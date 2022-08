Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

Putin hat sich verrechnet

Als Wladimir Putin in den frühen Morgenstunden des 24. Februar seine Kriegserklärung an die Ukraine verlas – kaschiert als Beginn einer „Spezialoperation“ zum Schutz der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, rechnete er mit einem schnellen Sieg, im besten Fall mit einer panikartigen Flucht der ukrainischen Regierung aus Kiew. Stattdessen blieb Wolodymyr Selenskij in Kiew und wurde über Nacht von einem vielbelächelten Ex-Komiker zu einem Kriegspräsidenten, den die Ukrainer respektieren. Die Ukrainer setzten sich mit allem, was sie hatten, gegen eine scheinbar übermächtige Militärmacht zur Wehr. Das tun sie bis heute so erfolgreich, dass sich Putins Truppen nicht nur aus dem Norden des Landes zurückziehen mussten, sondern dass auch nach sechs Monaten zwar das Gebiet Luhansk komplett erobert ist, das Gebiet Donezk aber erst zu 60 Prozent. Jeder minimale Geländegewinn dort ist für die Russen von großen Verlusten begleitet – hohe Verluste verzeichnen in diesen Grabenkämpfen aber auch die Ukrainer, insbesondere die Infanterie.

Ein Teil des Westens hat sich verrechnet Der Kriegsbeginn traf die westeuropäischen Staaten weitgehend unvorbereitet. In einer Rekonstruktion der Washington Post lässt sich nachlesen, wie die US-Amerikaner Länder wie Frankreich und Deutschland vor dem Ernstfall warnten, diese aber mit Verweis auf ihre eigene Russland-Expertise abwinkten. Einzig Großbritannien und die Mittelosteuropäer waren sich mit den Amerikanern einig, dass ein Angriff kurz bevorsteht.



Der größte Irrtum der Westeuropäer bestand in der Annahme, Putin würde niemals den größten Trumpf opfern, der ihm seit zwei Jahrzehnten seine Macht sichert: die wirtschaftliche Stabilität. Das hat Putin aber getan, und trotz triumphaler Propagandameldungen aus Moskau über hohe Staatseinnahmen aus dem Handel mit Öl und Gas ist der Abwärtstrend der russischen Wirtschaft unverkennbar: Wahrscheinlich ist ein Rückgang um vier bis sechs Prozent 2022, mit einer starken Abwärtsdynamik gegen Ende des Jahres.