Die Energiewende ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wohin das Primat der Politik führen kann: in die Irre. In der Wohlfühlecke dieses Irrgartens befinden sich schon seit langem die Grünen, aber auch jede Menge Politiker der etablierten Parteien. Die SPD-Politiker fast komplett und seit Merkels Amtszeit zunehmend auch Politiker der CDU. Die Herren Wüst und Günther sind dafür prominente Bespiele.

Aber auch die Energieversorger haben sich mehr oder weniger freiwillig auf den Weg in die Irre gemacht. Nach der Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 1998 versprach das EEG (Erneuerbare Energie Gesetz), der wesentliche Bestandteil der Energiewende, risikolose Investitionen, gesicherte Einkünfte und die Möglichkeit, sich außerhalb des Wettbewerbs beim Stromkunden und Steuerzahler nach Belieben zu bedienen. Das EEG setzte den liberalisierten Strommarkt weitgehend außer Kraft.

Es entstand ein Strommarkt-Design ohne einen für alle Teilnehmer gültigen Algorithmus. Einerseits bestimmte die Strombörse die Merit Order des Kraftwerkseinsatzes, anderseits war die Abnahme von EEG-Strom zu festen Preisen verpflichtend und zwar unabhängig vom Marktgeschehen an der Börse.

Die bis dahin geltenden energiewirtschaftlichen Grundlagen wurden auf den Kopf gestellt. Man verabschiedete sich von dem Modell, in dem Grund-, Mittel- und Spitzenlast durch verschiedene Arten von geeigneten Kraftwerken bedient wurden. Die fluktuierende Regenerative Erzeugung wurde mit dem EEG zur Grundlast erhoben. Die restliche nachgefragte sogenannte Residuallast musste ab sofort von zuverlässig arbeitenden Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken erzeugt werden. Grüne Träume ersetzten und bestimmten fortan die Strategie der Energieversorger – wider besseres Wissen, aber eben weitgehend risikolos.

Bis heute weltweit einmaliger Paradigmenwechsel

Da bei diesem bis heute weltweit einmaligen Paradigmenwechsel das gesamte energiewirtschaftliche Wissen außer Kraft gesetzt werden musste, war die grüne Ideologie – in welcher Partei auch immer – federführend. Die letzten politischen Widerstände gegen diesen energiewirtschaftlichen Irrweg wurden spätestens nach dem Reaktorunglück von Fukushima von der Regierung Merkel aufgegeben.

Mittlerweile ist die Produktion regenerativer Energien – insbesondere durch Photovoltaik – kein energiewirtschaftlicher Zugewinn mehr, sondern eine erhebliche Belastung der Steuerzahler. Ganz abgesehen von den täglichen Problemen der technischen Steuerbarkeit einer fluktuierenden Erzeugung, die den Launen der Natur unterliegt und nicht der Nachfrage des Verbrauchers, produzieren die regenerativen Energien bei den Netzbetreibern Milliardenverluste, die vom Steuerzahler zu tragen sind. Waren dies 2023 noch 10 Milliarden Euro, so stehen für das Jahr 2024 über 20 Milliarden Euro an. Denn die Netzbetreiber sind nach wie vor verpflichtet, den regenerativen Strom zu den gesetzlich festgelegten EEG-Entgelten abzunehmen, ob er nun gebraucht wird oder nicht. Sind die Preise an der Börse niedriger oder sogar negativ, entstehen Verluste, für die der Steuerzahler haftet und nicht der Erzeuger des regenerativen Stroms. In unserer Gesellschaft wird oft und gern über Steuergerechtigkeit gesprochen. Das EEG bleibt bei dieser Diskussion bis jetzt außen vor, obwohl es zunehmend ein Hauch von Asozialität umgibt.

Das Primat der Politik hat mit dem EEG aber nicht nur den liberalisierten Strommarkt konterkariert, sondern auch die Systemstabilität des Netzes geschwächt. Zumindest bei dem letzten Punkt werden die Energieversorger zunehmend nervös.

Wer will schon Gaskraftwerke bauen, von denen niemand weiß, wann sie zum Einsatz kommen?

Seit im November 2024 durch tagelange Dunkelflaute die Strompreise mit über 900 Euro pro Megawattstunde durch die Decke gingen und die Skandinavier damit drohen, die Stromleitungen nach Deutschland zu kappen, überbieten sich die Vorstände der Energieversorger mit Forderungen nach einem schleunigen Bau von Gaskraftwerken. Ende November 24 warnte der RWE-Vorstandsvorsitzende Krebber vor Dunkelflauten und forderte Maßnahmen, um das Energiesystem mit Reservekapazitäten abzusichern. Im Dezember legte der EnBW-Finanzvorstand Kusterer nach und forderte den schleunigen Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken. Es ist schon erstaunlich, dass sich die Erkenntnis, dass Dunkelflauten eine Gefahr für das Energiesystem sind, erst bei Strompreisen von über 900 Euro pro Megawattstunde durchsetzt.

Betrachtet man die aktuellen Forderungen der Energieversorger näher, droht schon das nächste Milliardenloch auf Kosten der Stromkunden und Steuerzahler. Denn für die vehement geforderten neuen Gaskraftwerke gibt es keinerlei Geschäftsmodell. Wer will schon Gaskraftwerke bauen, von denen niemand weiß, wann und wie oft diese zum Einsatz kommen? Wie soll ein Gasvertrag für diese Kraftwerke aussehen? Welche Jahresmengen werden gefordert? Wie ist der minimale oder maximale Einsatz? Der Gaslieferant hat bei den Verhandlungen alle Asse in der Hand und wird am Ende einen teuren „Take or Pay“-Vertrag anbieten. Mit dem weiteren Ausbau der Regenerativen und neuen Gaskraftwerken steuert das Energiesystem Deutschland schnurstracks auf das DDR-Modell VEB Energie zu. Wohin das DDR-Modell führte, ist bekannt.

Gänzlich losgelöst von physikalischen Grundlagen sind die Forderungen nach wasserstofffähigen Gaskraftwerken. Herrn Kusterer von der EnBW sei diese Forderung verziehen, da er als Student der Betriebswirtschaft nicht am Physikunterricht teilnehmen musste. Erstens wird für den Betrieb einer Gasturbine mit Wasserstoff die dreifache Gasmenge benötigt. Zweitens sind für die Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff 53 Kilowattstunden erforderlich. Das damit erzeugte Kilogramm Wasserstoff hat dann einen Energiegehalt von 33 Kilowattstunden. Das nennt man Energievernichtung.

Sechs Billionen Euro Gesamtkosten für die deutsche Energiewende bis 2045

Statt das Scheitern der Energiewende einzugestehen und Auswege aus dem Irrgarten Energiewende zu suchen, begibt man sich immer tiefer in die Irre. Das jüngste Eingeständnis des Scheiterns der Energiewende ist das Eckpunktepapier zur „Fortentwicklung der Industrienetzentgelte im Elektrizitätsbereich“ der Bundesnetzagentur. Der wohl letzte Versuch, das fluktuierende und vom Verbrauch unabhängige regenerative Erzeugungssystem der Energiewende zu retten. Die Industrie soll demnach belohnt werden, wenn sie ihre Produktion der fluktuierenden Erzeugung anpasst, d.h. produziert, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Das Stromsystem der Energiewende dient also nicht mehr den Stromverbrauchern, sondern die Verbraucher sollen dem System dienen. Es ist die totale Umkehrung des Versorgungsgedankens und für Deutschland das baldige Ende der industriellen Produktion.

Und last but not least steht die Energiewende aus Kostengründen vor dem Scheitern. Bislang dürfte die Transformation des Energiesystems deutlich mehr als 500 Milliarden Euro gekostet haben. Für die kommenden 25 Jahre erwarten Ökonomen mindestens doppelt so hohe Kosten; die Unternehmensberatung McKinsey kommt gar auf sechs Billionen Euro Gesamtkosten für die deutsche Energiewende bis 2045.

In den Parteiprogrammen für die bevorstehende Bundestagswahl sind konsequente Auswege aus dem Irrgarten Energiewende entweder überhaupt nicht zu finden oder nur sehr halbherzig angedeutet. Dabei gäbe es diese.

Erstens: Die bedingungslose EEG-Förderung der regenerativen Energieerzeugung muss beendet werden. Der weitere Ausbau der Regenerativen Erzeugung muss sich nach den real vorhandenen Möglichkeiten der Speicherung und der Netzintegration richten. Die Erzeuger von regenerativem Strom können nicht länger von den Netzbetreibern EEG-Gelder erhalten, die am Markt nicht erzielbar sind. Statt auf einen nicht mehr finanzierbaren und terminlich aus den Fugen geratenen Netzausbau zu setzen, mit dem fluktuierender Windkraftstrom über hunderte Kilometer von Nord nach Süd transportiert werden soll, müssen regionale Lösungen in der real vorhandenen Netzinfrastruktur gefunden werden. Speicher sollten möglichst am Ort der regenerativen Erzeugung installiert werden, bevor der fluktuierende Strom das Netz destabilisiert.

Die Option Kernenergie sollte wiederbelebt werden

Zweitens: Der Kohleausstiegsplan sollte bis auf Weiteres aufgegeben werden. Es ist derzeit völlig unrealistisch, von einem Ausstieg bis 2030 oder 2035 auszugehen. Für die von der Ampel geplanten Gaskraftwerke als integraler Bestandteil des Netzausbauplanes gibt es kein Geschäftsmodell, außer der Staat subventioniert den Bau und Betrieb dieser Kraftwerke und schafft damit nach dem Netzausbau das nächste Milliardengrab. Um die bestehende Netzinfrastruktur und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist der Betrieb der grundlastfähigen Kohlekraftwerke so lange erforderlich, bis klimaneutrale Alternativen im bestehenden Netz realisiert werden. Für den globalen Klimaschutz wäre die Abschaltung der deutschen Kohlekraftwerke im Übrigen ein kaum messbarer Beitrag. Allein China baut pro Jahr mehr Kohlekraftwerke, als Deutschland bis zum Kohleausstieg abschalten will.

Drittens: Die erforderliche Neuausrichtung der Energiepolitik sollte technologieoffen sein und die vorhandene Infrastruktur des Energiesystems optimal nutzen. Sonst wird die hochwertige, über Jahrzehnte gewachsene bestehende Netzinfrastruktur entwertet. Der dadurch angerichtete volkswirtschaftliche Schaden wäre nach der Abschaltung der Kernkraftwerke der wohl größte der Nachkriegszeit.

Viertens: Die Option Kernenergie sollte auf der Basis der Generation-IV-Reaktoren wiederbelebt werden. Im Februar 2024 hat die Europäische Kommission eine Industrieallianz für kleine modulare Reaktoren (SMR) ins Leben gerufen, um die SMR-Entwicklung in der EU zu beschleunigen. Ziel der Allianz ist es, die Entwicklung, Demonstration und Einführung der ersten SMR-Projekte in Europa in den frühen 2030er Jahren zu erleichtern und zu beschleunigen. Der Allianz sind derzeit schon 277 Mitglieder beigetreten, darunter fast alle Energieversorger außerhalb Deutschlands. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2035 bis zu 5 Gigawatt und bis 2040 rund 20 Gigawatt SMR-Kapazität in der EU installiert sein werden. Konkrete Projekte gibt es in Frankreich, UK, Schweden, Polen, Tschechien, Rumänien, Slowenien und Estland. Die neue energiepolitische Ausrichtung einer zukünftigen Bundesregierung sollte ein Klima schaffen, das auch deutsche Unternehmen, insbesondere Energieversorger, ermuntert, dieser Allianz beizutreten, um für die 30er Jahre die Option Kernenergie auch in Deutschland wieder zu ermöglichen.

Dem Primat der Politik auf dem Irrweg Energiewende zu folgen, war für die Energieversorgungsunternehmen bisher ein bequemer und weitgehend risikoloser Weg. Bei einer Fortsetzung dieses Irrwegs könnten die Energieversorger aber bald ohne Industriekunden dastehen. Industrieunternehmen sind im Gegensatz zu den Energieversorgern jeden Tag dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt und können sich, um zu bestehen, weder hohe Strompreise noch eine zunehmend erodierende Versorgungssicherheit leisten. Das Ausland bietet Alternativen.