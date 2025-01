Gegen 11 Uhr trat Robert Habeck demonstrativ gut gelaunt in den Sitzungssaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses. So viele Journalisten, Fotografen und Kameraleute wie am Donnerstag waren noch nie bei dem seit Monaten tagenden Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Energiekrise 2022. Ihnen galt Habecks Grinsen. Er, der grüne Wirtschaftsminister, dessen Handeln beziehungsweise Nichthandeln im Zentrum des Aufklärungsinteresses dieses Ausschusses steht, wollte das Bild eines selbstsicheren Staatsmannes verbreiten, dem die kritischen Nachfragen der Abgeordneten nichts anhaben können. Doch später, als die Kameras abgeschaltet waren, zeigten Habecks bissige Reaktionen auf manche Fragen, wie dünnhäutig er ist. Mit aggressiven Gegenangriffen versuchte er, die Verantwortung für seine Entscheidung, am Atomausstieg festzuhalten, loszuwerden.

Auf der Zuschauertribüne, wo sich interessierte Bürger mit Reportern mischten, stießen die rhetorischen Salven des Bundesministers, die sich vor allem gegen Parlamentarier der CDU richteten, bei den einen auf Entzücken und bei den anderen auf Entsetzen. Während drei silberhaarige Damen mit Seidenschals jede schnodderige Spitze des Grünen-Politikers bejubelten, als wären sie Teenager bei einem Boygroup-Konzert, brach aus einem hinter ihnen sitzenden Pro-Kernkraft-Aktivisten des Vereins Nuklearia, der alles eifrig in seinen Laptop tippte, regelmäßig Widerspruch heraus. „Das stimmt doch nicht“, rief er. Oder: „Das ist gelogen.“ Und zwar so laut, dass sich die Habeck-Damen empört zischend umdrehten.