Am Nachmittag des 19. Juli 2022 stieg der Deutsche Aktienindex (Dax) innerhalb von nur zwei Stunden um etwa 350 Punkte. Das waren drei Prozent mehr als am Vortag. Kurstreiber waren an diesem Nachmittag Siemens, BASF, Deutsche Bank, Mercedes und Bayer. Ausschlaggebend für deren Gewinn war im Kern eine einzige Nachricht: Gazprom beabsichtige nach Beendigung der zu jenem Zeitpunkt durchgeführten Wartungsarbeiten an der Pipeline North Stream 1 wieder reduziert Gas nach Deutschland zu liefern. Auch wenn die Börse eigenen Gesetzen folgt: diese Beobachtung ist ein guter Einstieg für die folgenden Überlegungen.

Im Sommer 2022 nämlich prägen zwei wesentliche Strömungen die öffentliche Debatte. Strömungen, die sich weitgehend unversöhnlich gegenüberstehen: Auf der einen Seite stehen die „Appeasement“-Vertreter, auf der anderen die Anhänger einer „harten Linie“ gegenüber Russland. Nun ist Lagerbildung hierzulande nichts Neues. Neu indes ist der fehlende Wille unter den meisten Beteiligten, die Gegenmeinung zumindest anhören zu wollen und zu respektieren. Dafür wird der jeweils anderen Seite vielfach die moralische Integrität abgesprochen. Der Diskurs scheint auf zwei extreme Pole zuzulaufen: „Lieber tot als rot?“ bzw. „Lieber rot als tot“.

Confirmation bias

Zwischen diesen Fronten verläuft nicht einmal ein schmaler Graben. Die Vorstellung, dass in den Talkshows oder auf den Meinungsseiten der großen Zeitungen und Zeitschriften Probleme mit dem Ziel erörtert werden, Konsens zu erreichen oder sich wenigstens konstruktiv auseinanderzusetzen, scheint längst naiv, ja geradezu absurd geworden zu sein. Kaum jemand geht schließlich in eine Talkshow, um sich im Studiosessel überzeugen zu lassen. Und was für die Diskutanten selbst gilt, das gilt auch für die Zuschauer. Allenfalls geht man unterhalten, im besten Fall sogar in der eigenen Meinung bestärkt aus dem Streitgespräch wieder heraus. Kognitionspsychologen nennen das den confirmation bias. Der besagt, dass Menschen bevorzugt jene Informationen aufnehmen, die ihre vorgefasste Meinung bestätigen bzw. ihre Erwartungen erfüllen.

Anders ausgedrückt: Intelligenz und Bildung begünstigen weder Erkenntnisfähigkeit noch die Fähigkeit zur Selbstkritik, sondern sie verstärken in der Regel die eigenen Vorurteile. Und was für die Talkshow gilt, das gilt selbstverständlich auch für die vielen, seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine verfassten offenen Briefe. Hier wie dort fällt auf, dass jene, die den Diskurs für gewöhnlich dominieren, kaum den Versuch unternehmen, in den anderen hineinzudenken – schon gar nicht in die russische oder chinesische (oder iranische, türkische, usw.) Führung. Dabei ist es entscheidend, zu verstehen, warum sie etwas richtig finden und welche Gründe sie dazu bewegen, etwas zu tun, das wir falsch finden.

Überzeugungen ohne Fundament

Genau das müssen wir aber lernen, da die Handlungen nicht nur der russischen Führung einen direkten Einfluss, weit über die Gasversorgung hinaus, auf uns haben. Dabei helfen weder ein nachvollziehbares Kontroll- und Orientierungsbedürfnis noch der Wunsch nach übersichtlichen Verhältnissen. Die Erkenntnisse der modernen Spieltheorie haben offensichtlich keinen bleibenden positiven Einfluss auf das Denken und Handeln der europäischen politischen Akteure gemacht. Es gab noch nie so viele Theorie-Angebote, so viel empirisches Datenmaterial und gleichzeitig so viel schlechte politische Praxis. Theorie braucht Praxis, um etwas zu taugen und Praxis kann ohne Theorie nicht funktionieren. Beide sind durch das Lernen und Trainieren unserer Urteilskraft mit einander zu verbinden. Dazu braucht es neben dem Willen zu verstehen auch die Bereitschaft, sich mit der Realität zu befassen.

Heute dominieren „Überzeugungen“, die oft aus einem geringen Maß an Kenntnissen der Geschichte, Ökonomie, Biologie und Philosophie gespeist werden. Die amerikanische „Weisheit“ perception is reality, deren Verständnis und Umsetzung selbst Basis jeder funktionierenden Familie ist, scheint im inter-staatlichen Bereich in Vergessenheit geraten zu sein. Denn sie meint das Gegenteil von einer Scheinwelt, die wir machen, wie sie uns gefällt. Sie erinnert uns an unsere Verantwortung für die Wahrhaftigkeit unserer Sprache und die Ehrlichkeit unserer Handlungen. Vor allem aber eröffnet sie Raum, um die verschiedenen Realitäts-Auffassungen zu artikulieren: Ohne diesen Raum gibt es keine geistige Bewegung, kein Lernen und – keinen Frieden.

Ergebnisoffen sein!

Wir sind auf der Suche nach Antworten, ignorieren dabei aber, dass normative oder faktische Aussagen dann am meisten Sinn ergeben, wenn sie in der Frageform vorgestellt wird: Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Was für eine Rolle spiele ich? Einen vorläufigen Höhepunkt der Entkoppelung von Anspruch und Realität bietet wohl die Entscheidung des Auswärtigen Amtes, anstelle des angekündigten Aufwuchses der Investitionen für Auslandsbildung 6000 Wissenschafts-Stipendien, 5000 Kurzzeitförderungen und 100 der 450 weltweiten Standorte zu streichen. Indes wächst der „Kopf“ des Regierungsapparates um weitere 100 Beamtenstellen.



Im Folgenden werden wir aus der Überzeugung, dass man stets mehr Fragen als Antworten haben sollte, zehn mehr oder weniger „naive“ Fragen formulieren. Dies aus der Beobachtung begründet, dass es mehr dumme Antworten gibt als dumme Fragen. Aus den dummen Antworten entsteht der Stoff, den wir erst mühsam wieder verlernen müssen. Jede dieser Fragen ist tatsächlich ergebnisoffen! Wir sind jeweils seit über 20 Jahren beruflich in „anderen Welten“ aktiv, u.a. im Baltikum und in China. Lettische Freunde, die sich durchweg als „Patrioten“ verstehen und in einem Angriff Russlands auf die Ukraine seit vielen Jahren den second-worst-case (der schlimmste wäre ein Angriff auf das Baltikum) sehen, beantworten einige der nachfolgend aufgeführten Fragen wie wir, andere nicht und auf einige Fragen hat niemand von uns intellektuell und praktisch befriedigende Antworten.

China hat vor Russland Respekt, aber keine Angst

Wir haben nach hitzigen Diskussionen insbesondere seit der Annexion der Krim durch Russland zu Beginn des Jahres 2014 mit viel Zeit und Mühe gelernt, einander zuzuhören und dabei zu respektieren und – mit Anstrengungen auf beiden Seiten! – zu verstehen gelernt, dass wir alle unsere Schlussfolgerungen moralisch begründen (mit unterschiedlichen historischen und philosophischen Interpretationen unterlegt). Da Moral nie das letzte, aber fast immer das erste zum Ausdruck bringt, worauf es uns ankommt, ist die Erkundigung nach Gründen, Hintergründen und Denkweisen der erste Schritt in der Vertrauensbildung und zugleich gelebter Respekt.

Das zeigt sich auch in China. Ein positives Verhältnis zum eigenen Land und zur Kultur ist selbstverständlich, nach der Familie: und es sortiert ein kritisches Verhältnis zur Politik. Krieg als Mittel der Wahrung eigener Interessen wird traditionell als widersinnig empfunden. Die Sanktionen gegen Russland werden als untauglicher Versuch verstanden, moralische und wirtschaftliche Werte zu vermischen. China bezog in der ersten Jahreshälfte 2,35 Millionen Tonnen Erdgas im Wert von 2 Milliarden Euro aus Russland, eine Steigerung von über 63 Prozent, ohne sich dabei von seinem Lieferanten abhängig zu machen. Hört man in die Debatten hinein, beginnt man zu verstehen, dass es nicht nur auf politische Absichten ankommt, sondern auch auf die geistigen und materiellen Mittel, diese erfolgreich verwirklichen zu können. China hat vor Russland Respekt, aber keine Angst.

10 scheinbar naive Fragen

Entsprechend weiterführende Einsichten in andere Sichtweisen und Hinweise auf strategische Optionen für unser eigenes Handeln können wir gewinnen, wenn wir uns ukrainischen, russischen, türkischen und weiteren Gedankenwelten (bzw. der regierenden Eliten) von innen her zuwenden. Wenn wir uns die logischen Zusammenhänge und faktischen Konsequenzen denkbarer Szenarien vor Augen halten, kommen wir womöglich auch moralisch weiter.

1. Ist es glaubwürdig, wenn der Westen in Serie Sanktionspakete schnürt, aber mit Verweis auf eigene Interessen Gas ausnehmen will?

2. Welchen Anreiz hat Russland, uns Erdgas für Geld zu liefern, von dem es sich mindestens kurzfristig nichts kaufen kann?

3. Die deutsche Energiewende, wie sie geplant war, ist auf eine grundsätzliche Weise unrealistisch geworden. Damit fällt das einzige mögliche Vorbild weltweit für die Abkehr von fossilen Energieträgern für unbestimmte Zeit aus: Auch für das strategisch diversifizierende China. Ob und wie bzw. welche Teile der heutigen energieintensiven deutschen Industrie diesen Schock überstehen können, wird sich zeigen. Aufrufe zum Energiesparen werden nicht genügen: Von hoher Dauerarbeitslosigkeit, autofreien Sonntagen (die vor 1973 auch niemand für möglich gehalten hatte) bis zu Ansätzen einer „Kriegswirtschaft“ ist vieles denkbar geworden. Eine anhaltende Inflation (Inflation ist eine Armensteuer!) ist bereits sehr real. Welche Konsequenzen wird dies für Deutschland und die Welt haben? Unter anderem BASF-Chef Brudermüller hat all dies in einem Interview mit der FAZ bereits im April 2022 öffentlich andiskutiert. Ist also „nur“ die Energiewende erledigt?

4. Soll Russland in unserem Interesse den Ukrainekrieg „verlieren“ oder sollten wir viel tun, damit es ihn „nicht gewinnt“ (was immer das bedeutet)? Dies sind zwei fundamental unterschiedliche Fragen. Wenn eine gedachte Einfrierung des Konfliktes „appeasement“ bedeutet, was sind die Alternativen? John Mersheimer von der University of Chicago hat in einem Interview die Frage gestellt, ob man sich wohl fühlen würde, wenn einem ein Revolver an die Schläfe gesetzt würde, bei dem sich in einer von 100 Kammern eine Kugel befände und die anderen 99 Fächer leer seien. Er bezog sich auf die Möglichkeit, dass Russland im Angesicht einer möglichen Niederlage Atomwaffen einsetzen könne. Es geht hier um ein qualitatives Problem bzw. Gedankenexperiment, in dem Angaben zu statistischen Wahrscheinlichkeiten überhaupt nichts nützen!

5. Was passiert, wenn Putin geht oder abgesetzt wird? Dies könnte ein „Stauffenberg-Putsch“ sein, es könnten auch „ganz andere Leute “ an die Macht kommen. Sind wir darauf oder auf eine lang dauernde weitere Regentschaft Putins vorbereitet?

6. Warum sind es insbesondere Frauen und Männer im deutlich fortgeschrittenen Alter wie Alice Schwarzer, Monika Maron, Otto Schily, Klaus von Dohnanyi und Henry Kissinger, die vor Eskalationen warnen, während zahlreiche junge Frauen und Männer für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine plädieren? Welche Lebenserfahrung, welches Weltwissen und Geschichtsbild brauchen wir für eine kluge Politik? Wollen wir, wissend dass Jugend Mut hat, der den Älteren oft abgeht, auf privilegiertes Wissen alter Männer und Frauen verzichten? Wie kann ein Dialog zwischen den Generationen funktionieren?

7. Was passiert, wenn die Euro-Zone und die EU die Spannungen nicht länger aushalten? Nicht nur Ungarn vollzieht die Dynamik des Brexit weiter. Vertrauen wir auf die Kompetenz unserer Institutionen, uns durch solche Krisen zu bringen? Woher kann eine Stärkung der Legitimität und Vitalität Europas kommen?

8. Wie zu Beginn der letzten großen Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 wurde die Politik vom Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 unvorbereitet getroffen. Die Finanzkrise wurde nicht von unseren namhaften Experten prognostiziert, ebenso nicht die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im Jahr 2016, obwohl es an Hinweisen nicht fehlte. Der (fast) einheitliche Expertentenor der wichtigen „Thinktanks“ war bis Ende Februar 2022, dass Russlands Präsident Putin nur bluffe. Wie können Politologen und Ökonomen mehr zur Vorhersage und der Bewältigung von Krisen beitragen? Wie können marginalisierte Kompetenzen besser genutzt werden? Welchen Beitrag leisten wir für die Gesellschaft?

9. Das monolithische und simplizistische politische Denken im vergangenen Jahrzehnt hat zum einen eine planwirtschaftliche Technokratie begünstigt und zum anderen die Voraussetzungen für den permanenten Wandel, den unsere Demokratie braucht, entwertet: Bildung, Streitkultur, Kompetenz. Warum wird Kritik auf einmal wohlfeil auf Angela Merkels Person fokussiert?

10. Die vielleicht naivste Frage: Wie kann sich eine Ukraine wirtschaftlich und politisch dauerhaft entwickeln, aus der im vergangenen halben Jahr fast 6 Millionen Menschen (zumeist junge Frauen und Kinder) emigriert sind, die nicht alle zurückkehren werden und die – aus Sicht der Empfängerländer, die durchweg durch niedrige Geburtenraten charakterisiert sind – auch nichtalle zurückkehren sollen?

Wir müssen lernen, in Szenarien zu denken, und dazu ehrlicher und respektvoller miteinander umzugehen! Dafür sollten wir diskutieren, was unsere Interessen sind, um sie daraufhin wahrnehmen zu können. Mit anderen Worten: wir müssen lernen, hart und sachlich aber persönlich anständig miteinander zu reden. „Rot oder tot“ sind Scheinalternativen, wir können beides zugleich sein und müssen uns nicht der Logik solcher selbst erfüllenden Prophezeiungen unterwerfen.

