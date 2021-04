Jörg Hamel ist Geschäftsführer des Handelsverbands NRW Aachen-Düren-Köln.

Herr Hamel, in den Niederlanden sind Geschäfte und Restaurants seit Mittwoch wieder geöffnet. Was bedeutet das für Einzelhändler in Ihrer Grenzregion?

Die müssen mitansehen, wie nun ihre Kunden zum Einkaufen über die Grenze fahren. Bei uns wird der Einzelhandel durch die Bundes-Notbremse vielerorts wieder komplett geschlossen. In der Region Aachen etwa ist seit Donnerstag nicht einmal mehr der Einkauf mit Terminvereinbarung, das sogenannte Click and Meet, erlaubt. Dabei sind die Inzidenzwerte in den Niederlanden doppelt so hoch. Das versteht kein Mensch mehr.

Aachen liegt direkt an der niederländischen Grenze. Maastricht ist nur 30 Kilometer entfernt. Sie rechnen mit Einkaufstourismus?

Den hatten wir schon vor Corona. Zum Einkaufen in die Niederlande zu fahren, ist gelebte Praxis in unserer Region. Auch weil die Geschäfte dort sonntags öffnen dürfen. In Roermond, wenige Kilometer hinter der Grenze, gibt es ein riesiges Outlet-Center. Es hat fast 356 Tage im Jahr geöffnet. Da kommen die Kunden von überall her, ob aus Köln oder Aachen. Das spüren wir. Der Ladenleerstand hat bei uns in den vergangenen Jahren enorm zugenommen.

Ministerpräsident Armin Laschet hat die Bürger dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Reisen ins Nachbarland zu verzichten. Sie meinen, daran hält sich niemand?

Ich kann mir vorstellen, dass viele einfach keine Lust mehr auf den Lockdown haben. Der Drang nach draußen wächst mit jedem Tag. Und je stärker die Einschränkungen sind, desto mehr sehnen sich die Menschen nach Normalität. Sie wollen sich einfach mal wieder wohin setzen und einen Kaffee trinken. Wenn die Niederlande das jetzt bieten, denke ich schon, dass viele das nutzen werden.

Zur Wiedereinreise nach Deutschland ist ein aktueller, negativer Corona-Schnelltest vorgeschrieben. Schreckt das nicht ab?

Das ist doch kein Problem mehr. Es gibt jetzt überall Testzentren. Dort machen Sie vormittags einen Test, fahren dann über die Grenze und wenn Sie dann abends wieder zurück wollen und kontrolliert werden, zeigen Sie das Zertifikat vor.

Achso. Aber in der Zwischenzeit kann ich mich doch in den niederländischen Shopping-Centern angesteckt haben.

Ja, aber so sind die aktuellen Regeln. Der Test darf bei der Wiedereinreise nach Deutschland maximal 48 Stunden alt sein.

Was schlagen Sie vor? Die Grenzen dicht machen?

Nein, das wäre ein extremer Rückschritt für Europa. Wir haben hier viele Pendler und grenzüberschreitende Lieferketten. Einfach dicht machen, das würde zu großen Problemen führen. Aber ich wünsche mir, dass die Nachbarländer ihre Maßnahmen besser miteinander abstimmen. Das hat zu Beginn der Corona-Pandemie gut funktioniert. Jetzt habe ich den Eindruck, dass die verantwortlichen Politiker vor allem die nationale Stimmungslage im Blick haben und ihre Wählerschaft. Es ist toll, wenn alles zusammenwächst. Aber dann müssen wir eben auch die Vorschriften einander anpassen.

Die Fragen stellte Daniel Gräber.