Anders Indset ist mehrfacher Spiegel-Bestsellerautor und Deep-Tech-Investor. Der gebürtige Norweger blickt auf zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen zurück und ist Inhaber der Njordis Group, des Global Institute of Leadership & Technology (GILT) und Initiator der Quantum Economy Alliance. Zuletzt von ihm erschienen: „ Wikinger Kodex – Warum Norweger so erfolgreich sind “ / Foto: Alex Kraus

Mein Vater holt mich am Flughafen in Røros ab. An der Grenze zu Schweden, in der Region „Mittelnorwegen“, zwei Stunden südlich von Trondheim, liegt meine Heimat; eingekuschelt in eine der kältesten Regionen Norwegens mit nur 3.500 Einwohnern. Hier gibt es nur einen Flieger am Tag, und man kann die Ruhe förmlich hören. Mein Vater begrüßt mich mit einem breiten Grinsen. Er fährt sein neues E-Auto. „Man kann sogar mit dem Auto sprechen“, sagt er stolz. „Und das Beste“, fügt er hinzu: „Ich habe, seitdem ich das Auto besitze, nicht einmal fürs Laden gezahlt!“

Der Grund: Røros hat seit Monaten am Wochenende einen negativen Spotpreis pro Kilowattstunde (kWh) – vor Steuern und Netzgebühren. Vereinfacht ausgedrückt: Die Energie gibt es in meiner Heimat zum Minuspreis. Sie denken jetzt vielleicht, das liegt an der Schneeschmelze und am Siegeszug der erneuerbaren Energien? Tatsächlich gibt es in Røros zwar viel Schnee, aber keine idealen Bedingungen für Solar- und Windenergie, da es wenig Sonne gibt und die Rentiere der Urbevölkerung geschützt werden sollen.

„Sie können in Europa die ganze Wind- und Sonnenenergie nicht nutzen“, erklärt mein Vater, der sich beim lokalen Energieversorger informiert hat. Ironischerweise stammt ein Teil des regionalen Strommixes aus Windenergie aus Schleswig-Holstein. Die Überproduktion an Offshore-Windenergie wird nach Norwegen transportiert, anstatt in den Süden Deutschlands, weil dort die Infrastruktur fehlt. Er zeigt mir stolz die App, die ab 10 Uhr Strompreise unter 0 Euro anzeigt, mit einem Tiefpunkt von minus 6 Cent pro kWh zwischen 14 und 15 Uhr.

Mein Vater ist dann allerdings überrascht, als ich ihm von einem neuen großen Risiko für Europas und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit erzähle: von zu niedrigen Energiepreisen. Denn wenn selbst in Røros in Norwegen heute schon „kostenloser“ Strom verfügbar ist, welche Möglichkeiten gibt es dann erst in Regionen, wo häufiger die Sonne scheint und die Wege kürzer sind?

Energie zum Nulltarif

Auf Klima-, Tech- und Leadership-Konferenzen frage ich die Gäste gerne nach ihrer Einschätzung, wie es in Deutschland um den Fortschritt beim Energieumbau bestellt ist. Ich beziehe mich auf eine Studie, die eine Hochrechnung auf etwa 40.000 Windräder (onshore) auf dem Land anstellt, um alle Privathaushalte mit Energie zu versorgen. Die Optimisten schätzen bis zu 5.000 Windräder. Das Handelsblatt schreibt: „Erneuerbare Energien: Deutschland muss bis Ende 2029 täglich sechs Windräder bauen.“ Und Experten erklären, warum gewisse Ziele kaum zu erreichen sind.

Ein großes Problem in Deutschland ist, dass wir viele Experten haben, aber weder wissen, wo wir aktuell stehen, noch, was die heutige Technologie bereits leisten kann. 1991 löste das Stromeinspeisungsgesetz eine kraftvolle Ausbauwelle von Windenergie in Deutschland aus. Deutschland stieg zur Weltspitze in Sachen Windkraft auf, und bereits nach sechs Jahren, 1997, waren mehr als 5.000 Anlagen in Betrieb. Heute bewegen wir uns in Richtung 31.000. Windräder – allein auf dem Land!

Die Technologie hat sich seit 1990 weiterentwickelt, und obwohl moderne Windräder mehr Platz benötigen, sind sie erheblich leistungsstärker als frühere Generationen. Hans-Josef Fell und Thure Traber schlussfolgern in einem Gastbeitrag für Klimareporter: „Wir brauchen keine weiteren Flächen und Windparks, wir müssen nur die vorhandenen ersetzen.“ Nicht die Zahl der Windanlagen ist also das Problem, sondern ihr Alter; also ihr technologischer Zustand und die damit verbundenen Speicher- und Distributionsmöglichkeiten. Laut Traber und Fell müssten bei einer vollständigen Versorgung Deutschlands mit 100 Prozent erneuerbaren Energien in allen Energiesektoren – Strom, Wärme, Verkehr, Industrie – bis 2030 etwa 24.000 Windkraftanlagen installiert sein.

Deutschland hat also weder ein Flächen- noch ein unlösbares Technologieproblem , sondern eines der Umsetzung und des Verständnisses. Oder wie es der Geschäftsführer eines großen Solarbetreibers treffend formulierte: „Die Sonne hat gewonnen, sie ist da und gibt uns das 10.000-Fache an Energie, was benötigt wird. Wir müssen sie nur umsetzen.“ Dieses „Umsetzen“ bedeutet nun, die Energie zu speichern und zu verteilen.

Die Sonne hat gewonnen

Am Wochenende lese ich in meiner Heimat eine typische Medien-Headline anno 2024: „Die große Enttäuschung über das Solardach.“ Die intuitive Reaktion vieler Menschen wäre nun wohl: „Ha, wusste ich es doch!“. Im Artikel folgt dann aber die eigentliche Nachricht. Die neuen Photovoltaikanlagen sind „zu“ effektiv. Der lokale Energieversorger hatte angeboten, die Überkapazität ins Netz zu speichern und den Kunden im Winter günstigen Strom zurückzugeben. Mit einem extrem sonnigen Mai ging die Rechnung für den Energieversorger jedoch nicht auf. So entsteht ein neues Problem, das dazu führen könnte, dass die Grundlage für große Energieversorger wegfällt – zugunsten dezentraler Lösungen.

Daimler etwa plant durch Milliarden-Investitionen in Wind und Sonne bereits in zehn Jahren die Gesamtproduktion und den Betrieb durch eigene Energieerzeugung abzudecken. Doch wenn in zehn Jahren Einzelhandelskonzerne oder Industrieunternehmen wie Automobilhersteller Überkapazitäten haben, wohin geht diese Energie? Zu den Mitarbeitern? Zu den Einwohnern aus der Region? Zu den Kunden? Die weitere Herausforderung, die aus der fortschreitenden Dezentralisierung der Stromversorgung entstehen wird, wird nicht technologisch, sondern politisch sein.

Anders formuliert: Schafft der Staat keine Anreize, etwa durch Subventionen, dass Unternehmen sich hierzulande zunehmend autark machen können, dann sinkt auch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit, weil anderswo entsprechende politische Maßnahmen existieren. Und angesichts der aktuellen Entwicklungen im Technologiesektor ist es bereits höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie damit umzugehen ist. Denn nicht nur der Energiebedarf wird in den nächsten drei bis fünf Jahren rapide steigen, auch beim Ausbau, der Speicherung und Verteilung wird es weitere nennenswerte Fortschritte geben.

Ein anschauliches Bild ergibt ein Blick auf die jährliche Klimakonferenz. Waren bei der COP26 im Jahr 2021 in Glasgow noch 25.000 Teilnehmer, so kamen 2022 nach Sharm el-Sheikh 40.000. In Dubai bei COP28 waren es vergangenes Jahr schon 85.000. Eine etwaige Verdoppelung der Teilnehmerzahlen pro Jahr, ebenso wie die Investitionen pro Kopf. Fortschritte in der Technologie, Durchbrüche in der Wissenschaft, eine Reduktion der Produktionskosten sowie politische Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie für beschleunigte Genehmigungen gehen damit international einher.

Auch wenn diese Zahlen nicht absolut sind, ergeben sie ein eindeutiges Bild: Die Geschwindigkeit steigt. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) sind etwa die Batteriekosten in weniger als 15 Jahren um 90 Prozent gesunken, und bis 2030 wird ein weiterer Preisrückgang von 40 Prozent erwartet. Ich halte das sogar für zu niedrig. Doch weil die Entwicklung des globalen Energieumbaus derart voranschreitet, muss Deutschland aufpassen, dass es den Anschluss nicht verliert – und weg von einer politisch-idealistischen Energiepolitik, hin zu einer technologisch-kapitalistischen. Anders formuliert: Wir sind auf einem guten Weg, könnten Vieles aber noch viel besser.

Die Deutschlandgeschwindigkeit

Doch statt den Blick dorthin zu richten, wo die Zukunft längst begonnen hat, wird in Deutschland jetzt sogar wieder über Atomkraftwerke diskutiert. Hätten wir sie, wären sie sicherlich ein guter und wichtiger Teil des Energiemixes, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Aber Neubau? Der Reaktor-Neubau im benachbarten französischen Flamanville begann 2007 und soll dieses Jahr in Betrieb gehen – zwölf Jahre später als ursprünglich geplant. Wohl kaum ginge es mit der aktuellen „Deutschlandgeschwindigkeit“ schneller.

Das Problem der Kernkraft ist nicht die Sicherheit und wo, ob oder wie, sondern schlicht, dass Atomstrom vielleicht heute noch, in 15 bis 20 Jahren aber nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Denn bereits seit Jahren lässt sich eine exponentielle Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien beobachten. Warum es Politikern, Unternehmern und Medien dennoch so schwerfällt, die Dynamik technologischer exponentieller Beschleunigung zu begreifen, ist mir wirklich ein Rätsel. Stattdessen werde ich fortlaufend mit Studien konfrontiert, die erklären wollen, was alles nicht geht und was falsch oder richtig ist. Millionen schalten Talkshows ein und lassen sich von ihren Lieblings-Experten mit großer Reichweite komplizierte Weltthemen in X-fähige Zitate zerlegen – und ein halbes Jahr später kommt es aber dann doch ganz anders.

So funktioniert zukunften nicht

Ein jüngstes Beispiel ist der Mangel an seltenen Erden und Grundstoffen in Europa. „Plötzlich“ feiert die EU: Eine Million Tonnen an Seltenerdoxiden werden in der Nähe von Kiruna, Schweden, gefunden. Im Juni dieses Jahres dann geschätzte 8,8 Millionen weitere Tonnen seltener Erden in Telemark, Norwegen. Laut Berichten soll dies alleine zehn Prozent des Gesamtbedarfs der EU bis 2030 abdecken.

China kontrolliert aktuell 60 Prozent der globalen Verarbeitung und Raffinerie von seltenen Erden, und das ist ein Risiko. Dennoch treiben sie auch eine wissenschaftliche und technologische „Akku-Revolution“ voran. Natrium statt Lithium ist nur einer der Trends, und die Batterieproduktion könnte möglicherweise in naher Zukunft ohne die seltene Mineralien auskommen.

Während anderswo also gezukünftet wird, fehlt es Entscheidern und Einflussnehmern in Deutschland an Verständnis und Weitsicht. Hierzulande fehlt es daran, plausible Zukünfte zu antizipieren; also die Zukunft nicht als Fortsetzung des Status quo zu begreifen, sondern zu verstehen, dass der wirkliche technologische Tsunami noch bevorsteht. Will heißen: Deutschland muss sich dringend davon lösen, die Zukunft auf Grundlage des Hier und Jetzt, also auf der Grundlage alter Technologien zu prognostizieren. So funktioniert zukunften nicht.

Hype, Ernüchterung, wilder Westen

Das Gesetz der exponentiellen Beschleunigung zeigt im technologischen Umfeld seit 80 Jahren eine konstante Entwicklung: Hype, Ernüchterung, wilder Westen durch plötzlichen Fortschritt und Durchbrüche. Dennoch lassen wir uns immer wieder von diesem alten Muster überraschen. Ein Beispiel zur Energiewende: Wenn es sieben Jahre dauerte, um von ein Prozent auf zwei Prozent grüne Energie zu kommen, so erfolgte die Entwicklung auf vier Prozent in weiteren 1,75 Jahren. Bis acht Prozent dauert es dann weitere 12 Monate, und bis 16 Prozent nur noch sechs Monate. 32 Prozent folgen nach 3 Monaten, und nach der Verdoppelung auf 64 Prozent hätten wir theoretisch eine Überproduktion. Sieben Jahre, um von ein auf zwei Prozent zu kommen, und dann weitere sieben Jahre, um auf 100 Prozent zu kommen.

Faktoren wie Politik und wirtschaftliche Interessen beeinflussen diese Entwicklung, doch die Herausforderung ist nicht technologisch oder wissenschaftlich. Mit fast 60 Prozent des gesamten Strommixes wurde 2023 wie nie zuvor Strom „nachhaltig“ produziert, zeigen Daten des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Die Menge an Strom, der aus fossilen Energieträgern gewonnen wird, sank auf das Niveau der 1960er Jahre ab. In einem Jahrzehnt werden dezentrale Strukturen, technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt sowie die Effekte eines massiven Ausbaus die Grenzkosten für Energie gegen Null treiben.

Für die Politik bedeutet das: neue Geschäftsmodelle antizipieren und dafür Rahmenbedingungen schaffen. Damit das gelingt, müssen die richtigen Fragen gestellt werden. Wie werden die Menschen in zehn Jahren leben, wenn ihre Häuser sich selbst mit Strom versorgen? Oder komplett neue Geschäftsmodelle entstehen, durch die der Bürger seinen Strom vom Lebensmittelhersteller, Automobilzulieferer oder durch neue dezentrale Ökosysteme digitaler internationaler Techkonzerne bezieht? Was geschieht z.b. mit der Tankstelle, wenn sich der Verkauf von Benzin und Diesel wegen neuer E-Auto-Batterien und niedriger Stromkosten nicht mehr rentiert? Welche neuen Geschäftsmodelle und möglichen Zukünfte lassen sich bereits heute antizipieren? Welche Szenarien sind wahrscheinlich?

Antizipierte Zukunft

Seit Jahren werde ich als „Zukunftsvisionär“ und „Technologie-Utopist“ bezeichnet. Meine Thesen über technologische Entwicklungen gelten als provokant und steil. Ich antworte stets nüchtern mit meiner Sichtweise, dass eine Stagnation oder gar eine Rückwärtsentwicklung in Technologie und Wissenschaft eher eine steile These wäre. Doch Deutschland und Europa leiden unter einem reaktiven und zum Teil reaktionären Kapitalismus.

Was in Deutschland nicht gelingt, passiert in aufstrebenden Regionen in Asien und zum Teil auch in den USA aber bereits. China und die Vereinigten Arabischen Emirate investieren Billionen in eine grüne Zukunft. Nicht aufgrund ihrer Werte und Ideologien, sondern weil sie schlicht verstehen, dass Öl und Gas bald nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden. Sobald es gelingt, die Sonne zu speichern und zu verteilen, folgen extrem niedrige Energiekosten – und das ist kein Klimaziel, sondern ein Wettbewerbsvorteil für diese Länder, was wiederum – Stand heute – einen Wettbewerbsnachteil für Deutschland bedeuten würde.

Schafft Deutschland keinen Kapitalismus, der nicht nur reagiert, sondern die Zukunft antizipiert, werden die Folgen entsprechend dramatisch sein: Sinkt anderswo der Energiepreis drastisch, in Deutschland aber nicht, dann könnten hierzulande ganze Industrien in die Knie gezwungen werden, da der Markt destabilisiert und die Kostenstrukturen vieler Unternehmen durcheinandergebracht würden. Eine Umstellung auf neue technologische Energieformen wie Sonne und Wind ist also keine ideologische Maßnahme für den Klimawandel, sondern die Grundlage für unternehmerische Existenz und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.