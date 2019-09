Dürreperioden und Temperaturanstieg, Extremwetterlagen und Umweltkatastrophen. Feinstaub, Luftbelastung und Raubbau in den Regenwäldern, Waldsterben in Deutschland. So lauten die täglich immer düsterer wirkenden Nachrichten zu den Auswirkungen des Klimawandels. Hinzu kommen Meldungen vom wirtschaftlichen Abschwung, von Handelskonflikten und Verteilungskämpfen, von schwelenden geopolitischen Krisenherden wie im Nahen Osten ganz zu schweigen. Droht etwa die Lage im Südchinesischen Meer zu eskalieren oder kommt es in der Straße von Hormus, Hauptschlagader und Nadelöhr der Erdölversorgung, zum Krieg und damit zum ökonomischen Weltinfarkt? Die Dystopien derzeit scheinen unermesslich.

Allem Anschein nach bedarf es angesichts all dieser Szenarien drastischer Lösungen – von Ausmaßen allerdings, die sich nicht nur wirtschaftlich und ökologisch, sondern auch politisch und gesellschaftlich verträglich weltweit niederschlagen.

