So erreichen Sie Nils Wischmeyer:

So erreichen Sie Bastian Brauns:

Bastian Brauns leitet das Wirtschaftsressort „Kapital“ bei Cicero und die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Seine journalistische Ausbildung absolvierte er an der Henri-Nannen-Schule .

In den Berliner Morgenstunden tut sich die Mobilität der Zukunft meist noch schwer. Seit einiger Zeit schon pachtet hier am Potsdamer Platz das Fahrdienst-Start-up Clever­shuttle einen Teil der großen Stellfläche vor dem Gropius-Bau in der Stresemannstraße. Grün-weiß foliert stehen rund 70 Elektro­autos des Herstellers Nissan bereit zur Abfahrt „in eine lebenswerte Zukunft“, wie es auf der Webseite des 2014 gegründeten Berliner Start-ups heißt.

Doch in der morgendlichen Wintersonne glänzen die Karosserien vor allem durch die Abwesenheit von Aufträgen. „Pay less. Move green“, ist auf ihren Seitentüren zu lesen. Aber Rushhour bedeutet weitgehende Flaute für die Clevershuttle-Fahrzeugflotte. Für eilige Pendler ist das Angebot kaum attraktiv. Denn auch clevere Autos stehen im Stau. Dann doch lieber ÖPNV?

