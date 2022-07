Von einem Signal der Geschlossenheit ist die Rede. „Diesen Geist, diese Geschlossenheit und diese Entschlossenheit, die werden wir in den nächsten Monaten dringend brauchen“, sagte Robert Habeck vor dem Gipfel am Dienstag. Als Bundeswirtschaftsminister ist der Grünen-Politiker für die Energiesicherheit in Deutschland verantwortlich und nun darauf angewiesen, dass uns andere europäische Staaten dabei helfen, die gravierenden Fehler der Energiewende auszubügeln.