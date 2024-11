Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Gerhard Junior studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Derzeit hospitiert er bei Cicero Online.

Die Liste an Unternehmen, die aus Deutschland abwandern oder ihre Präsenz hierzulande verringern, wird immer länger: Miele, Porsche, Kärcher, BASF, Viessmann, Meyer Burger, Stihl, Continental, Michelin und ZF sind illustre Namen, die ihre gesamte Produktion oder Teile ihrer Produktion in die USA, nach China oder Polen verlagern. Und Volkswagen hat gerade erst angekündigt, mindestens drei Werke in Deutschland zu schließen.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass zum Beispiel VW – ein Konzern der deutschen Schlüsselindustrie, der auch noch zu 11,8 Prozent dem Land Niedersachsen gehört – in eine derartige Krise geraten ist? Wie kann es sein, dass ein Wirtschaftsminister „Standortpatriotismus“ fordert und Industrieunternehmen trotzdem abwandern? Und nicht zuletzt: Hat die Industrie in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft?