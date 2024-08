Anders Indset ist mehrfacher Spiegel-Bestsellerautor und Deep-Tech-Investor. Der gebürtige Norweger blickt auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen zurück und ist Inhaber der Njordis Group, des Global Institute of Leadership & Technology (GILT) und Initiator der Quantum Economy Alliance. Zuletzt von ihm erschienen: „ Wikinger Kodex – Warum Norweger so erfolgreich sind “ / Foto: Alex Kraus

Figure ist ein vor zwei Jahren gegründetes Start-Up. Zu den Investoren gehören Microsoft, OpenAI, Nvidia und auch Amazon-Gründer Jeff Bezos. Kürzlich wurde ihr neuer Roboter vorgestellt. Nun sind die Kabel versteckt. Und das Unternehmen macht den entscheidenden Schritt vom Prototypen zur Produktion – und tritt somit in die Öffentlichkeit. Mit sechs eingebauten Kameras sieht „Figure 02“ die Welt, verarbeitet Daten und wird kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Die Hände mit zehn Fingern und 16 Freiheitsgraden bilden die „menschliche Stärke“ nach.

Dabei haben wir erst jüngst von Elon Musks Visionen rund um seinen Roboter „Optimus“ erfahren. Der Tesla-Gründer schätzt das Marktpotenzial für humanoide Roboter auf 10 Milliarden Einheiten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen in einer möglichen 25-Billionen-Industrie. Das Ziel: Menschen in Produktion und Industrie ersetzen sowie die Einführung von Haushaltsrobotern, die uns bald schon lästige Alltagspflichten abnehmen sollen.

Der Konkurrenzkampf bei der Robotik ist entsprechend groß. Er reicht von Robotern chinesischer Staatsunternehmen über den Chip-Hersteller Nvidia bis zu Boston Dynamics, das bereits seit Jahrzehnten führend in der Robotik ist. Doch das Rennen anführen will künftig Elon Musk. Die Verbindung zwischen Massenproduktion (Autos), der Erstellung von Künstlicher Intelligenz (Grok) und seinen technologischen Kompetenzen wie Neurolink (Gehirn-Computer-Schnittstelle) sowie sein Weltraumprojekt SpaceX zeigt dabei die Bandbreite von Musks weltweit führenden Technologien rund um sein X.AI-Ökosystem.

In Verbindung mit der Erkenntnis – die Musk schon seit Jahren hat –, dass es längst nicht mehr um Autos, sondern um Daten geht, haben die Kameras der Tesla-Fahrzeuge weltweit sensorische Eindrücke gesammelt, die heute für das Training der nächsten Generation von Technologien benötigt werden. Nachdem Bücher gelesen, Filme geschaut und Podcasts gehört wurden, wird künstliche Intelligenz – „Large Language Models“ – vor allem durch synthetische Daten und neue visuelle Aufnahmen trainiert. Die Kameras der Teslas bilden heute die Grundlage für die nächsten Durchbrüche.

Doch wenn in deutschen Medien von Tesla die Rede ist, dann wird geschrieben und berichtet über „Absatzflauten“, „veraltete Modellpaletten“ und „sinkende Aktienkurse“. Dabei ist Tesla – und das haben viele Kommentatoren immer noch nicht verstanden – kein Automobilhersteller mehr. Mit seinem „Optimus“ steht eine neue Produktionswelle bevor, und sein Roboter mit einem gezielten Preisschild von 10.000 US-Dollar soll bereits in seinen Produktionsstätten arbeiten. Tesla-Autos sind vor allem Mittel zum Zweck – und könnten sich als erster Schritt der größten technologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Umwälzung in der Geschichte der Menschheit erweisen.

Die perfekte Antwort auf die falsche Frage

Zielte das Label „Made in Germany“ einst darauf ab, die perfekte Lösung auf ein definiertes Problem zu bieten, geht es heute um die Frage, an welche Zukunft wir glauben. Um mit der ökonomischen Entwicklung mitzuhalten, scheinen die aktuellen Entwicklungen eine Reihe von diskontinuierlichen und sprunghaften Fortschritten zu sein.

Was vor über hundert Jahren als „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ entstand, ist heute der Dauerzustand. Joseph Schumpeters „schöpferische und kreative Zerstörung“ ist nun eine Grundlage für das Fortbestehen. Demnach wird wirtschaftlicher Fortschritt durch den ständigen Wandel und die Erneuerung von Unternehmen und Industrien vorangetrieben. Alte Strukturen werden durch innovative neue Technologien und Geschäftsmodelle ersetzt. Dabei fällt der Rolle des Unternehmers als Innovator und Motor des wirtschaftlichen Wandels eine besondere Bedeutung zu. Unternehmer sind diejenigen, die neue Kombinationen von Produktionsfaktoren einführen und dadurch wirtschaftliche Dynamik erzeugen.

Schumpeters Theorien stehen im Einklang mit Elon Musks gelebtem „First Principles Thinking“ – eine Methode des Denkens und Problemlösens, bei der man die grundlegenden Elemente oder Prinzipien eines Problems identifiziert und auf diesen aufbaut, anstatt sich auf bestehende Annahmen oder Analogie-Schlüsse zu verlassen. Musk betont immer wieder die Grundlage dieser Methode als Kern seiner Innovationsstrategie. Durch die Reduktion eines Problems auf seine grundlegendsten Bestandteile können neue und oft radikale Lösungen entstehen.

Es wird elektrisch

Die deutsche Wirtschaft wurde auf der Optimierung des Bekannten gebaut, auf der Kunst, Recht zu haben. Noch heute betreiben DAX-Konzerne und deutsche Industrieunternehmen alte IT-Systeme, in denen Fach- und IT-Abteilungen sich gegenseitig absolute Antworten innerhalb eines bestehenden Systems liefern. Das ist vor allem langsam und extrem kostenintensiv. Beim Unternehmertum im technologischen Tsunami handelt es sich jedoch um die „Kunst, Unrecht zu haben“.

Wovon können wir uns trennen? Das fragt Musk als Erstes. Das Mantra lautet Geschwindigkeit und Weltoffenheit – die Fähigkeit, zu antizipieren, welche Zukünfte kommen könnten und was plausibel erscheint. Während in Deutschland noch darüber diskutiert wird, ob die Zukunft elektrisch ist, plant Musk die Einführung von Robo-Taxis bereits im Jahr 2025 – und wettet auf die größte Effizienzsteigerung in der Geschichte der Menschheit.

Sich von Altem zu trennen, ist schwer, aber genau das kann das Überleben von Unternehmen sichern. Die Ära fossiler Brennstoffe nähert sich dem Ende. Nicht, weil sie uns ausgehen, sondern weil sie schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Zwar argumentieren „Experten“ für die Nachhaltigkeit und Effizienz von Dieselmotoren und kämpfen nostalgisch wie Trump für den Erhalt alter Technologien. Eine solche Argumentation ist aber rückwärtsgewandt, da sie zukünftige technologische und wissenschaftliche Durchbrüche nicht berücksichtigt und die aktuellen Marktmechanismen und ihre Einflüsse nicht versteht.

Die EU will ab 2035 den Verkauf neuer Verbrenner verbieten. Während das Expertentum die Umstellung debattiert und die Bürokratie sie verhindert, regelt der Markt den Wandel: In den 1960er Jahren gab es zeitweise bis zu 46.000 Tankstellen in Deutschland, die Benzin oder Diesel verkauften. Heute gibt es laut Handelsdaten Anfang 2024 noch 14.084 Straßentankstellen und 358 Autobahntankstellen. Werden wir einen stetigen Rückgang der Tankstellen bis zum Auslaufen 2035 erleben, oder wird dies schneller geschehen? Schauen wir zum Beispiel nach Skandinavien, so zeichnet sich bereits ein Umsatzrückgang bei Benzin und Diesel von 50 Prozent über die letzten Jahre ab.

Natürlich lässt sich mit Verbrennern noch Geld verdienen, und auch Verbrennerautos lassen sich noch verkaufen. Durch politische Machtkämpfe, Regelungen, Studien und Lobbyarbeit kann der Wandel verzögert werden. Wasserstoff ist sicherlich eine vielversprechende Alternative und H2-Tankstellen könnten ein Zukunftsthema sein. Doch Deutschland besitzt nicht mehr die globale Marktmacht, und ein langsamer Wandel könnte sich als riskant erweisen. Der „Wagen für das Volk“ mag hierzulande noch Bedeutung haben, aber werden junge Chinesen in Zukunft wirklich die Marke für ein Mittelklasse-Mobilitätskonzept wählen, wenn andere Fortbewegungsmittel verfügbar sind, das Auto 10.000 Euro teurer ist, keine Designvorteile bietet und sowohl in Leistung als auch Technik unterlegen ist? Wohl kaum.

Die Mobilitätswende hat ihren Preis

Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Entwicklung und den Preiskampf von Uber hierzulande, und nehmen ein aktuelles Beispiel aus Frankfurt: Hier bietet die grüne Uber-Fahrt innerhalb der Stadt oder zum Flughafen Preise, die 30 bis 40 Prozent unter dem Taxipreis und dem Preis des hiesigen Anbieters FreeNow liegen. Dabei ist der Service oft schneller, gefühlt freundlicher und erfolgt mit einem E-Auto „Made in Asia“. Stichwort: BYD. Wenn diese Entwicklung bereits hier in Deutschland, einem der Kernmärkte, in vollem Gange ist, welche Zukunft erwarten wir dann in wichtigen Absatzmärkten wie China?

Ein Argument bleibt das Luxussegment. Hier haben Unternehmen aufgrund ihres Markenwerts und der Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden noch eine Daseinsberechtigung. Wird Uber-Business oder Black gewählt, so kommen die Fahrer noch mit Premium-Autos „Made hierzulande“. Hier geht es jedoch nicht um „Vorsprung durch Technik“, sondern vor allem um „Vorsprung durch Marke“ – und das Erlebnis bleibt essentiell.

Symbolisch hierfür steht die Umbenennung der größten Veranstaltungshalle in Berlin von „Mercedes-Benz-Arena“ zu „Uber-Arena“. Berlin, die einzige Hochburg im Taxi-Kampf gegen den Einmarsch von Uber, überschreitet so für viele eine rote Linie. Die ehemalige „Verti Music Hall“ – als kleiner Bruder nebenan – heißt nun „Uber Eats Music Hall“ und das Gelände passend dazu nun einfach „Uber-Platz“.

Gelingt es, hier technologisch mitzuhalten und im Produkt adäquate Angebote zu liefern, so spielt Deutschland weiterhin in diesem Segment vorne mit. Soll die deutsche Mobilitätsindustrie jedoch als Kernindustrie für eine breite Gesellschaft bestehen, sind radikale Entscheidungen notwendig. Die globale Entwicklung ist elektrisch. Und dabei geht es nicht um Autos, sondern um künstliche Intelligenz, Mobilitätskonzepte und das elektrifizierte Ökosystem.

Manches, was glänzt, könnte Gold sein

Eine Wiederbelebung des „Vorsprung durch Technik“ wird nicht durch langsame politische Reformen oder eine wie auch immer geartete digitale Transformation erreicht, sondern durch ein realistisches Verständnis, welche Zukunft plausibel erscheint. So freue ich mich, zu lesen, dass die BMW Manufacturing Corporation eine Zusammenarbeit mit Figure eingegangen ist. So lief die erste Vorstellung, von der ich eingangs schrieb, mit Aufnahmen aus dem größten Produktionsstandort der BMW Group in Spartanburg in North Carolina. Es bleibt abzuwarten, ob dies zur Automatisierung der Produktion deutscher Verbrenner-PKWs „Made in USA“ eingesetzt wird, oder ob sich die Bayerischen Motoren Werke sogar wagen, den Gedanken eines reinen Motorenwerks sofort hinter sich zu lassen.

Deutschland braucht dringender denn je ein Machtwort für Kapitalismus und Wirtschaft. Werden sich die Industrievertreter, Gewerkschaften und Politiker trauen, voran zu denken? Es braucht entschlossene Visionen und radikale Ansätze. Was wäre die Konsequenz, bereits 2025 die Produktion von Fahrzeugen mit fossilen Antrieben einzustellen? Es wäre ein radikaler Schritt, aber in einer Zeit, in der es um neue Mobilitätskonzepte geht, die Energiekosten sinken und die Infrastruktur schnell ausgebaut wird, könnte dies die (einzige) Grundlage für eine Wiedergeburt des deutschen „Vorsprung durch Technik“ im Mobilitätssegment sein. Eine Automarke wird nie wieder nur eine Automarke sein.