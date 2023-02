Die erste Lüge

Laut Handelsblatt soll Geues Finanzministerium auf Anfrage bestätigt haben, dass es bereits Ende April 2022 „über die Vernichtung der Steuererklärungen“ informiert worden sei. Wenige Tage später, am 5. Mai, tagte der Finanzausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Plenarsaal des Schweriner Landtags. Geues Staatssekretärin musste sich den Fragen des Ausschusses stellen – zu diesem Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit nur, dass die Steuererklärungen laut Angaben der Stiftung verloren gegangen sein sollen, aber nicht, dass sie verbrannt wurden. Das Finanzministerium gab zu Protokoll, dass es sich aufgrund des Steuergeheimnisses nicht zu einzelnen Steuerverfahren äußern könne. Also stellte der CDU-Politiker Marc Reinhardt laut dem Sitzungsprotokoll, das unserer Redaktion vorliegt, eine allgemeine Frage, um herauszufinden, ob die Behauptung der Stiftung stimmt: Wie viele Steuererklärungen gingen in der Vergangenheit im Finanzamt Ribnitz-Damgarten oder allgemein in der Finanzverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns verloren? Wenn die Antwort null laute, dann wüsste er Bescheid, dass die Behauptung von den verloren gegangenen Dokumenten unwahr ist, so Reinhardt.