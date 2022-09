Moritz Gathmann ist Chefreporter bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland.

In den Nachrichten im russischen Staatsfernsehen ist am Sonntagmittag die Welt natürlich in Ordnung: Von einer „Operation zur Umgruppierung“ ist dort die Rede, einem „Truppenabzug und organisierter Verlegung der Einheiten im Raum Isjum-Balakleja ins Gebiet der Donezker Volksrepublik, um an der Donezker Front die Kräfte zu verstärken.“ Danach folgen Berichte über frische Heldentaten von Kampfpiloten, Artilleristen und Panzerfahrern.

In Wirklichkeit beobachtet die Welt - mit zunehmendem Erstaunen - seit Donnerstag einen in diesem Krieg bislang beispiellosen Vormarsch der Ukrainer: Was mit einem 30 Kilometer weiten Vorstoß durch die russischen Linien südlich der Millionenstadt Charkiw am Freitag begann, weitete sich bis zum heutigen Sonntag zu einem Geländegewinn der Ukrainer von mehreren tausend Quadratkilometern aus. Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Zaluzhnyj spricht von 3000 Quadratkilometern, die die ukrainische Armee seit Monatsbeginn zurückerobert hätte – den größten Teil davon in den vergangenen Tagen.

The #UkrainianCounteroffensive in #Kharkiv Oblast is routing Russian forces and collapsing Russia’s northern #Donbas axis. #Russian forces are not conducting a controlled withdrawal and are hurriedly fleeing southeastern Kharkiv Oblast to escape encirclement around #Izyum. 🧵1/ pic.twitter.com/FXLiiKCp0T — ISW (@TheStudyofWar) September 11, 2022

Die Ukrainer nahmen nach der schnellen Eroberung der Frontstadt Balaklija am Samstag die strategisch wichtige Stadt Kupjansk ein, ein Eisenbahnknotenpunkt, über den die russischen Truppen im Gebiet Charkiw versorgt wurden. Die komplette Rückeroberung der 50.000-Einwohnerstadt Isjum, das die russischen Truppen Ende März eingenommen hatten, findet in diesen Stunden statt: Die russischen Truppen haben sich offenbar weitgehend zurückgezogen, um einer Einkreisung zu entgehen.

War die Offensive in Cherson eine Finte?

Was die Führung in Moskau als geordneten Rückzug beschreibt, ist in Wirklichkeit ein Zusammenbruch der russischen Streitkräfte in diesem Frontabschnitt. Den Ukrainern war es offenbar gelungen, die russische Militärführung davon zu überzeugen, dass die Herbstoffensive im Gebiet Cherson stattfinden würde: Dort zog Russland entsprechend seine Truppen zusammen - und dünnte die Truppen im Frontgebiet bei Isjum aus. Dort war es auch seit Anfang September zu heftigen Kämpfen und geringen Geländegewinnen der Ukrainer gekommen. Auf eine Blitzoffensive im Gebiet Charkiw schienen die Russen jedoch nicht vorbereitet.

Vom Zusammenbruch der russischen Streitkräfte zeugen nicht nur die Kampfpanzer, Geschütze und gepanzerten Fahrzeuge, die von ihnen zurückgelassen wurden – laut ukrainischer Militärführung und in einer Vielzahl von Videos von der Front dokumentiert. Vielsagender sind die Kommentare russischer Militärblogger, die den Krieg gegen die Ukraine eigentlich unterstützen: Von einer Katastrophe ist dort durchweg die Rede, die Schuld wird der russischen Armeeführung gegeben, die zugesehen hätte, wie der Westen die Ukraine aufgerüstet hätte. Man kämpfe nun nicht mehr gegen die Ukraine, sondern gegen den ganzen Westen. Selbst der Putin-treue tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow spricht von Fehlern der militärischen Führung. Der Name Putin fällt bei den Anschuldigungen allerdings nicht.

Neue russische Verteidigungslinie am Fluss Oskol

Die letzten russischen Truppenbewegungen deuten darauf hin, dass die neue russische Verteidigungslinie nördlich des Donbass entlang des Flusses Oskol bis zur russischen Grenze verlaufen soll. Der Fluss ist dort auf einer Länge von gut 80 Kilometern zu einem Stausee aufgestaut, der nur schwer zu überwinden ist. Möglich ist, dass es der Ukraine gelingt, den Vorstoß in den nächsten Tagen noch weiter auszubauen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings schon erreicht, dass die Bedrohung der Städte Kramatorsk, Slawjansk und Bachmut zumindest aus nördlicher Richtung stark abgenommen hat. Mit der Einnahme dieser Städte hätte Russland – nach der Eroberung des Gebiets Luhansk – auch den größten Teil des Gebiets Donezk erobert.

Politische Konsequenzen sind bereits zu erkennen: Wie das unabhängige russische Online-Medium Meduza berichtet, hat Moskau die seit Monaten geplanten „Referenden“ zum Anschluss der besetzten Gebiete an Russland auf Eis gelegt. Als nächster Termin war eigentlich der 4. November geplant, der in Russland als „Tag der Einheit“ begangen wird. Die Rückeroberung eines Großteils der besetzten Gebiete in Charkiw ist ein wichtiges Signal an die Menschen in den anderen besetzten Gebieten: Die Ukraine kommt zurück. Denn auch hier hatten die Statthalter Moskaus und bezahlte Polittechnologen in den vergangenen Monaten die Botschaft verbreitet, Russland sei „gekommen, um zu bleiben“, um die Menschen zur Kollaboration mit den Besatzern zu bewegen.

Liefert der Westen jetzt Kampfpanzer?

Neben der militärstrategischen Bedeutung ist der Erfolg der Ukrainer zu diesem Zeitpunkt psychologisch und politisch von großer Bedeutung. In den letzten Monaten hatte sich der Krieg an den meisten Frontabschnitten in einen Stellungskrieg verwandelt, rund um die Stadt Donezk arbeitete die russische Armee sich sehr langsam und unter hohem Blutzoll weiter vor. Nun hat die Armeeführung der Ukraine den Zweiflern im Westen gezeigt, dass sie bei entsprechender Ausstattung zu militärischen Erfolgen fähig ist. Anders als der Abzug der russischen Truppen aus den Gebieten nördlich von Kiew kann in diesem Fall von einer tatsächlichen ukrainischen Offensive gesprochen werden.

„Wir haben gezeigt, dass wir fähig sind, die russische Armee zu besiegen“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Samstag während einer Pressekonferenz mit der deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock in Kiew. „Wir tun das mit Waffen, die uns geliefert werden. Und je mehr Waffen wir bekommen, desto schneller werden wir siegen, und desto schneller wird dieser Krieg enden.“ Was die Ukraine konkret für ihre Offensive braucht, sind Panzer westlicher Bauart. Baerbock hielt sich gestern bedeckt bei diesem Thema. „Ich weiß, dass die Zeit drängt. Die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein.“ Nach einer klaren Absage klingt das nicht. Möglicherweise sorgen die militärischen Erfolge der Ukraine im Westen zum Umdenken in einer entscheidenden Frage.