte beide Seiten erfolgreich zur Beendigung der Kämpfe. Die eigenen Truppen verließen das Gebiet unter russischer Aufsicht gegen Ende des Monats, doch die aserbaidschanischen Streitkräfte blieben. Baku weigerte sich, Aufforderungen der USA, der EU, Frankreichs und Russlands nachzukommen und seine Truppen auf ihre früheren Positionen zurückzuziehen. Dies führte zur Entsendung russischer Friedenstruppen nach Farukh mit dem Ziel, ein weiteres Vordringen der aserbaidschanischen Streitkräfte zu verhindern.

Der Zeitpunkt der Zusammenstöße in dieser Woche ist bemerkenswert. Als klar wurde, dass der Krieg in der Ukraine in absehbarer Zeit nicht enden würde, befand sich Aserbaidschan in einer einzigartigen Lage. Aserbaidschan könnte Europa nicht nur eine dringend benötigte alternative Erdgasquelle bieten, sondern sah zusammen mit der Türkei, seinem wichtigsten Verbündeten in der Region, auch die Möglichkeit, seine Position als potenzieller Vermittler zwischen Russland und dem Westen zu stärken.

Während europäische und amerikanische Delegationen Aserbaidschan zu Energiegesprächen besuchten, unterhielt Baku auch freundschaftliche Beziehungen zu Moskau. Aserbaidschan hat die russische Invasion nicht rundweg verurteilt, aber es hat auch nicht die Unabhängigkeit der separatistischen Regionen Donezk und Luhansk anerkannt. Stattdessen arbeitete die Regierung weiter mit der Türkei zusammen und verfolgte verschiedene Möglichkeiten im Einklang mit ihren nationalen Interessen.

Russland braucht eine neue Strategie

Das aktuelle Aufflackern begann nur einen Tag, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in der Ostukraine erfolgreich war. Obwohl es schwierig ist, die Richtigkeit dieser Berichte zu beurteilen, da die meisten Informationen über die Operation aus Kiew kommen, scheint es klar zu sein, dass die Moral des russischen Militärs in den letzten Monaten stark gelitten hat und möglicherweise an ihre Grenzen gestoßen ist.

Wenn das russische Militär tatsächlich die Art von Verlusten erlitten hat, über die die meisten westlichen Medien berichten, muss es eine neue Strategie in Betracht ziehen. Eine Möglichkeit besteht darin, sich in einer anderen Region zu engagieren, in der es die Oberhand hat. In Berg-Karabach spielt Russland hauptsächlich die Rolle des Friedensstifters und nicht die des Aggressors, da es dies als den besten Weg ansieht, seinen Einfluss in der Region zu wahren. Berichten zufolge verfügt Moskau jedoch nicht mehr über ein komplettes Kontingent an Friedenstruppen in Berg-Karabach, so dass unklar ist, ob es überhaupt in der Lage wäre, den Frieden dort zu wahren.

Dies könnte der Grund sein, warum Aserbaidschan die Gelegenheit sah, Armenien zu einem Zeitpunkt anzugreifen, zu dem Russland offenbar nicht in der Lage war, zu helfen. Wir werden in den nächsten Tagen wissen, ob dies der Fall ist. Wenn der Waffenstillstand nicht bestätigt wird, die Kämpfe nicht aufhören und Russland Armenien nicht zu Hilfe kommt, könnte der Einfluss Moskaus im Südkaukasus schwinden. Ein Nichteingreifen in einer Krise würde Russlands Position weiter schwächen und dem Westen Chancen ermöglichen – und Kopfschmerzen bereiten.

