Doch die Zeiten, in denen BASF in Deutschland wuchs, sind vorbei: Das Unternehmen hat einen US-Dienstleister beauftragt, einen Käufer für im vergangenen Jahr stillgelegte Anlagen zu finden. Der Verkauf des Tochterunternehmens Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy wurde vom Bundeswirtschaftsministerium genehmigt. Investitionen erfolgen vor allem in den Bereich erneuerbare Energien: Ein im April in Betrieb genommener neuer Spaltofen wird nicht mehr mit Erdgas, sondern mit grünem Strom betrieben, den BASF auch aus einem Windpark in den Niederlanden bezieht, an dem sich das Unternehmen beteiligt hat.