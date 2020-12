So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Elon Musk wird gewusst haben, worauf er sich einlässt, als er am 12. November 2019 verkündete, die erste europäische Gigafactory für die Produktion von Tesla-Autos in Brandenburg zu errichten. Er und seine Rechtsexperten werden sich genau über die Regularien und Fallstricke des deutschen Umwelt- und Planungsrechts und die Instanzenwege bei den zuständigen Gerichten informiert haben. Und er hält bis zum heutigen Tag unbeirrt an seinem Zeitplan fest, der eine Eröffnung der Produktionsstätte für bis zu 500.000 PKW pro Jahr im Juli 2021 vorsieht.

Die Landesregierung weiß er dabei an seiner Seite, und sogar die unteren Behörden des zuständigen Landkreises legten bei der Bearbeitung der Anträge und der Organisation der gesetzlichen Bürgerbeteiligung hierzulande bislang unbekanntes Tempo vor. Denn alle wissen: Tesla ist ein Lackmustest für den Investitionsstandort Deutschland, und ein Scheitern des Projekts wäre ein Debakel mit nachhaltigen Folgen.