Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Länder aller Couleur – ob entwickelt oder unterentwickelt, demokratisch oder autoritär regiert – sind für militärstrategische Fehleinschätzungen bekannt. So haben die USA beispielsweise entscheidende Kriege gegen entwickelte Länder wie Deutschland und Japan gewonnen, sich aber in Kriegen gegen viel schwächere Mächte wie Vietnam in den 1970er Jahren und Irak und Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vertan.

Strategische militärische Fehlkalkulationen führen in der Regel zum Zusammenbruch autoritärer Regime. Die Entscheidung der argentinischen Militärjunta, 1982 auf den Falklandinseln einzumarschieren, führte zur Niederlage im Krieg gegen Großbritannien und zum Sturz des Regimes von General Leopoldo Galtieri. Die irakische Invasion in Kuwait im Jahr 1990 führte zu einem militärischen Desaster für die irakische Armee im Anschluss an die „Operation Wüstensturm“ und ebnete den Weg für die US-Invasion des Landes im Jahr 2003 und den Sturz des Regimes von Saddam Hussein.

Katastrophale Niederlage

Erfolgreiche Länder akzeptieren schließlich die Notwendigkeit, ihre politischen Systeme umzugestalten, demokratische Reformen einzuleiten und sich für den Weltfrieden einzusetzen. Deutschland, dessen Armee operativ und taktisch hervorragend kämpfte, brauchte zwei Weltkriege, um sich zu wandeln. Es bedurfte der katastrophalen Niederlage Japans, die durch den Angriff auf Pearl Harbor ausgelöst wurde, um Tokio zu einem Wandel zu bewegen. Unter amerikanischer Führung haben sich beide Länder zu vollwertigen Demokratien entwickelt.

Seit der Wende zum 20. Jahrhundert haben politische Führer, Staatsoberhäupter und politische Bewegungen in der arabischen Welt auch eine Neigung zu massiven Fehlkalkulationen gezeigt. Der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober ist ein Paradebeispiel dafür, aber er wurde durch mehrere andere Fälle ausgelöst, die die Region seit dem Ersten Weltkrieg geprägt haben.

Eine beispiellose Luft- und Bodenkampagne

Die Begründung der Hamas für den Angriff im Oktober resultierte aus ihrer Überzeugung, dass Israel mit Unterstützung der USA und arabischer Duldung jede Möglichkeit einer palästinensischen Staatlichkeit beseitigen wolle. Mit der Entführung israelischer Geiseln sollte auch die Freilassung Tausender palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen erreicht werden, da Israel in der Vergangenheit bereit war, Gefangenenaustausche durchzuführen. (2011 ließ Israel mehr als 1000 palästinensische Gefangene frei, um die Freilassung von Gilad Shalit zu erwirken, einem israelischen Soldaten, der seit mehr als fünf Jahren von der Hamas festgehalten worden war.)

Die Hamas hat jedoch nicht bedacht, dass Israels Kriegskabinett nach dem Angriff eine beispiellose Luft- und Bodenkampagne starten würde, deren Ausmaß an die völkermörderischen Schrecken erinnert, die im kollektiven Bewusstsein Israels verankert sind. Die Hamas erwartete, dass Israel für Verhandlungen plädieren würde, um die Freilassung von etwa 240 israelischen Gefangenen zu erreichen. Bilder aus dem Gazastreifen vom 7. Oktober zeigten die Hamas-Guerilla, die sich über die Möglichkeit eines massiven Gefangenenaustauschs freute.

Doch stattdessen entfachte Israel eine vernichtende Militäraktion. Außerdem informierte die Hamas den Iran und seine regionalen Verbündeten nicht im Voraus über ihre Pläne. Sie ging davon aus, dass die Hisbollah vom Südlibanon aus in die Kämpfe eingreifen würde und dass die irakischen Milizen in Syrien Israel von den Golanhöhen aus angreifen würden. Die wenig enthusiastische Beteiligung der Hisbollah am Krieg hat sie weit mehr Opfer gekostet als Israel und hat den Druck auf die umkämpfte Hamas nicht im Geringsten gemindert.

Ein arabisches Königreich in Westasien

Die Hamas war fassungslos über die laue Reaktion ihrer Verbündeten, nachdem sie zuvor geglaubt hatte, ihr Angriff würde den Nahen Osten verändern und den Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates ebnen. Ein außerordentliches Gipfeltreffen arabischer und islamischer Länder, das vorigen Monat in Saudi-Arabien stattfand, führte lediglich zu allgemeinen Erklärungen der Unterstützung für die Palästinenser und zu Forderungen nach einer sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten. Die Hamas rechnete mit dem Ausbruch einer dritten Intifada, aber Israels präventive Razzien gegen Aktivisten im Westjordanland schlossen auch diese Möglichkeit aus.

Die tödliche Fehlkalkulation der Hamas war nicht ohne Beispiel. Das 20. Jahrhundert ist voll von Episoden schlechter Entscheidungen arabischer Führer, beginnend mit dem anti-osmanischen arabischen Aufstand im Jahr 1916. Die Briten befürchteten, dass die Erklärung des osmanischen Sultans Mehmed V. zum Dschihad gegen Großbritannien, Frankreich und Russland (die so genannte Triple Entente) im November 1914 die indischen Muslime davon abhalten würde, gegen die Mittelmächte zu kämpfen, zu denen neben dem Osmanischen Reich auch Deutschland, Russland und Bulgarien gehörten. Der britische Hochkommissar in Ägypten, Henry McMahon, versuchte, den Emir von Mekka, Sharif Hussein bin Ali, davon zu überzeugen, den Dschihad gegen das Osmanische Reich zu erklären und im Gegenzug ein arabisches Königreich in Westasien zu schaffen.



Das könnte Sie auch interessieren:



Im Juni 1916 rief Hussein den arabischen Aufstand aus, ohne zu wissen, dass Großbritannien und Frankreich bereits fünf Monate zuvor das Sykes-Picot-Abkommen unterzeichnet hatten, das London die Verwaltung des Irak und Palästinas und Paris die Verwaltung Syriens und des Libanon übertrug. Außerdem versprachen die Briten dem Emir von Nadschd, Ibn Saud, das haschemitische Königreich Hedschas in sein rasch expandierendes Emirat aufzunehmen.

McMahon machte Hussein klar, dass das arabische Königreich nicht Palästina umfassen würde. Husseins Sohn Faisal, der 1920 zum König von Syrien ausgerufen wurde, hatte sich mit dem Präsidenten der Zionistischen Organisation, Chaim Weizmann, in Verbindung gesetzt und der Balfour-Erklärung zugestimmt, die die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina vorsah. Später widerrief er diese Vereinbarung aufgrund des arabischen Widerstands. Faisal folgte auch der Empfehlung der von den USA unterstützten King-Crane-Kommission, die eine Autonomie für den überwiegend christlichen Berglibanon forderte.

Trotz der Zugeständnisse von Sharif Hussein setzten sich die Interessen Großbritanniens und Frankreichs gegen die der Haschemiten durch. In teilweiser Erfüllung ihres Versprechens an die Haschemiten erklärte Winston Churchill, damals Staatssekretär für die Kolonien, 1921 Faisal zum König von Irak und seinen Bruder Abdullah I. zum Emir von Transjordanien. Die Zusammenarbeit mit Ibn Saud in Arabien erschien den Briten jedoch praktischer. Sie gestatteten Ibn Saud, seine territoriale Autorität auf den Hedschas auszudehnen, vorausgesetzt, er beeinträchtigte nicht die britische Einflusssphäre in den Emiraten am Persischen Golf, in Transjordanien und im Irak.

Hepatitis, Bilharziose, Unterernährung

Die arabischen Gipfeltreffen zur Palästinafrage 1946 in Ägypten und Syrien bezogen sich nicht auf eine militärische Intervention in Palästina. Sie lehnten vor allem die Empfehlungen der anglo-amerikanischen Kommission ab, die die Schaffung von zwei Staaten in Palästina forderte, einen jüdischen und einen arabischen. Außerdem versprachen sie, die Palästinenser finanziell zu unterstützen. Selbst der ägyptische Generalsekretär der Arabischen Liga, Abd al-Rahman Azzam, lehnte den Krieg strikt ab und sprach sich für Verhandlungen mit der zionistischen Bewegung aus. Der prominente Politiker Sidqi Pascha erklärte vor dem ägyptischen Senat, dass die Armee nicht kriegstauglich sei und verlieren würde, wenn sie sich mit der Haganah, einer zionistischen Militärorganisation, die die Juden vor der Gründung Israels vertrat, anlegte.

König Farouk traf 1948 gegen die Empfehlung der ägyptischen Armee und des Kabinetts die überraschende Entscheidung, in Palästina einzumarschieren – trotz der Überzeugung von Premierminister Mahmud Nuqrashi Pascha, dass die Palästina-Frage keine Angelegenheit von vitalem nationalen Interesse sei, und trotz des Votums des Kabinetts, das Militär nicht in den Krieg zu schicken. Der Generalstabschef der Armee glaubte nicht, dass die Truppen in den Krieg ziehen, geschweige denn ihn gewinnen könnten, auch weil die Armee mehr als 80 Prozent der Ägypter im wehrfähigen Alter aufgrund von Hepatitis, Bilharziose, Unterernährung und Analphabetismus als untauglich für den Militärdienst ansah.

Nach dem Sturz der Monarchie

Im ersten Kommuniqué, das die Putschisten am 23. Juli 1952 verbreiteten, behauptete Anwar Sadat, dass bestechliche Beamte des untergegangenen Regimes defekte Waffen gekauft hätten, darunter auch Artillerie, die während des arabisch-israelischen Krieges von 1948 beim Abfeuern explodierte und zur Niederlage der ägyptischen Armee führte. Untersuchungen nach dem Sturz der Monarchie ergaben jedoch, dass drei Artillerieeinheiten beim Laden explodierten, was auf eine schlechte Ausbildung und nicht auf eine Fehlfunktion zurückzuführen war.

Dass Ägypten den Krieg verlor, lag zum einen an der mangelnden Koordination mit der irakischen Armee und der jordanischen Arabischen Legion, der am besten ausgebildeten und effizientesten Armee während des Krieges, und zum anderen an den militärisch untauglichen ägyptischen Truppen, dem Fehlen einer Kriegsstrategie und der geringen Moral. Farouk war entschlossen, die Haschemiten im Irak und in Jordanien daran zu hindern, zur bedeutendsten königlichen Macht im Nahen Osten aufzusteigen. Gleichzeitig hofften die Haschemiten, Farouks Ehrgeiz zu bremsen, zumal er mit dem Gedanken spielte, das islamische Kalifat, das 1924 vom türkischen Präsidenten Kemal Atatürk aufgelöst worden war, wieder aufleben zu lassen und Kairo zu seiner Hauptstadt zu erklären. Die Haschemiten hatten erreichbare Ziele, während Farouk Visionen von Größe hatte.

Rückkehr zum Status quo ante

Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser wiederum beging einen schweren Fehler, als er 1956 den Suezkanal verstaatlichte. Seine Entscheidung führte drei Monate später zum Ausbruch des Suezkriegs, in dem Großbritannien, Frankreich und Israel Ägypten den Krieg erklärten, was zu einer katastrophalen militärischen Niederlage Kairos führte.

Zum Zeitpunkt der Verstaatlichung des Kanals waren von der ursprünglichen 99-jährigen anglo-französischen Konzession nur noch zwölf Jahre übrig. Die materiellen Verluste, die sich aus der Verstaatlichung ergaben, wie die Beschlagnahmung ägyptischer Vermögenswerte in europäischen Banken und die Entschädigungszahlungen an ausländische Aktionäre, überstiegen jedoch bei weitem die Einnahmen aus der Verstaatlichung.

Gleichzeitig leiteten der Krieg und die Sanktionen den Zusammenbruch der ägyptischen Währung ein. Tausende von ägyptischen Soldaten und Zivilisten wurden getötet, und der größte Teil der Ausrüstung, die Nasser aus der ehemaligen Tschechoslowakei beschafft hatte, wurde zerstört. Der Krieg zerstörte auch die von den Briten und Franzosen entlang des Suezkanals errichteten modernen Städte wie Port Said, Port Fouad und Ismailia und führte zur Vertreibung Hunderttausender von Ägyptern.

Darüber hinaus richtete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die United Nations Emergency Force ein, um die Grenze zu Israel zu patrouillieren, die auf der Sinai-Halbinsel, im Gazastreifen sowie in Sharm el-Sheikh stationiert wurde, und erlaubte israelischen Schiffen zum ersten Mal seit dem Verbot von König Farouk im Jahr 1950 die Durchfahrt durch die Straße von Tiran zum Roten Meer. Nassers Rückkehr zum Status quo ante im Jahr 1967 löste den Sechs-Tage-Krieg aus.

Druckmittel gegenüber Israel

Das ägyptische Militär wurde besiegt, aber auf diplomatischer Ebene war der Krieg ein Erfolg. US-Präsident Dwight Eisenhower zwang das Dreierbündnis, sich aus Ägypten zurückzuziehen, und Nassers Ansehen als Verfechter des arabischen Nationalismus stieg in die Höhe. In der Zwischenkriegszeit, die zum Krieg von 1967 führte, prahlte Nasser mit dem Aufbau der stärksten Streitkräfte im östlichen Mittelmeerraum. Seine arabischen Kritiker machten sich jedoch über ihn lustig, weil er israelischen Schiffen die Durchfahrt durch die Straße von Tiran erlaubte. Mit der Zeit litt Nassers Image unter dieser Angelegenheit, und er wartete auf eine Gelegenheit, dies rückgängig zu machen.

Diese Gelegenheit bot sich ihm im Mai 1967. Die Sowjetunion warnte Nasser vor einer israelischen Militäraufrüstung in der Nähe der Golanhöhen zur Vorbereitung einer Invasion in Syrien. Es handelte sich um einen Fehlalarm, aber selbst nachdem er davon erfahren hatte, schickte Nasser seine Armee in einer spektakulären Militärparade auf den Sinai, ohne die Absicht, in den Krieg zu ziehen. Außerdem beschloss er, die israelische Schifffahrt vom Golf von Akaba ins Rote Meer zu blockieren. Israel betrachtete Nassers Vorgehen als Casus Belli und beschloss, den 1948 nicht beendeten Krieg zu Ende zu führen.

Die operativen Probleme, die das ägyptische Militär in den Kriegen von 1948 und 1956 geplagt hatten, waren auch 1967 noch offensichtlich. Die ägyptischen Streitkräfte waren aufgrund ihrer schlechten und politisierten Führung und ihrer unzureichenden Ausbildung nicht auf einen Krieg vorbereitet. Außerdem ging Nasser davon aus, dass die USA zur Entschärfung der Krise auf Geheimdiplomatie zurückgreifen würden. 1960, während der Jahre der Union zwischen Ägypten und Syrien, schickte Nasser seine Armee in den Sinai, um die syrische Armee nach einer großen Konfrontation auf den Golanhöhen zu entlasten.

Eisenhower nutzte sein Druckmittel gegenüber Israel, um die Ruhe entlang der nördlichen Waffenstillstandslinie wiederherzustellen. Doch 1967 gab die Regierung von Präsident Lyndon Johnson, die von Nassers antiamerikanischer Rhetorik genervt war, Israel grünes Licht für den Beginn des Krieges. Die israelischen Streitkräfte errangen einen Sieg gegen Ägypten, Syrien und Jordanien. Die politische Stimmung in Washington hatte sich geändert, und Nassers Unfähigkeit, dies zu begreifen, löste ein geopolitisches Erdbeben aus, das noch immer in der gesamten Region nachhallt.

Komplexität der internationalen Beziehungen

Der Irak gewann den Krieg mit dem Iran 1980-88, ging aber wirtschaftlich angeschlagen aus ihm hervor. Um die Kosten des Krieges zu decken, hatte der Irak Milliarden von Dollar von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait geliehen. Im Gegensatz zu den Saudis und den Emiraten, die dem Irak die Schulden erließen, bestand Kuwait darauf, dass Saddam Hussein die 14 Milliarden Dollar, die der Irak schuldete, zurückzahlte. Der Irak beschuldigte Kuwait, seine Ölförderquote zu überschreiten, um die Rohölpreise zu senken – eine unhaltbare Situation für den Irak, dessen Öleinnahmen nicht ausreichten, um die Gehälter der Bürokratie und des großen stehenden Heeres zu decken. Bagdad beschuldigte Kuwait außerdem, irakisches Öl aus dem Rumaila-Ölfeld durch Schrägbohrungen zu stehlen.

Saddam hatte kein Verständnis für die Komplexität der internationalen Beziehungen. Er hatte Jahre im Gefängnis verbracht und seine Hochschulausbildung nicht abgeschlossen. Die einzigen nichtarabischen Hauptstädte, die er besucht hatte, waren Moskau und Paris. Er begriff nicht, dass der Irak (ein 1921 von Großbritannien geschaffenes Land) Kuwait (ein weiteres von den Briten geschaffenes Land) nicht auslöschen konnte. Saddam stützte seine Entscheidung, in Kuwait einzumarschieren, auf ein flüchtiges Gespräch mit April Glaspie, der damaligen US-Botschafterin im Irak, die ihm sagte, dass die USA keine Politik in Bezug auf innerarabische Beziehungen verfolgten, was er so verstand, dass die USA die Invasion Kuwaits nur verbal verurteilen würden. Er glaubte, dass ein Einmarsch in Kuwait vor dem drohenden Zusammenbruch der Sowjetunion ihm den Zorn der USA ersparen würde, ohne zu wissen, dass das bipolare internationale System, das die Länder der Dritten Welt schützte, bereits nicht mehr existierte.

Eine multinationale Militärkoalition

Saddams leichtsinnige Entscheidung, in Kuwait einzufallen, dezimierte die irakische Armee. Eine multinationale Militärkoalition intervenierte, um die Unabhängigkeit Kuwaits wiederherzustellen, und der Irak wurde mit strengen Sanktionen belegt, was das Ende seines Status als aufstrebende Regionalmacht bedeutete. Im Jahr 2003 marschierten die USA in den Irak ein und stürzten Saddams Regime, was es dem Iran ermöglichte, sich einzuschleichen und das Land zu beherrschen.

Arabische Führer, die in einer verzerrten Weltsicht verhaftet sind, neigen dazu, die Welt durch das Prisma ihrer Innenpolitik zu sehen, und begreifen oft nicht die Komplexität der internationalen Beziehungen. Araber in hohen Ämtern sind Autokraten, die niemandem Rechenschaft ablegen müssen, was sie zu verhängnisvollen Entscheidungen treibt. Viele arabische Führer leben in Echokammern, treffen Entscheidungen auf der Grundlage falscher Annahmen und achten nicht darauf, wie ihre Widersacher reagieren könnten. Die Folgen haben sich immer wieder gezeigt. So auch jetzt in Gaza.

In Kooperation mit